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Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43133
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 09:59
Ходил вчера на общегородское школьное онлайн собрание. Звали к 18:30, начали в 19-10, повестку не озвучили. Выступали кто-то с гороно, санэпидемстанции, замы, замзамы - фамилий не запомнил, говорили про Омикрон, что здоровье наших детей зависит от всеобщей добровольной вакцинации.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 257
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 09:59
Если Пфайзер от SARS-CoV-2, то зачем прививать от им от Омикрона?
- Потому что Омикрон - это штамм SARS-CoV-2, а не другой вирус.
Вопрос ради вопроса...
В Казахстане проживают 5 623 387 детей в возрасте от 0 до 17 лет, и с начала пандемии умерли двое детей от коронавируса, это 0,000035%, зачем прививать детей, если их иммунитет сам справляется?
- Вы то верите статистике, то не верите. Уж определились бы. И почему вдруг считаете, что прививать нужно от тех болезней, от которых высокая смертность? Прививать, чтобы снизить распространение инфекции и чтобы течение болезни было легче- не нужно что ли?
Вопрос ради вопроса...
Ношение масок, требуется, а ношение фликеров для безопасного передвижения наших детей в тёмное время суток: утром до 8:00, и вечером после18:00 нет, может пора ввести с ноября по март?
- Ну обезопасьте своего ребёнка, приобретите фликер. За безопасность детей отвечают в том числе и их родители... Светоотражающие элементы нужны не всем и не везде. Какая связь безопасности на дорогах с противоэпидемическими мероприятиями?
Вопрос ради вопроса.
А всё вместе написанное тут можно назвать просто - поток больного сознания...
[Исправлено: Mr_negotive, 23.12.2021 - 10:01]
- Потому что Омикрон - это штамм SARS-CoV-2, а не другой вирус.
Вопрос ради вопроса...
В Казахстане проживают 5 623 387 детей в возрасте от 0 до 17 лет, и с начала пандемии умерли двое детей от коронавируса, это 0,000035%, зачем прививать детей, если их иммунитет сам справляется?
- Вы то верите статистике, то не верите. Уж определились бы. И почему вдруг считаете, что прививать нужно от тех болезней, от которых высокая смертность? Прививать, чтобы снизить распространение инфекции и чтобы течение болезни было легче- не нужно что ли?
Вопрос ради вопроса...
Ношение масок, требуется, а ношение фликеров для безопасного передвижения наших детей в тёмное время суток: утром до 8:00, и вечером после18:00 нет, может пора ввести с ноября по март?
- Ну обезопасьте своего ребёнка, приобретите фликер. За безопасность детей отвечают в том числе и их родители... Светоотражающие элементы нужны не всем и не везде. Какая связь безопасности на дорогах с противоэпидемическими мероприятиями?
Вопрос ради вопроса.
А всё вместе написанное тут можно назвать просто - поток больного сознания...
[Исправлено: Mr_negotive, 23.12.2021 - 10:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2329
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 10:33
Когда уже за антиваксерство введут уголовную ответственность? Либо лечить надо таких мракобесов.
Я вчера на этом собрании была. И туда эти шизики-антиваксеры пробрались. Одна антваксерша половину этого собрания несла ахинею. Её долго терпеливо слушали, и потом, наконец, микрофон отобрали. Но, как говорится, чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Скорей бы естественный отбор сделал своё дело!
Вопрос - зачем редакция всю эту антиваксерскую ахинею пропускает под видом народных новостей?
[Исправлено: Gljuk, 23.12.2021 - 12:45]
Я вчера на этом собрании была. И туда эти шизики-антиваксеры пробрались. Одна антваксерша половину этого собрания несла ахинею. Её долго терпеливо слушали, и потом, наконец, микрофон отобрали. Но, как говорится, чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Скорей бы естественный отбор сделал своё дело!
Вопрос - зачем редакция всю эту антиваксерскую ахинею пропускает под видом народных новостей?
[Исправлено: Gljuk, 23.12.2021 - 12:45]
Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 10:59
Цитата:
То есть привитые это народ, а непривитые нет?
юля елиссева:
То есть привитые это народ, а непривитые нет?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 143
Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 11:17
[code]Лекарственный препарат Комирнати прошел процедуру временной государственной регистрации 3 сентября 2021 года сроком на 8 месяцев.
Ввиду эпидемиологической ситуации и сжатых сроков, необходимых для проведения всех требуемых клинических испытаний, вакцины против коронавирусной инфекции на сегодняшний день в Казахстане проходят не стандартную процедуру государственной регистрации лекарственных средств с включением препарата в Государственный реестр, а процедуру временной государственной регистрации на срок до 8 (восьми) месяцев, необходимых для завершения всех заявленных стадий клинических испытаний для соответствующих возрастных категорий.
Согласно сводному отчету BioNTech и Pfizer в отношении вакцины Комирнати (Summary Basis for Regulatory Action) от 8 ноября 2021 года производителем заявлены по крайней мере 9 исследований на разных возрастных категориях населения (беременные, младенцы до 6 месяцев, дети до 12 лет, подростки 12-15 лет и др.) с указанием сроков завершения вплоть до конца 2025 года. Таким образом, данные долгосрочных испытаний вакцины Комирнати на сегодняшний день отсутствуют, а значит отсутствуют достоверные сведения о полном спектре возможных нежелательных явлений на препарат.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Комирнати, утвержденная Министерством Здравоохранения РК, в разделах «Показания к применению» отмечает: «Комирнати показан взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше» и «Специальные предупреждения. Применение в педиатрии»: «Комирнати не рекомендуется детям до 12 лет» соответственно.
Обращаем ваше внимание, что в Инструкции производителя по медицинскому применению препарата COMIRNATY, размещенной на официальном сайте компании, а также на сайте FDA, в Разделе 1 (Показание и Использование) указано, что эта вакцина может быть использована у лиц в возрасте 16 лет и старше; в Разделе 8.4 (Использование в педиатрии) указано: «Безопасность и эффективность COMIRNATY у лиц моложе 16 лет не установлены».
Информация о том, что она может быть использована для лиц младше 16 лет, в официальной инструкции отсутствует. Указанный препарат разрешен FDA только для использования в экстренных случаях (согласно процедуре EUA – Emergency Use Authorization) у подростков от 12 до 15 лет по причине незавершенности всех испытаний.
Очевидно, что процедура выдачи разрешения на использование препарата в экстренных случаях (EUA) отличается от процедуры одобрения (т.е. регистрации) лекарственного препарата.
Чтобы прояснить в чем разница между двумя процессами следует взглянуть на регламентирующий документ FDA – Руководство по EUA. Суть и цель данной процедуры состоит в том, чтобы разрешить использование неодобренного лекарственного препарата или неодобренное показание одобренного лекарственного препарата в определенных экстренных случаях после того, как Министр здравоохранения объявил о чрезвычайной ситуации или угрозе, которая может оправдывать такое использование. Для вашего ознакомления прилагаем перевод основных статей Руководства.
FDA одобрил вакцину Комирнати 23 августа 2021 года для возрастной категории 16 лет и старше. На сегодняшний день вакцина для возрастных категорий до 16 лет предусмотрена только при процедуре EUA:
- подростки 12-15 лет, с 10 мая 2021 года,
- дети 5-11 лет, с 29 октября 2021 года.
ВАЖНО! FDA признает необходимость информирования получателей вакцин о том, что вакцина прошла только стадию разрешения для использования в экстренных случаях (EUA), см. Руководство EUA, раздел Информирование получателей. Данное обязательство или требование в отношении FDA установлено Федеральным Законом США о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах, раздел 564. Данный Закон требует, чтобы FDA гарантировал, что получатели информированы должным образом:
- о том, что FDA разрешил использование препарата в экстренных случаях;
- о существенных известных и потенциальных пользе и рисках, связанных с использованием препарата в рамках процедуры разрешения в экстренных случаях, а также в какой мере эти польза и риски могут быть неизвестны;
- что они имеют право принять или отказаться от использования препарата и о последствиях в случае отказа от препарата;
- обо всех доступных альтернативах данному продукту и пользе и рисках доступных альтернатив.
Раздел 5.2 Инструкции производителя (Миокардиты и перикардиты) указывает, что «постмаркетинговые данные демонстрируют повышенный риск миокардита и перикардита, особенно в течение 7 дней после введения второй дозы. Наблюдаемый риск выше среди мужчин в возрасте до 40 лет, чем среди женщин и мужчин старшего возраста. Самый высокий наблюдаемый риск - у мужчин от 12 до 17 лет. Хотя в некоторых случаях требовалась интенсивная терапия, имеющиеся данные краткосрочного наблюдения позволяют предположить, что у большинства людей симптомы исчезли при консервативном лечении. Информация о возможных долгосрочных последствиях пока отсутствует. CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний, США) опубликовал рекомендации, касающиеся миокардита и перикардита после вакцинации, в том числе для вакцинации лиц с миокардитом или перикардитом в анамнезе (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html)».
При обращении к Клиническому протоколу диагностики и лечения миокардитов у детей, одобренному Министерством здравоохранения РК 23 июня 2016г. мы читаем следующее: согласно названному документу, миокардит – это воспалительное заболевание миокарда (сердечной мышцы) с широким спектром клинических проявлений, диагностируемой на основании гистологического, иммунологического и иммунохимического критериев. В динамике может привести к быстропрогрессирующей (и часто с летальным исходом) сердечной недостаточности и развитием аритмии.
Ввиду эпидемиологической ситуации и сжатых сроков, необходимых для проведения всех требуемых клинических испытаний, вакцины против коронавирусной инфекции на сегодняшний день в Казахстане проходят не стандартную процедуру государственной регистрации лекарственных средств с включением препарата в Государственный реестр, а процедуру временной государственной регистрации на срок до 8 (восьми) месяцев, необходимых для завершения всех заявленных стадий клинических испытаний для соответствующих возрастных категорий.
Согласно сводному отчету BioNTech и Pfizer в отношении вакцины Комирнати (Summary Basis for Regulatory Action) от 8 ноября 2021 года производителем заявлены по крайней мере 9 исследований на разных возрастных категориях населения (беременные, младенцы до 6 месяцев, дети до 12 лет, подростки 12-15 лет и др.) с указанием сроков завершения вплоть до конца 2025 года. Таким образом, данные долгосрочных испытаний вакцины Комирнати на сегодняшний день отсутствуют, а значит отсутствуют достоверные сведения о полном спектре возможных нежелательных явлений на препарат.
Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Комирнати, утвержденная Министерством Здравоохранения РК, в разделах «Показания к применению» отмечает: «Комирнати показан взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше» и «Специальные предупреждения. Применение в педиатрии»: «Комирнати не рекомендуется детям до 12 лет» соответственно.
Обращаем ваше внимание, что в Инструкции производителя по медицинскому применению препарата COMIRNATY, размещенной на официальном сайте компании, а также на сайте FDA, в Разделе 1 (Показание и Использование) указано, что эта вакцина может быть использована у лиц в возрасте 16 лет и старше; в Разделе 8.4 (Использование в педиатрии) указано: «Безопасность и эффективность COMIRNATY у лиц моложе 16 лет не установлены».
Информация о том, что она может быть использована для лиц младше 16 лет, в официальной инструкции отсутствует. Указанный препарат разрешен FDA только для использования в экстренных случаях (согласно процедуре EUA – Emergency Use Authorization) у подростков от 12 до 15 лет по причине незавершенности всех испытаний.
Очевидно, что процедура выдачи разрешения на использование препарата в экстренных случаях (EUA) отличается от процедуры одобрения (т.е. регистрации) лекарственного препарата.
Чтобы прояснить в чем разница между двумя процессами следует взглянуть на регламентирующий документ FDA – Руководство по EUA. Суть и цель данной процедуры состоит в том, чтобы разрешить использование неодобренного лекарственного препарата или неодобренное показание одобренного лекарственного препарата в определенных экстренных случаях после того, как Министр здравоохранения объявил о чрезвычайной ситуации или угрозе, которая может оправдывать такое использование. Для вашего ознакомления прилагаем перевод основных статей Руководства.
FDA одобрил вакцину Комирнати 23 августа 2021 года для возрастной категории 16 лет и старше. На сегодняшний день вакцина для возрастных категорий до 16 лет предусмотрена только при процедуре EUA:
- подростки 12-15 лет, с 10 мая 2021 года,
- дети 5-11 лет, с 29 октября 2021 года.
ВАЖНО! FDA признает необходимость информирования получателей вакцин о том, что вакцина прошла только стадию разрешения для использования в экстренных случаях (EUA), см. Руководство EUA, раздел Информирование получателей. Данное обязательство или требование в отношении FDA установлено Федеральным Законом США о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах, раздел 564. Данный Закон требует, чтобы FDA гарантировал, что получатели информированы должным образом:
- о том, что FDA разрешил использование препарата в экстренных случаях;
- о существенных известных и потенциальных пользе и рисках, связанных с использованием препарата в рамках процедуры разрешения в экстренных случаях, а также в какой мере эти польза и риски могут быть неизвестны;
- что они имеют право принять или отказаться от использования препарата и о последствиях в случае отказа от препарата;
- обо всех доступных альтернативах данному продукту и пользе и рисках доступных альтернатив.
Раздел 5.2 Инструкции производителя (Миокардиты и перикардиты) указывает, что «постмаркетинговые данные демонстрируют повышенный риск миокардита и перикардита, особенно в течение 7 дней после введения второй дозы. Наблюдаемый риск выше среди мужчин в возрасте до 40 лет, чем среди женщин и мужчин старшего возраста. Самый высокий наблюдаемый риск - у мужчин от 12 до 17 лет. Хотя в некоторых случаях требовалась интенсивная терапия, имеющиеся данные краткосрочного наблюдения позволяют предположить, что у большинства людей симптомы исчезли при консервативном лечении. Информация о возможных долгосрочных последствиях пока отсутствует. CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний, США) опубликовал рекомендации, касающиеся миокардита и перикардита после вакцинации, в том числе для вакцинации лиц с миокардитом или перикардитом в анамнезе (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html)».
При обращении к Клиническому протоколу диагностики и лечения миокардитов у детей, одобренному Министерством здравоохранения РК 23 июня 2016г. мы читаем следующее: согласно названному документу, миокардит – это воспалительное заболевание миокарда (сердечной мышцы) с широким спектром клинических проявлений, диагностируемой на основании гистологического, иммунологического и иммунохимического критериев. В динамике может привести к быстропрогрессирующей (и часто с летальным исходом) сердечной недостаточности и развитием аритмии.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 143
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 11:18
Производитель называет выявленные риски возникновения миокардитов и перикардитов у подростков 12-17 лет наиболее клинически серьезными и в качестве возможных мер уменьшения последствий данных состояний указывает на дальнейшее наблюдение в рамках проводимых исследований с возможным сокращением режима дозирования для возрастной категории 12-30 лет, а также необходимость надлежащей маркировки препарата с включением предостерегающих надписей. В свою очередь инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Комирнати, утвержденная Министерством Здравоохранения РК, указывает об «очень редких случаях миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление наружной оболочки сердца) … у мужчин молодого возраста» без указания возрастной градации, таким образом, вводя в заблуждение население о заявленных производителем серьезных последствиях. В разделе 13.1 Инструкции производителя (Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности) указано: «COMIRNATY не оценивался на предмет канцерогенности, генотоксичности или ухудшения мужской фертильности. В исследовании токсичности для развития на крысах с COMIRNATY не было никаких связанных с вакциной эффектов на фертильность самок». Дополнительно согласно сводному отчету BioNTech и Pfizer в отношении вакцины Комирнати (Summary Basis for Regulatory Action) от 8 ноября 2021 года, клинические исследования на беременных женщинах продолжатся вплоть до 1 июня 2025 года. Всех женщин, беременных во время процедуры вакцинации, просят зарегистрироваться в специальном реестре компании для наблюдения и получения статистической информации о завершении беременностей (Раздел 17 Инструкции производителя – Информация для консультирования пациента). Таким образом, долгосрочные эффекты на эмбриональное развитие плода от использования вакцины на сегодняшний день не известны. Раздел 5.1 Инструкции производителя (Ведение острых аллергических реакций) сообщает о необходимости и доступности незамедлительной помощи при возможной острой анафилактической реакции после введения вакцины, а также риски возникновения обмороков, в связи с чем должны быть предусмотрены соответствующие процедуры во избежание травм (Раздел 5.3 Инструкции производителя – Обморок). Прививочные кабинеты должны быть обеспечены наборами для неотложной и противошоковой терапии. (В медицинских учреждениях возможности оказания экстренной медицинской помощи гораздо больше еще потому, что отлажена работа всех мед.работников и их много, а на территории школы – одна медсестра, которая может в чрезвычайной ситуации растеряться). Раздел 16 Инструкции производителя (Как поставляется / Хранение и обращение) устанавливает жесткие требования к обращению в части хранения, транспортировки и размораживания препарата. Указанные требования должны быть строго соблюдены всеми участниками логистической цепи от производителя до ответственного лица медицинской организации, производящей манипуляцию вакцинации (медицинская сестра), а значит, должны быть подготовлены соответствующие помещения и оборудование для хранения (холодильные камеры, термоконтейнеры, датчики мониторинга температуры) и транспортировки, подготовлены необходимые письменные стандартные операционные процедуры и документация для всех этапов процесса, а вовлеченный персонал проинструктирован и обучен правилам обращения с препаратом согласно требованиям Надлежащей дистрибьюторской практики (GDP). Любые нарушения температурного режима и правил обращения с медицинским препаратом должны быть должным образом оценены, т.к. могут в конечном итоге иметь серьезные последствия на здоровье вакцинируемого человека! Например, должно быть принято во внимание, что: совокупное время хранения флаконов при температурах от -25 ° C до -15 ° C должно отслеживаться на протяжении всей цепи поставок и не превышать 2 недель; размороженные неразбавленные флаконы допускается хранить при температуре от 2 ° C до 8 ° C до 1 месяца; размороженные неразбавленные флаконы допускается хранить при температуре от 2 ° C до 25 ° C в течение 2 часов; размороженные разбавленные флаконы допускается хранить при температуре от 2 ° C до 25 ° C в течение 6 часов с момента разведения и не замораживаться повторно! Согласно информации в системе VigiAccess, за 2021 год зарегистрировано более чем 2,5 млн случаев нежелательных явлений при вакцинации населения против COVID-19 (все разрешенные ВОЗ, включая Комирнати), из них более чем 42191 случаев зарегистрированы у подростков 12-17 лет, 1846 случаев у детей 2-11 лет, 1504 случая у младенцев 28 дней до 23 месяцев и 381 случай у новорожденных первого дня жизни до 27 дней (дополнительно 306 462 случая не ранжированы по возрасту, что составляет 12% от общего числа), при том, что вакцинирование указанных групп населения не носит массовый характер и проводится в рамках клинических испытаний, а также в базе данных не видны все случаи в силу законодательных аспектов отдельных государств. Справочно: VigiAccess (http://vigiaccess.org/) была запущена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, WHO) в 2015 году, чтобы обеспечить публичный доступ к информации в базе данных VigiBase - глобальной базе ВОЗ, содержащей сообщения о вероятных побочных эффектах медицинских препаратов. Обращаем внимание на План по фармаконадзору (Pharmacovigilance Plan) в Сводном отчете производителя для регуляторных действий (Summary Basis for Regulatory Action) от 8.11.2021 г., где: - Важными обнаруженными рисками указаны: анафилактический шок, миокардиты и перикардиты; - Важными потенциальными рисками указаны: вакциноассоциированная усиленная болезнь (VAED), включая вакциноассоциированную усиленную респираторную болезнь (VAERD); - Недостаточной информацией являются данные по использованию при беременности и лактации, эффективности вакцинации, использования в педиатрии для детского возраста младше 12 лет.
[Исправлено: YESNO, 23.12.2021 - 11:21]
[Исправлено: YESNO, 23.12.2021 - 11:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2329
Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 11:58
Цитата:
многа букоф. ниасилила
YESNO:
Лекарственный препарат Комирнати прошел процедуру
Лекарственный препарат Комирнати прошел процедуру
многа букоф. ниасилила
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2329
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 12:05
Цитата:
если не привит по причине медотвода, тут ноль вопросов. А если антиваксер, тут надо либо уголовно наказывать, либо лечить в психиатрической клинике.
КГСПС:
То есть привитые это народ, а непривитые нет?
То есть привитые это народ, а непривитые нет?
если не привит по причине медотвода, тут ноль вопросов. А если антиваксер, тут надо либо уголовно наказывать, либо лечить в психиатрической клинике.
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 12:11
Цитата:
А что в вашем понимании антиваксер? Если человек просто сам для себя посчитал прививку ненужной, не сообщая об этом всему миру в соц.сетях, он антиваксер?
юля елиссева:
А что в вашем понимании антиваксер? Если человек просто сам для себя посчитал прививку ненужной, не сообщая об этом всему миру в соц.сетях, он антиваксер?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 224
Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 12:54
Цитата:
Юленька. Вы так красиво уходите от вопросов. Ответьте пожалуйста. Чем вызвана ваша такая острая реакция на так называемых антиваксеров? Если естественный отбор сам все сделает? (уже спрашивал, но был проигнорирован)
юля елиссева:
Скорей бы естественный отбор сделал своё дело!
Скорей бы естественный отбор сделал своё дело!
Юленька. Вы так красиво уходите от вопросов. Ответьте пожалуйста. Чем вызвана ваша такая острая реакция на так называемых антиваксеров? Если естественный отбор сам все сделает? (уже спрашивал, но был проигнорирован)
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