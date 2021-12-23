Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)

Отправлено: - 11:17

[code]Лекарственный препарат Комирнати прошел процедуру временной государственной регистрации 3 сентября 2021 года сроком на 8 месяцев.



Ввиду эпидемиологической ситуации и сжатых сроков, необходимых для проведения всех требуемых клинических испытаний, вакцины против коронавирусной инфекции на сегодняшний день в Казахстане проходят не стандартную процедуру государственной регистрации лекарственных средств с включением препарата в Государственный реестр, а процедуру временной государственной регистрации на срок до 8 (восьми) месяцев, необходимых для завершения всех заявленных стадий клинических испытаний для соответствующих возрастных категорий.



Согласно сводному отчету BioNTech и Pfizer в отношении вакцины Комирнати (Summary Basis for Regulatory Action) от 8 ноября 2021 года производителем заявлены по крайней мере 9 исследований на разных возрастных категориях населения (беременные, младенцы до 6 месяцев, дети до 12 лет, подростки 12-15 лет и др.) с указанием сроков завершения вплоть до конца 2025 года. Таким образом, данные долгосрочных испытаний вакцины Комирнати на сегодняшний день отсутствуют, а значит отсутствуют достоверные сведения о полном спектре возможных нежелательных явлений на препарат.



Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Комирнати, утвержденная Министерством Здравоохранения РК, в разделах «Показания к применению» отмечает: «Комирнати показан взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше» и «Специальные предупреждения. Применение в педиатрии»: «Комирнати не рекомендуется детям до 12 лет» соответственно.

Обращаем ваше внимание, что в Инструкции производителя по медицинскому применению препарата COMIRNATY, размещенной на официальном сайте компании, а также на сайте FDA, в Разделе 1 (Показание и Использование) указано, что эта вакцина может быть использована у лиц в возрасте 16 лет и старше; в Разделе 8.4 (Использование в педиатрии) указано: «Безопасность и эффективность COMIRNATY у лиц моложе 16 лет не установлены».

Информация о том, что она может быть использована для лиц младше 16 лет, в официальной инструкции отсутствует. Указанный препарат разрешен FDA только для использования в экстренных случаях (согласно процедуре EUA – Emergency Use Authorization) у подростков от 12 до 15 лет по причине незавершенности всех испытаний.

Очевидно, что процедура выдачи разрешения на использование препарата в экстренных случаях (EUA) отличается от процедуры одобрения (т.е. регистрации) лекарственного препарата.

Чтобы прояснить в чем разница между двумя процессами следует взглянуть на регламентирующий документ FDA – Руководство по EUA. Суть и цель данной процедуры состоит в том, чтобы разрешить использование неодобренного лекарственного препарата или неодобренное показание одобренного лекарственного препарата в определенных экстренных случаях после того, как Министр здравоохранения объявил о чрезвычайной ситуации или угрозе, которая может оправдывать такое использование. Для вашего ознакомления прилагаем перевод основных статей Руководства.

FDA одобрил вакцину Комирнати 23 августа 2021 года для возрастной категории 16 лет и старше. На сегодняшний день вакцина для возрастных категорий до 16 лет предусмотрена только при процедуре EUA:

- подростки 12-15 лет, с 10 мая 2021 года,

- дети 5-11 лет, с 29 октября 2021 года.



ВАЖНО! FDA признает необходимость информирования получателей вакцин о том, что вакцина прошла только стадию разрешения для использования в экстренных случаях (EUA), см. Руководство EUA, раздел Информирование получателей. Данное обязательство или требование в отношении FDA установлено Федеральным Законом США о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах, раздел 564. Данный Закон требует, чтобы FDA гарантировал, что получатели информированы должным образом:

- о том, что FDA разрешил использование препарата в экстренных случаях;

- о существенных известных и потенциальных пользе и рисках, связанных с использованием препарата в рамках процедуры разрешения в экстренных случаях, а также в какой мере эти польза и риски могут быть неизвестны;

- что они имеют право принять или отказаться от использования препарата и о последствиях в случае отказа от препарата;

- обо всех доступных альтернативах данному продукту и пользе и рисках доступных альтернатив.



Раздел 5.2 Инструкции производителя (Миокардиты и перикардиты) указывает, что «постмаркетинговые данные демонстрируют повышенный риск миокардита и перикардита, особенно в течение 7 дней после введения второй дозы. Наблюдаемый риск выше среди мужчин в возрасте до 40 лет, чем среди женщин и мужчин старшего возраста. Самый высокий наблюдаемый риск - у мужчин от 12 до 17 лет. Хотя в некоторых случаях требовалась интенсивная терапия, имеющиеся данные краткосрочного наблюдения позволяют предположить, что у большинства людей симптомы исчезли при консервативном лечении. Информация о возможных долгосрочных последствиях пока отсутствует. CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний, США) опубликовал рекомендации, касающиеся миокардита и перикардита после вакцинации, в том числе для вакцинации лиц с миокардитом или перикардитом в анамнезе (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html)».

При обращении к Клиническому протоколу диагностики и лечения миокардитов у детей, одобренному Министерством здравоохранения РК 23 июня 2016г. мы читаем следующее: согласно названному документу, миокардит – это воспалительное заболевание миокарда (сердечной мышцы) с широким спектром клинических проявлений, диагностируемой на основании гистологического, иммунологического и иммунохимического критериев. В динамике может привести к быстропрогрессирующей (и часто с летальным исходом) сердечной недостаточности и развитием аритмии.