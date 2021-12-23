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YESNO:

Согласно данным таможни, Россия экспортировала 240,5 тонн золота за январь-октябрь 2021 года. При этом, по данным Минфина РФ, в стране за январь-сентябрь 2021 года было добыто 256,5 тонн золота.

Цитата:Наверно это типа так, например вывозят сметану куда то, но в то же время ее завозят оттуда, куда вывозят..Ну или газ например..