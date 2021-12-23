YESNO: Согласно данным таможни, Россия экспортировала 240,5 тонн золота за январь-октябрь 2021 года. При этом, по данным Минфина РФ, в стране за январь-сентябрь 2021 года было добыто 256,5 тонн золота.
Наверно это типа так, например вывозят сметану куда то, но в то же время ее завозят оттуда, куда вывозят.. Ну или газ например..
YESNO: назад вместо золотых слитков завезут медные
Закрытый бизнес. Просто так этого не понять, там вариаций множество, но одно понятно, без прибыли не остается никто.. Это как купить например советское, но цинюганское золото сейчас, не веря сегодняшнему магазинному..
Этот что, уже вторую неделю бичует? И его даже не наказали за слово на Х... Ясно, что в четверг вытащат.. Но вот вопрос, почему не наказали, раз эта провокация запрещена? Только для вывода из просто П?
Про золото. Оно практически всё частное. Частники и продают за границу, потому что в России Минфин не покупает. Про китайские авто. Когда модель снимается с производства, запчасти на эту модель тоже перестают выпускать. Проблема с ремонтом.
сегодня Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в московском Манеже в очном формате. На пресс-конференцию 23 декабря аккредитованы 507 журналистов. Среди них будут Сергей Шнуров, Ксения Собчак, представители признанных СМИ-иноагентами "Медузы" и "Дождя". тоже есть шанс у них спросить что нибудь. наверное и про Казахстан президент России что нибудь скажет.
Действительно гарантией финансовой независимотсти являются валютные резервы и запасы монетарного золота.
Отмечают, что до 1914 года золотые запасы Российской империи были крупнейшими в мире и насчитывали 1400 тонн.
Сталин оставил после себя 2500 тонн золота в государственных резервах, но в годы правления Хрущева эта цифра уменьшилась до 1600 тонн. При Брежневе золотые запасы были почти полностью использованы; в хранилищах осталось всего 437 тонн желтого металла. Андропов и Черненко немного увеличили национальные запасы золота, до 719 тонн. Однако Горбачев нанес сокрушительный удар по советским запасам золота. В октябре 1991 года осталось только 290 тонн.
По состоянию на 01.01.2021 года в России 2298, 59 тонн золота. При этом, отмечают что с 01.04.2020 года не пополняют запасы монетарного золота.
Kairat stayer: Действительно гарантией финансовой независимотсти являются валютные резервы и запасы монетарного золота.
Согласно сведениям Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 года международные резервы составляют 622, 501 миллиардов долларов США, в том числе валютных резервов 489, 762 и золота на 132 739.
Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать