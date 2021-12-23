Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 09:59
Если Пфайзер от SARS-CoV-2, то зачем прививать от им от Омикрона?
- Потому что Омикрон - это штамм SARS-CoV-2, а не другой вирус.
Вопрос ради вопроса...
В Казахстане проживают 5 623 387 детей в возрасте от 0 до 17 лет, и с начала пандемии умерли двое детей от коронавируса, это 0,000035%, зачем прививать детей, если их иммунитет сам справляется?
- Вы то верите статистике, то не верите. Уж определились бы. И почему вдруг считаете, что прививать нужно от тех болезней, от которых высокая смертность? Прививать, чтобы снизить распространение инфекции и чтобы течение болезни было легче- не нужно что ли?
Вопрос ради вопроса...
Ношение масок, требуется, а ношение фликеров для безопасного передвижения наших детей в тёмное время суток: утром до 8:00, и вечером после18:00 нет, может пора ввести с ноября по март?
- Ну обезопасьте своего ребёнка, приобретите фликер. За безопасность детей отвечают в том числе и их родители... Светоотражающие элементы нужны не всем и не везде. Какая связь безопасности на дорогах с противоэпидемическими мероприятиями?
Вопрос ради вопроса.
А всё вместе написанное тут можно назвать просто - поток больного сознания...
[Исправлено: Mr_negotive, 23.12.2021 - 10:01]