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≡ Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43131
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 09:59
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Ходил вчера на общегородское школьное онлайн собрание. Звали к 18:30, начали в 19-10, повестку не озвучили. Выступали кто-то с гороно, санэпидемстанции, замы, замзамы - фамилий не запомнил, говорили про Омикрон, что здоровье наших детей зависит от всеобщей добровольной вакцинации.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
257
Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 09:59
#1
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Если Пфайзер от SARS-CoV-2, то зачем прививать от им от Омикрона?

- Потому что Омикрон - это штамм SARS-CoV-2, а не другой вирус.
Вопрос ради вопроса...

В Казахстане проживают 5 623 387 детей в возрасте от 0 до 17 лет, и с начала пандемии умерли двое детей от коронавируса, это 0,000035%, зачем прививать детей, если их иммунитет сам справляется?

- Вы то верите статистике, то не верите. Уж определились бы. И почему вдруг считаете, что прививать нужно от тех болезней, от которых высокая смертность? Прививать, чтобы снизить распространение инфекции и чтобы течение болезни было легче- не нужно что ли?
Вопрос ради вопроса...

Ношение масок, требуется, а ношение фликеров для безопасного передвижения наших детей в тёмное время суток: утром до 8:00, и вечером после18:00 нет, может пора ввести с ноября по март?

- Ну обезопасьте своего ребёнка, приобретите фликер. За безопасность детей отвечают в том числе и их родители... Светоотражающие элементы нужны не всем и не везде. Какая связь безопасности на дорогах с противоэпидемическими мероприятиями?
Вопрос ради вопроса.

А всё вместе написанное тут можно назвать просто - поток больного сознания...

[Исправлено: Mr_negotive, 23.12.2021 - 10:01]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2326
Re: Школьный междусобойчик (общегородское школьное собрание)
Отправлено: 23.12.21 - 10:33
#2
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Когда уже за антиваксерство введут уголовную ответственность? Либо лечить надо таких мракобесов в дурке принудительно.
Я вчера на этом собрании была. И туда эти шизики-антиваксеры пробрались. Одна тупая антваксерша половину этого собрания несла ахинею. Её долго терпеливо слушали, и потом, наконец, микрофон отобрали. Но, как говорится, чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Скорей бы естественный отбор сделал своё дело!
Вопрос - зачем редакция всю эту антиваксерскую ахинею пропускает под видом народных новостей?
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