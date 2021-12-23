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Между правом и обязанностью
Между правом и обязанностью
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43131
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 01:00
Тема правильности визуального и не только визуального информирования клиентов-покупателей в РК всегда актуальна. По крайней мере, правила в этой сфере меняются часто. А в нынешнем году актуальности прибавили инциденты с покупателями, которые общались с не понимавшими их продавцами на казахском языке, уличали в незнании, снимали и распространяли в соцсетях ролики на эту тему. На ситуацию отреагировали правительство и парламент.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1041
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 01:00
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 698
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 06:42
Никакого Орала нет на русском языке. Есть город Уральск, не надо придумывать свое от себя.
Ниже - больше правы депутаты России, человек который, не знает язык поедет в Шымкент, будет ущемлен.
[Исправлено: arman_kst, 23.12.2021 - 06:45]
Ниже - больше правы депутаты России, человек который, не знает язык поедет в Шымкент, будет ущемлен.
[Исправлено: arman_kst, 23.12.2021 - 06:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 500
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 09:38
Ниче они не решили своими поправками. Будет больше вывесок на казахском - будет больше ошибок.
А на счет искоренения русского, так и без поправок уже на дорожных знаках названия не пойми на какой абракадабре, но никак не на русском
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2020/01/09/IMG_5976.JPG
А на счет искоренения русского, так и без поправок уже на дорожных знаках названия не пойми на какой абракадабре, но никак не на русском
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2020/01/09/IMG_5976.JPG
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 09:53
//Говоря об этом, депутат привела пример столицы, где в некоторых кафе нет меню на казахском языке, только на русском и английском.//
хороший пример привела депутат.
ну уж если в столице так,
то тут у нас как говорится
сам бог велел.что и наблюдаем.
хороший пример привела депутат.
ну уж если в столице так,
то тут у нас как говорится
сам бог велел.что и наблюдаем.
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 09:57
ходил сейчас на конус посмотреть.
прям напротив облакимата-
у входа в парк-
мини кофейня "У Игоря",
мини бургерная название что то подобное.
все как положено и по раскладу реальному..
прям напротив облакимата-
у входа в парк-
мини кофейня "У Игоря",
мини бургерная название что то подобное.
все как положено и по раскладу реальному..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2326
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 09:57
Цитата:
В свое время тоже утверждали что в СССР секаса нет, чем изрядно веселили весь мир.
Так и сейчас тоже будет повод в очередной раз иностранцам повеселиться
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2017/11/16/nat_015.jpg
[Исправлено: юля елиссева, 23.12.2021 - 10:02]
arman_kst:
Никакого Орала нет на русском языке.
Никакого Орала нет на русском языке.
В свое время тоже утверждали что в СССР секаса нет, чем изрядно веселили весь мир.
Так и сейчас тоже будет повод в очередной раз иностранцам повеселиться
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2017/11/16/nat_015.jpg
[Исправлено: юля елиссева, 23.12.2021 - 10:02]
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:26
Цитата:
Это самая большая глупость. Есть разные языки с разными правилами. Хотите чтобы по-русски произносили "Арал" - пожалуйста. И вопрос - при переходе на латиницу, будете ли указывать англоязычным, что правильно по-английски писать Qostanai, а не Kostanay?
- Если город Орал, то в тексте на русском языке уже нельзя писать Уральск, - пояснила Кучинская.
Источник:
Источник:
Это самая большая глупость. Есть разные языки с разными правилами. Хотите чтобы по-русски произносили "Арал" - пожалуйста. И вопрос - при переходе на латиницу, будете ли указывать англоязычным, что правильно по-английски писать Qostanai, а не Kostanay?
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:28
Цитата:
Тут, собственно, всё верно. В каком-нибудь местном магазине тургайского аула русский язык нафиг не нужен и заморачиваться предпринимателю с ним не за чем.
«есть регионы, где у предпринимателей нет необходимости размещать информацию на других языках, кроме государственного
Источник:
Источник:
Тут, собственно, всё верно. В каком-нибудь местном магазине тургайского аула русский язык нафиг не нужен и заморачиваться предпринимателю с ним не за чем.
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:41
у меня на смартфоне приложение "погода"
последней версии
от Ксяоми в фирменной оболочке MIUI
пишет- Кустанай.
и никак иначе.
[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 10:42]
последней версии
от Ксяоми в фирменной оболочке MIUI
пишет- Кустанай.
и никак иначе.
[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 10:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14475
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:48
Цитата:
И правильно. По русски Кустанай, по казахски Костанай. Так правильно.
alex_60:
от Ксяоми в фирменной оболочке MIUI пишет- Кустанай. и никак иначе.
от Ксяоми в фирменной оболочке MIUI пишет- Кустанай. и никак иначе.
И правильно. По русски Кустанай, по казахски Костанай. Так правильно.
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