Отправлено: - 01:00

Тема правильности визуального и не только визуального информирования клиентов-покупателей в РК всегда актуальна. По крайней мере, правила в этой сфере меняются часто. А в нынешнем году актуальности прибавили инциденты с покупателями, которые общались с не понимавшими их продавцами на казахском языке, уличали в незнании, снимали и распространяли в соцсетях ролики на эту тему. На ситуацию отреагировали правительство и парламент.