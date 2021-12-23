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≡ Между правом и обязанностью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43131
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 01:00
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Тема правильности визуального и не только визуального информирования клиентов-покупателей в РК всегда актуальна. По крайней мере, правила в этой сфере меняются часто. А в нынешнем году актуальности прибавили инциденты с покупателями, которые общались с не понимавшими их продавцами на казахском языке, уличали в незнании, снимали и распространяли в соцсетях ролики на эту тему. На ситуацию отреагировали правительство и парламент.


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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1041
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 01:00
#1
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
698
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 06:42
#2
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Никакого Орала нет на русском языке. Есть город Уральск, не надо придумывать свое от себя.
Ниже - больше правы депутаты России, человек который, не знает язык поедет в Шымкент, будет ущемлен.

[Исправлено: arman_kst, 23.12.2021 - 06:45]
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
500
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 09:38
#3
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Ниче они не решили своими поправками. Будет больше вывесок на казахском - будет больше ошибок.
А на счет искоренения русского, так и без поправок уже на дорожных знаках названия не пойми на какой абракадабре, но никак не на русском
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2020/01/09/IMG_5976.JPG
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14885
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 09:53
#4
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//Говоря об этом, депутат привела пример столицы, где в некоторых кафе нет меню на казахском языке, только на русском и английском.//

хороший пример привела депутат.
ну уж если в столице так,
то тут у нас как говорится
сам бог велел.что и наблюдаем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14885
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 09:57
#5
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ходил сейчас на конус посмотреть.
прям напротив облакимата-
у входа в парк-
мини кофейня "У Игоря",
мини бургерная название что то подобное.
все как положено и по раскладу реальному..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2326
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 09:57
#6
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Цитата:
arman_kst:
Никакого Орала нет на русском языке.

В свое время тоже утверждали что в СССР секаса нет, чем изрядно веселили весь мир.
Так и сейчас тоже будет повод в очередной раз иностранцам повеселиться
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2017/11/16/nat_015.jpg

[Исправлено: юля елиссева, 23.12.2021 - 10:02]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14672
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:26
#7
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Цитата:
- Если город Орал, то в тексте на русском языке уже нельзя писать Уральск, - пояснила Кучинская.

Источник:

Это самая большая глупость. Есть разные языки с разными правилами. Хотите чтобы по-русски произносили "Арал" - пожалуйста. И вопрос - при переходе на латиницу, будете ли указывать англоязычным, что правильно по-английски писать Qostanai, а не Kostanay?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14672
Re: Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:28
#8
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Цитата:
«есть регионы, где у предпринимателей нет необходимости размещать информацию на других языках, кроме государственного

Источник:

Тут, собственно, всё верно. В каком-нибудь местном магазине тургайского аула русский язык нафиг не нужен и заморачиваться предпринимателю с ним не за чем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14885
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:41
#9
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у меня на смартфоне приложение "погода"
последней версии
от Ксяоми в фирменной оболочке MIUI
пишет- Кустанай.
и никак иначе.

[Исправлено: alex_60, 23.12.2021 - 10:42]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14475
Между правом и обязанностью
Отправлено: 23.12.21 - 10:48
#10
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Цитата:
alex_60:
от Ксяоми в фирменной оболочке MIUI пишет- Кустанай. и никак иначе.

И правильно. По русски Кустанай, по казахски Костанай. Так правильно.
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