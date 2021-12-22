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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 22:56
Цитата:
Нет, готовит то да се..
Набрали куринных бедер, крылышек, будет наверно их коптить..
drakon:
Марик, что, кухарка, готовить - перестала?...
Марик, что, кухарка, готовить - перестала?...
Нет, готовит то да се..
Набрали куринных бедер, крылышек, будет наверно их коптить..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 22:57
Цитата:
Ты признаешь и извинишься что публично врал? Ты же вроде выставлял себя тут признающим ошибки И где?))
Где я писал что финны "мирно" осадили Ленинград?
Цитата:
У тебя от пива проблем с поджелудочной нет? Говорят частое употребление пива нарушает работу поджелудочной и желчного пузыря
serg kost:
Ты выступаешь за пропаганду нацизма? Не удивительно
Ты выступаешь за пропаганду нацизма? Не удивительно
Ты признаешь и извинишься что публично врал? Ты же вроде выставлял себя тут признающим ошибки И где?))
Где я писал что финны "мирно" осадили Ленинград?
Цитата:
111:
На пепси, взяли пару бутылок, ну и вме..
На пепси, взяли пару бутылок, ну и вме..
У тебя от пива проблем с поджелудочной нет? Говорят частое употребление пива нарушает работу поджелудочной и желчного пузыря
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 22:57
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 22:58
Цитата:
Вырезать скоро что то будут, пока не иду, боюсь..
abaika95:
тебя от пива проблем с поджелудочной нет
тебя от пива проблем с поджелудочной нет
Вырезать скоро что то будут, пока не иду, боюсь..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 23:03
Цитата:
Аааааааааааааааааааа
Ну норм чё)
Здоровье дело такое возобновить легко же))
111:
Вырезать скоро что то будут, пока не иду, боюсь..
Вырезать скоро что то будут, пока не иду, боюсь..
Аааааааааааааааааааа
Ну норм чё)
Здоровье дело такое возобновить легко же))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 23:05
Цитата:
Ну это не в этой жизни..
abaika95:
Здоровье дело такое возобновить легко же))
Здоровье дело такое возобновить легко же))
Ну это не в этой жизни..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 23:08
Путин обзвонил президента Франции, ПМ Великобритании и канцлера Германии И нажаловался что Украина чето там у себя на территории мутит и если Россия нападет на Украину так Россия не виновата потомучто ниче не мутила
А Шойгу в это время заявил что США (ну а кто же ещё) завезли химическое оружие на Донбасс
Точно что за оружие сказать не могут
Но что-то между Ипритом, зарином и сальцом с чесночком
На фронте российские войска взбудоражены
В окопах уже сметение и паника
Отпускники видно уже не хотят воевать и рвутся домой в Рязань
А Шойгу в это время заявил что США (ну а кто же ещё) завезли химическое оружие на Донбасс
Точно что за оружие сказать не могут
Но что-то между Ипритом, зарином и сальцом с чесночком
На фронте российские войска взбудоражены
В окопах уже сметение и паника
Отпускники видно уже не хотят воевать и рвутся домой в Рязань
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 23:32
"Никогда не думал что в такое ёб****о попаду"
Когда Россия будет нагнетать истерию что на Украине плохие дядьки И их якобы союзники США желают поработить Россию
Когда Россия будет нагнетать истерию что на Украине плохие дядьки И их якобы союзники США желают поработить Россию
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:08
У нас даже полицейские работали, тут правда не видно..
На скрине от видео или как там, не умею это делать, видно, вроде даде лейтенант был..
На скрине от видео или как там, не умею это делать, видно, вроде даде лейтенант был..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:08
Цитата:
Т ак ты на Украинк или в США - находишся?
abaika95:
"Никогда не думал что в такое ёб****о попаду"
"Никогда не думал что в такое ёб****о попаду"
Т ак ты на Украинк или в США - находишся?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:11
Цитата:
Марик, а что, ёлка - падает?...
111:
уже три снеговика...
уже три снеговика...
Марик, а что, ёлка - падает?...
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:16
Спектакль продолжается. Нато возбудилось теперь. Аж 40 тыщ солдатиков
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:16
Цитата:
Не, может фотка такая, подставку там булыжниками, потом снегом и еще водой закатали, не упадет..
drakon:
Марик, а что, ёлка - падает?...
Марик, а что, ёлка - падает?...
Не, может фотка такая, подставку там булыжниками, потом снегом и еще водой закатали, не упадет..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:20
НАТО не разрешат щипать курицу которая несёт золотые яйца.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:22
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