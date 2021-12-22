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≡ О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43125
О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
Отправлено: 22.12.21 - 22:30
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Журналисты в первую очередь спросили, когда в Рудном по примеру Костаная начнут субсидировать автобусные перевозки. Напомнили о судебном решении, согласно которому акимат обязан разработать механизм компенсации.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
793
Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...
Отправлено: 22.12.21 - 22:30
#1
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На всех брифингах всех уровней одно и тоже, будет, будет, будет.... И это светлое будушее никак не настанет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
Re: О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного...
Отправлено: 22.12.21 - 23:36
#2
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Хм..
Про крыс то слух просто пустили, конкуренты..
Не видел ни одной..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23654
О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
Отправлено: 23.12.21 - 00:05
#3
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Цитата:
111:
Про крыс то слух просто пустили, конкуренты.

Чьи конкуренты?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
Отправлено: 23.12.21 - 00:12
#4
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Цитата:
drakon:
Чьи конкуренты?...

По мусору и эти еще, которые типа бесплатно помогают за акиматовские деньги, а, волонтеры..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
О тарифах, крысах и цементном заводе - Аким Рудного отчитался о развитии города в 2021 году
Отправлено: 23.12.21 - 00:13
#5
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Там есть один, я с ним схлестнулся пару раз тут, а потом почти лично, волонтер, но деньги то реальные с бюджета сосет..
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