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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 356 из 356«1...354355356
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 22:56
#5326
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Цитата:
drakon:
Марик, что, кухарка, готовить - перестала?...

Нет, готовит то да се..
Набрали куринных бедер, крылышек, будет наверно их коптить..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 22:57
#5327
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Цитата:
serg kost:
Ты выступаешь за пропаганду нацизма? Не удивительно

Ты признаешь и извинишься что публично врал? Ты же вроде выставлял себя тут признающим ошибки И где?))

Где я писал что финны "мирно" осадили Ленинград?

Цитата:
111:
На пепси, взяли пару бутылок, ну и вме..

У тебя от пива проблем с поджелудочной нет? Говорят частое употребление пива нарушает работу поджелудочной и желчного пузыря
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 22:57
#5328
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Только с Рудного по гололеду притащились, уже три снеговика...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 22:58
#5329
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Цитата:
abaika95:
тебя от пива проблем с поджелудочной нет

Вырезать скоро что то будут, пока не иду, боюсь..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 23:03
#5330
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Цитата:
111:
Вырезать скоро что то будут, пока не иду, боюсь..

Аааааааааааааааааааа
Ну норм чё)
Здоровье дело такое возобновить легко же))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 23:05
#5331
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Цитата:
abaika95:
Здоровье дело такое возобновить легко же))

Ну это не в этой жизни..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 23:08
#5332
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Путин обзвонил президента Франции, ПМ Великобритании и канцлера Германии И нажаловался что Украина чето там у себя на территории мутит и если Россия нападет на Украину так Россия не виновата потомучто ниче не мутила

А Шойгу в это время заявил что США (ну а кто же ещё) завезли химическое оружие на Донбасс
Точно что за оружие сказать не могут
Но что-то между Ипритом, зарином и сальцом с чесночком
На фронте российские войска взбудоражены
В окопах уже сметение и паника
Отпускники видно уже не хотят воевать и рвутся домой в Рязань
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11621
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 23:32
#5333
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"Никогда не думал что в такое ёб****о попаду"

Когда Россия будет нагнетать истерию что на Украине плохие дядьки И их якобы союзники США желают поработить Россию
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:08
#5334
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У нас даже полицейские работали, тут правда не видно..
На скрине от видео или как там, не умею это делать, видно, вроде даде лейтенант был..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23654
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:08
#5335
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Цитата:
abaika95:
"Никогда не думал что в такое ёб****о попаду"

Т ак ты на Украинк или в США - находишся? :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23654
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:11
#5336
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Цитата:
111:
уже три снеговика...

Марик, а что, ёлка - падает?... :lol: :-P
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:16
#5337
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Спектакль продолжается. Нато возбудилось теперь. Аж 40 тыщ солдатиков
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:16
#5338
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Цитата:
drakon:
Марик, а что, ёлка - падает?...

Не, может фотка такая, подставку там булыжниками, потом снегом и еще водой закатали, не упадет..
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:20
#5339
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НАТО не разрешат щипать курицу которая несёт золотые яйца.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7051
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.12.21 - 00:22
#5340
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Ну вот, что то там мутит, наверно рада что шикарные духи я ей купил за 5700..

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