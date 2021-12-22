Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 23:08

Путин обзвонил президента Франции, ПМ Великобритании и канцлера Германии И нажаловался что Украина чето там у себя на территории мутит и если Россия нападет на Украину так Россия не виновата потомучто ниче не мутила



А Шойгу в это время заявил что США (ну а кто же ещё) завезли химическое оружие на Донбасс

Точно что за оружие сказать не могут

Но что-то между Ипритом, зарином и сальцом с чесночком

На фронте российские войска взбудоражены

В окопах уже сметение и паника

Отпускники видно уже не хотят воевать и рвутся домой в Рязань