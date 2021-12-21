Отправлено: - 19:32

lavprof:

мутят всякое и решают быть ли ремонту в школе - разные вещи

Цитата:Деньги есть будет ремонтДеньги есть но хватает только на одно на премии значит уйдет а ремонт позже сделаютИ учителя там не последнюю скрипку играют в принятии решений у директораНезнаю как у вас было но если директор не советовался с пед коллективом то это прискорбно