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≡ "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43122
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
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- Я считаю, что ущерб не был нанесен управлению образования, - ответила Зауре Байменова. - Антикоррупционная служба заявила, что мы - потерпевшая сторона, но мы с этим не согласны.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
188
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 16:50
#30
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Цитата:
abaika95:
В городских и сельских

А Вы работали в школе, или с чьих-то слов? Что-то я не заметил за 9 лет своей работы, чтобы мы решали подобные вопросы) коллеги из соседних школ, кстати, тоже)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11615
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 22.12.21 - 17:02
#31
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Цитата:
lavprof:
А Вы работали в школе, или с чьих-то слов?

Не учителем но как коллега им в школе) поэтому знаю что учителя это не бедные овечки без права голоса а тоже мутят всякое)
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
188
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 17:10
#32
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Цитата:
abaika95:
тоже мутят всякое

мутят всякое и решают быть ли ремонту в школе - разные вещи)) если в вашей школе директора "напрягали" учителя, и решали подобные вопросы за него, то прискорбно)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11615
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 22.12.21 - 19:32
#33
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Цитата:
lavprof:
мутят всякое и решают быть ли ремонту в школе - разные вещи

Деньги есть будет ремонт
Деньги есть но хватает только на одно на премии значит уйдет а ремонт позже сделают
И учителя там не последнюю скрипку играют в принятии решений у директора
Незнаю как у вас было но если директор не советовался с пед коллективом то это прискорбно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2277
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 22.12.21 - 20:58
#34
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Цитата:
abaika95:


Перечитал нашу с вами переписку: - какой то низкопробный, быдловский диалог. Давайте прекратим, пусть будут по вашему: - не я, заискивание, забугорный джобс и прочая х---я по вашему.
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