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Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43122
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 15:39
Церемонию зажжения гирлянды на главной елке возле областного акимата, которая была назначена на сегодня, 22 декабря, отменили в связи с ожидающимся ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.
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Re: Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с...
Отправлено: 22.12.21 - 15:39
да, в 19.00 будет минус шесть,
как бы уши дети не отморозили.
и вдруг еще снежинки будут с неба..
как бы уши дети не отморозили.
и вдруг еще снежинки будут с неба..
Re: Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с...
Отправлено: 22.12.21 - 15:42
раз сегодня такая непогода,
то предприятия тоже часов до 16.00
будут работать наверное максимум..
а то как потом люди домой добираться будут.
то предприятия тоже часов до 16.00
будут работать наверное максимум..
а то как потом люди домой добираться будут.
Re: Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с...
Отправлено: 22.12.21 - 15:43
а может тендер еще не провели
на развешивание фонариков.
и в этом дело.
на развешивание фонариков.
и в этом дело.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 526
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 15:49
Цитата:
Сегодня провели церемонию зажжения трансформатора в Кушмуруне. Два зажжения, решили многовато, в один день
alex_60:
а может тендер еще не провели
а может тендер еще не провели
Сегодня провели церемонию зажжения трансформатора в Кушмуруне. Два зажжения, решили многовато, в один день
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7995
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 15:58
Так и сказали бы, что не успевают.
Вот в чем отличие нынешних кабинетных управленцев от людей работающих на улице. Первые понятия не имеют, что зима и устанавливать такие вещи надо заранее, а не по нурлыкунским методичкам только после дня незалэжности.
Что раньше и делали, потому что это улица, зима, тяп-ляп тут не получится и просто физически невозможно успеть установить несколько ёлок, другие инсталляции, снежные фигуры, горки за несколько дней. Знаю, работал когда-то в рекламном агентстве и до сих пор украшаю. Поэтому и видим подачку от городских властей - конус и ... всё!
Вот в чем отличие нынешних кабинетных управленцев от людей работающих на улице. Первые понятия не имеют, что зима и устанавливать такие вещи надо заранее, а не по нурлыкунским методичкам только после дня незалэжности.
Что раньше и делали, потому что это улица, зима, тяп-ляп тут не получится и просто физически невозможно успеть установить несколько ёлок, другие инсталляции, снежные фигуры, горки за несколько дней. Знаю, работал когда-то в рекламном агентстве и до сих пор украшаю. Поэтому и видим подачку от городских властей - конус и ... всё!
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 16:13
Цитата:
Интересно, в Москва, ёлку,
уже - установили, зажгли?...
alex_60:
а может тендер еще не провели
а может тендер еще не провели
Интересно, в Москва, ёлку,
уже - установили, зажгли?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11615
Re: Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с...
Отправлено: 22.12.21 - 16:22
Цитата:
Опять старики говорят или уже бабки?
Бабка Любка че думает? Не узнавал ещё?
yudjin:
Так и сказали бы, что не успевают.
Так и сказали бы, что не успевают.
Опять старики говорят или уже бабки?
Бабка Любка че думает? Не узнавал ещё?
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 16:54
Цитата:
16 декабря привезли.
Главная елка страны в этом году была спилена в деревне Новопареево городского округа Щелково в Подмосковье. Ее возраст — 90 лет, высота дерева, которое украсит Кремль, составляет 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м.
drakon:
Интересно, в Москва, ёлку, уже - установили
Интересно, в Москва, ёлку, уже - установили
16 декабря привезли.
Главная елка страны в этом году была спилена в деревне Новопареево городского округа Щелково в Подмосковье. Ее возраст — 90 лет, высота дерева, которое украсит Кремль, составляет 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м.
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 20:33
20.30
температура ноль градусов.
снега/дождя нет.
наверное надо минус двадцать минимум и буранчик небольшой.
для включения фонариков.
[Исправлено: alex_60, 22.12.2021 - 20:35]
температура ноль градусов.
снега/дождя нет.
наверное надо минус двадцать минимум и буранчик небольшой.
для включения фонариков.
[Исправлено: alex_60, 22.12.2021 - 20:35]
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 20:37
похоже этот конус один на весь город.
деградация власти.
нет, ну по дворам то ставят, все видят.
жители сами.
деградация власти.
нет, ну по дворам то ставят, все видят.
жители сами.
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 20:40
Цитата:
Алекс, пожалей - людей. Угля то нет.
Дровами много не натопишся...
alex_60:
наверное надо минус двадцать минимум и буранчик небольшой.
наверное надо минус двадцать минимум и буранчик небольшой.
Алекс, пожалей - людей. Угля то нет.
Дровами много не натопишся...
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