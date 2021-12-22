Re: Пожар на подстанции в Кушмуруне тушили более 6 часов - ДЧС...

Отправлено: - 17:31

Подарок ко дню энергетика!

Причины банальны - выведенные или неверно настроенные технологические или релейные защиты. А то и все вместе.

У нас в РФ тоже безалаберность. В 2017 году Сибирь погасла, отделившись от ЕЭС РФ. А всего - то загорелся ВЧ-заградитель (это связь) в опрационной зоне Урала. Но совокупность "забитых" на инструкции оперативным персоналом бездействий привело к тяжелой системной аварии. Это как в РК в 1997 году авария в Экибастузе....

Просто человеческий фактор....