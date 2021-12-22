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≡ Пожар на подстанции в Кушмуруне тушили более 6 часов - ДЧС Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43122
Пожар на подстанции в Кушмуруне тушили более 6 часов - ДЧС Костанайской области
Отправлено: 22.12.21 - 17:31
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Всего в ликвидации огня участвовали два пожарных поезда со станции Тобол и п. Кушмурун, 2 единицы пожарной техники АЦ-40, КамАЗ с песком, а также 40 сотрудников личного состава.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
900
Re: Пожар на подстанции в Кушмуруне тушили более 6 часов - ДЧС...
Отправлено: 22.12.21 - 17:31
#1
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Подарок ко дню энергетика!
Причины банальны - выведенные или неверно настроенные технологические или релейные защиты. А то и все вместе.
У нас в РФ тоже безалаберность. В 2017 году Сибирь погасла, отделившись от ЕЭС РФ. А всего - то загорелся ВЧ-заградитель (это связь) в опрационной зоне Урала. Но совокупность "забитых" на инструкции оперативным персоналом бездействий привело к тяжелой системной аварии. Это как в РК в 1997 году авария в Экибастузе....
Просто человеческий фактор....
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
252
Re: Пожар на подстанции в Кушмуруне тушили более 6 часов - ДЧС...
Отправлено: 22.12.21 - 19:48
#2
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опять ылыктрычество подорожает :-x скажут нет денег на плановый ремонт подстанций и прочего оборудования :-o
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