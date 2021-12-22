Отправлено: - 18:58

alex_60:

ты бежал жаловаться.

Цитата:Ну так как ты или насекомое, наверно вас не догнать по жалобам..Ну тот то со мной напрямую не дискутировал, все за глаза..Как он меня обидел бы и чем?То что боится мне лично что то сказать?