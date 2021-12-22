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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:10
Цитата:
а да, там Дракон на днях твое фото в деревне выложил.
похож
111:
фотографом
фотографом
а да, там Дракон на днях твое фото в деревне выложил.
похож
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:16
Цитата:
В отличии от других, никогда не жаловался, тем более публично в специально предусмотренной ветке. Типа помогите пожалуйста, хулиганы и гопники напали.
alex_60:
В отличии от других, никогда не жаловался, тем более публично в специально предусмотренной ветке. Типа помогите пожалуйста, хулиганы и гопники напали.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:17
Цитата:
А тебе Перед надо?
alex_60:
снятием зада.
снятием зада.
А тебе Перед надо?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:25
quote]Kairat stayer: отличии от других, никогда не жаловался,
я ошибся, это не про тебя
но тебе доставалось немало, раз ты все забыть не можешь, вспоминаешь его при удобном случае.
[Исправлено: alex_60, 22.12.2021 - 18:34]
я ошибся, это не про тебя
но тебе доставалось немало, раз ты все забыть не можешь, вспоминаешь его при удобном случае.
[Исправлено: alex_60, 22.12.2021 - 18:34]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:30
Цитата:
Ты чё того что ли, все путаешь. Не злопамятный я, память хорошая.
alex_60:
Ты чё того что ли, все путаешь. Не злопамятный я, память хорошая.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:37
Цитата:
это все знают.
например ты помнишь например пост 556677
в веке флуда3, и можешь запросто
еще сюда транпортировать.
Kairat stayer:
Не злопамятный я, память хорошая.
Не злопамятный я, память хорошая.
это все знают.
например ты помнишь например пост 556677
в веке флуда3, и можешь запросто
еще сюда транпортировать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:39
С деятелем ОМ ранее часто беседовал, грамотей ещё тот был, с пол пенка заводился. Помню он женскому полу специально свое фото выставлял на форуме, чтобы они оценили. Толи в понталонах или гамаже, мол ловкий, быстрый как ракета.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:45
Цитата:
Просто понты..
Как же, на него смотрят..
Kairat stayer:
деятелем ОМ ранее часто беседовал, грамотей ещё тот был, с пол пенка заводился.
деятелем ОМ ранее часто беседовал, грамотей ещё тот был, с пол пенка заводился.
Просто понты..
Как же, на него смотрят..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:50
Цитата:
тоже тебя обижал?
завидовал
и ты бежал жаловаться.
еклмн, кто же те не обижал..
[Исправлено: alex_60, 22.12.2021 - 18:58]
111:
Просто понты.. Как же, на него смотрят..
Просто понты.. Как же, на него смотрят..
тоже тебя обижал?
завидовал
и ты бежал жаловаться.
еклмн, кто же те не обижал..
[Исправлено: alex_60, 22.12.2021 - 18:58]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:56
вот типа 3о лет праздник был.
ордена все госслужащим.
премии.
но вот даже деткам лет до 5 по кулечку печенья даже не выдали.
про остальных я даже молчу.
проезд там бесплатный в этот день, скидки в услугах.
позорище.
позорище просто.
ордена все госслужащим.
премии.
но вот даже деткам лет до 5 по кулечку печенья даже не выдали.
про остальных я даже молчу.
проезд там бесплатный в этот день, скидки в услугах.
позорище.
позорище просто.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:57
Цитата:
видать тебе эта была интересна.
Kairat stayer:
Толи в понталонах или гамаже,
Толи в понталонах или гамаже,
видать тебе эта была интересна.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:58
Цитата:
Ну так как ты или насекомое, наверно вас не догнать по жалобам..
Ну тот то со мной напрямую не дискутировал, все за глаза..
Как он меня обидел бы и чем?
То что боится мне лично что то сказать?
alex_60:
ты бежал жаловаться.
ты бежал жаловаться.
Ну так как ты или насекомое, наверно вас не догнать по жалобам..
Ну тот то со мной напрямую не дискутировал, все за глаза..
Как он меня обидел бы и чем?
То что боится мне лично что то сказать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 19:00
Цитата:
а ты сейчас не за глаза. зависть не очень хорошая черта.
111: все за глаза.
а ты сейчас не за глаза. зависть не очень хорошая черта.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 19:01
Цитата:
У тебя тоже свой плюс есть, не пишешь заявы в полицию на оппонентов на форуме.
За это Уважаю..
alex_60:
У тебя тоже свой плюс есть, не пишешь заявы в полицию на оппонентов на форуме.
За это Уважаю..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 19:02
Цитата:
ты в комиссии по жалобам главный что ли?
111:
догнать по жалобам..
догнать по жалобам..
ты в комиссии по жалобам главный что ли?
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