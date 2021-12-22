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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14874
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:10
#5296
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Цитата:
111:
фотографом


а да, там Дракон на днях твое фото в деревне выложил.
похож
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:16
#5297
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Цитата:
alex_60:


В отличии от других, никогда не жаловался, тем более публично в специально предусмотренной ветке. Типа помогите пожалуйста, хулиганы и гопники напали.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7038
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:17
#5298
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Цитата:
alex_60:
снятием зада.

А тебе Перед надо?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14874
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:25
#5299
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quote]Kairat stayer: отличии от других, никогда не жаловался,
я ошибся, это не про тебя
но тебе доставалось немало, раз ты все забыть не можешь, вспоминаешь его при удобном случае.

[Исправлено: alex_60, 22.12.2021 - 18:34]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:30
#5300
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Цитата:
alex_60:


Ты чё того что ли, все путаешь. Не злопамятный я, память хорошая.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14874
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:37
#5301
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Цитата:
Kairat stayer:
Не злопамятный я, память хорошая.


это все знают.
например ты помнишь например пост 556677
в веке флуда3, и можешь запросто
еще сюда транпортировать.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:39
#5302
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С деятелем ОМ ранее часто беседовал, грамотей ещё тот был, с пол пенка заводился. Помню он женскому полу специально свое фото выставлял на форуме, чтобы они оценили. Толи в понталонах или гамаже, мол ловкий, быстрый как ракета.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7038
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:45
#5303
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Цитата:
Kairat stayer:
деятелем ОМ ранее часто беседовал, грамотей ещё тот был, с пол пенка заводился.

Просто понты..
Как же, на него смотрят..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14874
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:50
#5304
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Цитата:
111:
Просто понты.. Как же, на него смотрят..


тоже тебя обижал?
завидовал
и ты бежал жаловаться.
еклмн, кто же те не обижал..

[Исправлено: alex_60, 22.12.2021 - 18:58]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14874
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:56
#5305
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вот типа 3о лет праздник был.
ордена все госслужащим.
премии.
но вот даже деткам лет до 5 по кулечку печенья даже не выдали.
про остальных я даже молчу.
проезд там бесплатный в этот день, скидки в услугах.
позорище.

позорище просто.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14874
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:57
#5306
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Цитата:
Kairat stayer:
Толи в понталонах или гамаже,


видать тебе эта была интересна.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7038
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 18:58
#5307
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Цитата:
alex_60:
ты бежал жаловаться.

Ну так как ты или насекомое, наверно вас не догнать по жалобам..
Ну тот то со мной напрямую не дискутировал, все за глаза..
Как он меня обидел бы и чем?
То что боится мне лично что то сказать?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14874
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 19:00
#5308
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Цитата:
111: все за глаза.


а ты сейчас не за глаза. зависть не очень хорошая черта.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7038
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 19:01
#5309
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Цитата:
alex_60:

У тебя тоже свой плюс есть, не пишешь заявы в полицию на оппонентов на форуме.
За это Уважаю..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14874
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 19:02
#5310
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Цитата:
111:
догнать по жалобам..


ты в комиссии по жалобам главный что ли?
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