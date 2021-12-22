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Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43122
Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 11:48
На открытии нового перинатального центра аким области Ондасын УРАЗАЛИН ответил на вопросы журналистов о том, как он относится к критике в свой адрес. Глава региона, отмечают журналисты, был откровенен.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11609
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 11:48
На удивление аким не косноязычно и вполне грамотно обозначил свою точку зрения судя по тексту
Видать кто-то сильно на него взьелся из блогеров вот он аккуратно но в тоже время точечно на кого-то указывает
Неужто Ведлер и туда залезла?
Видать кто-то сильно на него взьелся из блогеров вот он аккуратно но в тоже время точечно на кого-то указывает
Неужто Ведлер и туда залезла?
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 12:42
Цитата:
Типичный чиновник
К сожалению, я многих не вижу. Может быть, потому что слишком большой и толстый.
Типичный чиновник
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 12:46
Цитата:
По понятиям наверное.
Все мы когда-нибудь сдадим должности. И вот тогда, когда будут переходить на личности, разговор будет другой
По понятиям наверное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11609
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 13:25
Цитата:
"Во дворе меня научили одному правилу,если драка неизбежна-бей первым"
(С) Вован Питерский
"Бей первым и лучше из подтишка а потом отнекивайся что это не ты и тебя там вообще небыло"
Кредо в политике Владимира Путина
maxsaf:
По понятиям наверное
По понятиям наверное
"Во дворе меня научили одному правилу,если драка неизбежна-бей первым"
(С) Вован Питерский
"Бей первым и лучше из подтишка а потом отнекивайся что это не ты и тебя там вообще небыло"
Кредо в политике Владимира Путина
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 526
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 15:04
Нда! Можно эти перлы на цитаты растаскивать. Чиновник такого уровня проводит "параллели" то с фараонами, то с ЛГБТ, то с Брежневым.
Сам запутался в хитросплетениях своих слов, где у него какое большинство и меньшинство.
Цитирует Геббельса, к чему? У них что, вместо цитат из Абая, сейчас есть изучение наследия фашистов, в обязаловке?
Цитата:
Видать уровень мЫшления у вас одинаковый...
Цитата:
Ясно, что записывает своих всех обидчиков в омбарную книгу, говорит, берегитесь, вот уйду с поста фараона, ой, Акима,всё припомню, у меня все записано.
Сам запутался в хитросплетениях своих слов, где у него какое большинство и меньшинство.
Цитирует Геббельса, к чему? У них что, вместо цитат из Абая, сейчас есть изучение наследия фашистов, в обязаловке?
Цитата:
abaika95:
На удивление аким не косноязычно и вполне грамотно обозначил свою точку зрения судя по тексту Видать к
На удивление аким не косноязычно и вполне грамотно обозначил свою точку зрения судя по тексту Видать к
Видать уровень мЫшления у вас одинаковый...
Цитата:
maxsaf:
По понятиям наверное.
По понятиям наверное.
Ясно, что записывает своих всех обидчиков в омбарную книгу, говорит, берегитесь, вот уйду с поста фараона, ой, Акима,всё припомню, у меня все записано.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11609
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 16:44
Цитата:
Ну да он аким
А ты никто просто гремишь в сети
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить даже на официальном мероприятии)
Don Julio:
Видать уровень мЫшления у вас одинаковый...
Видать уровень мЫшления у вас одинаковый...
Ну да он аким
А ты никто просто гремишь в сети
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить даже на официальном мероприятии)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23646
Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 17:03
Цитата:
А работать у него, не получается?...
abaika95:
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить
А работать у него, не получается?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 526
Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 17:26
Ай, как некрасиво ты не промолчал, не прошел мимо, назвав акима(!) троллем.
Цитата:
Это что, входит в его обязанности, чтоле? Казалось, серьезный человек, фараон, ой, Аким целой области. А вот оно нате, вам.
И да, что изучение Геббельса, это базовый навык, получается, первый уровень?
То есть, вот я (он) какой информатированный. Кажется дискуссия зашла втупик.
Я вшоке от тебя.
Цитата:
И ты- Аким, чтоли?
Я про уровень вашего обоихнее мЫшление, опять интереуюсь.
Цитата:
Я вас умоляю! Гляньтесь в зеркало!
Цитата:
abaika95:
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить даже на официальном мероприятии)
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить даже на официальном мероприятии)
Это что, входит в его обязанности, чтоле? Казалось, серьезный человек, фараон, ой, Аким целой области. А вот оно нате, вам.
И да, что изучение Геббельса, это базовый навык, получается, первый уровень?
То есть, вот я (он) какой информатированный. Кажется дискуссия зашла втупик.
Я вшоке от тебя.
Цитата:
abaika95:
Ну да он аким
Ну да он аким
И ты- Аким, чтоли?
Я про уровень вашего обоихнее мЫшление, опять интереуюсь.
Цитата:
abaika95:
А ты никто просто гремишь в сети
А ты никто просто гремишь в сети
Я вас умоляю! Гляньтесь в зеркало!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4972
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 18:31
Мне кажется штаты в акиматах чрезмерно раздуты, а по делам ничтожно мизерно, и так по всей стране.
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