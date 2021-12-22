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≡ Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43122
Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 11:48
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На открытии нового перинатального центра аким области Ондасын УРАЗАЛИН ответил на вопросы журналистов о том, как он относится к критике в свой адрес. Глава региона, отмечают журналисты, был откровенен.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11609
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 11:48
#1
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На удивление аким не косноязычно и вполне грамотно обозначил свою точку зрения судя по тексту

Видать кто-то сильно на него взьелся из блогеров вот он аккуратно но в тоже время точечно на кого-то указывает
Неужто Ведлер и туда залезла?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14473
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 12:42
#2
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Цитата:
 К сожалению, я многих не вижу. Может быть, потому что слишком большой и толстый.

Типичный чиновник :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14473
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 12:46
#3
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Цитата:
Все мы когда-нибудь сдадим должности. И вот тогда, когда будут переходить на личности, разговор будет другой

По понятиям наверное. :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11609
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 13:25
#4
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Цитата:
maxsaf:
По понятиям наверное


"Во дворе меня научили одному правилу,если драка неизбежна-бей первым"

(С) Вован Питерский

"Бей первым и лучше из подтишка а потом отнекивайся что это не ты и тебя там вообще небыло"

Кредо в политике Владимира Путина
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
526
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 15:04
#5
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Нда! Можно эти перлы на цитаты растаскивать. Чиновник такого уровня проводит "параллели" то с фараонами, то с ЛГБТ, то с Брежневым.
Сам запутался в хитросплетениях своих слов, где у него какое большинство и меньшинство.
Цитирует Геббельса, к чему? У них что, вместо цитат из Абая, сейчас есть изучение наследия фашистов, в обязаловке?
Цитата:
abaika95:
На удивление аким не косноязычно и вполне грамотно обозначил свою точку зрения судя по тексту Видать к

Видать уровень мЫшления у вас одинаковый...
:lol:
Цитата:
maxsaf:
По понятиям наверное.

Ясно, что записывает своих всех обидчиков в омбарную книгу, говорит, берегитесь, вот уйду с поста фараона, ой, Акима,всё припомню, у меня все записано.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11609
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 16:44
#6
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Цитата:
Don Julio:
Видать уровень мЫшления у вас одинаковый...

Ну да он аким
А ты никто просто гремишь в сети
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить даже на официальном мероприятии)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23646
Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 17:03
#7
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Цитата:
abaika95:
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить

А работать у него, не получается?... :lol: :-P
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
526
Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 17:26
#8
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Ай, как некрасиво ты не промолчал, не прошел мимо, назвав акима(!) троллем.
Цитата:
abaika95:
У него при этом как-то по информативнее получается высказываться и троллить даже на официальном мероприятии)

Это что, входит в его обязанности, чтоле? Казалось, серьезный человек, фараон, ой, Аким целой области. А вот оно нате, вам.
И да, что изучение Геббельса, это базовый навык, получается, первый уровень?
То есть, вот я (он) какой информатированный. Кажется дискуссия зашла втупик.
Я вшоке от тебя.
Цитата:
abaika95:
Ну да он аким

И ты- Аким, чтоли?
Я про уровень вашего обоихнее мЫшление, опять интереуюсь.
Цитата:
abaika95:
А ты никто просто гремишь в сети

Я вас умоляю! Гляньтесь в зеркало!
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4972
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 18:31
#9
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Мне кажется штаты в акиматах чрезмерно раздуты, а по делам ничтожно мизерно, и так по всей стране.
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