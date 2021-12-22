Отправлено: - 15:04

abaika95:

На удивление аким не косноязычно и вполне грамотно обозначил свою точку зрения судя по тексту Видать к

maxsaf:

По понятиям наверное.

Нда! Можно эти перлы на цитаты растаскивать. Чиновник такого уровня проводит "параллели" то с фараонами, то с ЛГБТ, то с Брежневым.Сам запутался в хитросплетениях своих слов, где у него какое большинство и меньшинство.Цитирует Геббельса, к чему? У них что, вместо цитат из Абая, сейчас есть изучение наследия фашистов, в обязаловке?Цитата:Видать уровень мЫшления у вас одинаковый...Цитата:Ясно, что записывает своих всех обидчиков в омбарную книгу, говорит, берегитесь, вот уйду с поста фараона, ой, Акима,всё припомню, у меня все записано.