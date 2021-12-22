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≡ Причиной пожара могли стать дождь и изношенность оборудования - Как борются с огнем на электроподстанции в Кушмуруне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43121
Причиной пожара могли стать дождь и изношенность оборудования - Как борются с огнем на электроподстанции в Кушмуруне
Отправлено: 22.12.21 - 14:44
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Котельные поселка переведены на резервное питание, поэтому детсады и школы без тепла. По словам местных жителей, батареи в их домах едва теплые. Детей из садиков и школ отправили по домам. Свет в поселке есть, предприятия работают.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
525
Re: Причиной пожара могли стать дождь и изношенность...
Отправлено: 22.12.21 - 14:44
#1
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Цитата:
Трансформатор на подстанции установлен в конце 1960-х годов, сейчас в нем горит масло.

Наверное ономасты и нурлыкуны думали, что после обретения независимости, сброся ярмо коммунизма, трасформатор просто обязан, работать вечно!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23642
Re: Причиной пожара могли стать дождь и изношенность...
Отправлено: 22.12.21 - 15:17
#2
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Цитата:
Don Julio:
трасформатор просто обязан, работать вечно!

А почему, за 3о лет, его не заменили?... 8-) :-o
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
498
Re: Причиной пожара могли стать дождь и изношенность...
Отправлено: 22.12.21 - 15:34
#3
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Насколько знаю, в трансформаторном масле при эксплуатации возникает явление частичного разряда - это локальный пробой изоляции (диэлектрика). Если масло совсем старое, то интенсивность этого явления возрастает в разы и приведет рано или поздно к пожару в трансформаторе.
Из этого можно предположить, что масло было не в лучшем виде. Его либо не меняли по регламенту, либо залили что-то очень некачественное.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
498
Re: Причиной пожара могли стать дождь и изношенность...
Отправлено: 22.12.21 - 15:39
#4
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Кстати, горит трансформаторное масло как дизтопливо, и тушить его тяжело, как ГСМ.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23642
Причиной пожара могли стать дождь и изношенность оборудования - Как борются с огнем на электроподстанции в Кушмуруне
Отправлено: 22.12.21 - 15:43
#5
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Цитата:
самый умный:
Его либо не меняли по регламенту,

За 3о лет масло не заменили?... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
525
Причиной пожара могли стать дождь и изношенность оборудования - Как борются с огнем на электроподстанции в Кушмуруне
Отправлено: 22.12.21 - 15:53
#6
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Цитата:
drakon:
А почему, за 3о лет, его не заменили?...

Цитата:
drakon:
За 3о лет масло не заменили?...

А зачем менять?
Он и еще лет триста простоит, только теперь его нельзя использовать, и всего-то делов.
Мелочь жизни...
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