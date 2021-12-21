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"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43121
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
- Я считаю, что ущерб не был нанесен управлению образования, - ответила Зауре Байменова. - Антикоррупционная служба заявила, что мы - потерпевшая сторона, но мы с этим не согласны.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23642
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 23:02
Цитата:
Теплотрасса, же под землёй. Конечно - глючит...
Don Julio:
комп перезагрузи, чтото у тебя где-то глючит или коротит.
комп перезагрузи, чтото у тебя где-то глючит или коротит.
Теплотрасса, же под землёй. Конечно - глючит...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 586
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 23:22
Цитата:
Мое образование — мой капитал! Это одно из самых ценных приобретений, которое человек может сделать в своей жизни. А вот ваше рассуждение больше напоминает рассуждение журналиста "второсортной" версией Москвы.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 21.12.2021 - 23:30]
Don Julio:
А вам зачем эти знания? Все таки это же новость, а не пособие как украсть, чтоб не посадили, да!?
А вам зачем эти знания? Все таки это же новость, а не пособие как украсть, чтоб не посадили, да!?
Мое образование — мой капитал! Это одно из самых ценных приобретений, которое человек может сделать в своей жизни. А вот ваше рассуждение больше напоминает рассуждение журналиста "второсортной" версией Москвы.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 21.12.2021 - 23:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 525
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 23:34
Цитата:
И позвольте полюбопытствовать, стесняюсь, узнать, и какое? Что бы это могло быть?
Явно не советское образование, потому, при СССР не могло такое чудо случицца. Значит, тогда 2 варианта или сантехник или ономаст, угадал!?
ПолиграфЪ Боярышников:
Мое образование — мой капитал!
Мое образование — мой капитал!
И позвольте полюбопытствовать, стесняюсь, узнать, и какое? Что бы это могло быть?
Явно не советское образование, потому, при СССР не могло такое чудо случицца. Значит, тогда 2 варианта или сантехник или ономаст, угадал!?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7995
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 23:41
Цитата:
КГУ им А.Байтурсынова написано ... я то думал Оксфорд, Гарвард, МГИМО на худой конец.
Don Julio:
Что бы это могло быть?
Что бы это могло быть?
КГУ им А.Байтурсынова написано ... я то думал Оксфорд, Гарвард, МГИМО на худой конец.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 525
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 22.12.21 - 00:26
Цитата:
То есть, если Абайка училось в Челябинске, то это, по статусу, получается ниже, чем КГУ?
Ведь, вот и начальник образования всея Костанайской области, открыто говорит, профессионалы!
И вообще, есть ли кто-то лучше профессионалов Костанайской области!?
yudjin:
КГУ им А.Байтурсынова написано ...
КГУ им А.Байтурсынова написано ...
То есть, если Абайка училось в Челябинске, то это, по статусу, получается ниже, чем КГУ?
Ведь, вот и начальник образования всея Костанайской области, открыто говорит, профессионалы!
И вообще, есть ли кто-то лучше профессионалов Костанайской области!?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 852
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 01:12
Цитата:
Будучи осенью на школьном собрании, спросил у завуча "почему ремонт школы остаётся незаконченным уже два года"? Ответили, что не хватило денег, ждут, когда выделят ещё. Здесь получается более 100 людей премировали в честь непонятных праздников и нескольких попросили вернуть часть премии на сумму почти 800 тыс., значит общая сумма выделенных средств была значительно больше, и наверное хватило бы её закончить ремонт в нашей школе!?
Цитата:
Так и есть. В госконторах любят госпраздники, т.к. премии раздают и медальки всякие, конечно же, если нет взыскания. А взыскания в основном "прилетают", когда кто-нибудь настойчиво жалуется на плохую работу служащих и они ещё обижаются. Вообще непонятны постоянные премирования на госслужбе!? В частной организации нужно очень-очень постараться, чтобы получить премию, а в госконторах ежемесячно составляют списки кандидатов, главное быть без взыскания.
ACROS:
а, нельзя было эти якобы, сэкономленые средства, а на самом деле в свете всеобщего дорожания на всё и вся - что то несделанного или недоделанного в их системе образования
а, нельзя было эти якобы, сэкономленые средства, а на самом деле в свете всеобщего дорожания на всё и вся - что то несделанного или недоделанного в их системе образования
Будучи осенью на школьном собрании, спросил у завуча "почему ремонт школы остаётся незаконченным уже два года"? Ответили, что не хватило денег, ждут, когда выделят ещё. Здесь получается более 100 людей премировали в честь непонятных праздников и нескольких попросили вернуть часть премии на сумму почти 800 тыс., значит общая сумма выделенных средств была значительно больше, и наверное хватило бы её закончить ремонт в нашей школе!?
Цитата:
ACROS:
Все элементарно просто: будь на работе и всё: - премия тебе ОБЕСПЕЧЕНА.
Все элементарно просто: будь на работе и всё: - премия тебе ОБЕСПЕЧЕНА.
Так и есть. В госконторах любят госпраздники, т.к. премии раздают и медальки всякие, конечно же, если нет взыскания. А взыскания в основном "прилетают", когда кто-нибудь настойчиво жалуется на плохую работу служащих и они ещё обижаются. Вообще непонятны постоянные премирования на госслужбе!? В частной организации нужно очень-очень постараться, чтобы получить премию, а в госконторах ежемесячно составляют списки кандидатов, главное быть без взыскания.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11602
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 09:56
Цитата:
У тебя там разные люди что-ли постояно за компом сидят?))
Цитата:
Нет я понимаю сельская специфика
С кем работаешь с тем потом и в гараже отдыхаешь и на рыбалке
Но в больших серьезных компаниях это не принято
Давно
Цитата:
Нет точно вместо трактора кто-то другой сидит
То он профессор социологии то он не знает кто такой Джобс и не знает что такое интернет и книги и при этом не умело пытается выкрутится ещё
Цитата:
А что в твоей методичке что-то по другому написано? Ну давай сверим
Пиши что у тебя там?
Цитата:
Я даже не удивлен что ты и в этом спец и в подробностях все знаешь)
ACROS:
С каких это пор мы на ты??
С каких это пор мы на ты??
У тебя там разные люди что-ли постояно за компом сидят?))
Цитата:
ACROS:
И если я знаю про своих людей, то почему это я заискиваю и меня это не красит?? Бред какой то вы несёте.
И если я знаю про своих людей, то почему это я заискиваю и меня это не красит?? Бред какой то вы несёте.
Нет я понимаю сельская специфика
С кем работаешь с тем потом и в гараже отдыхаешь и на рыбалке
Но в больших серьезных компаниях это не принято
Давно
Цитата:
ACROS:
И откуда вы, сидя в Костанае, знаете что делал какой то Джобс ( кстати кто это? предприниматель из Затоболовки??) в своей фирме, со своими людьми: - он вам это лично сказал??
И откуда вы, сидя в Костанае, знаете что делал какой то Джобс ( кстати кто это? предприниматель из Затоболовки??) в своей фирме, со своими людьми: - он вам это лично сказал??
Нет точно вместо трактора кто-то другой сидит
То он профессор социологии то он не знает кто такой Джобс и не знает что такое интернет и книги и при этом не умело пытается выкрутится ещё
Цитата:
Don Julio:
Перечитай методичку, ну или комп перезагрузи, чтото у тебя где-то глючит или коротит.
Перечитай методичку, ну или комп перезагрузи, чтото у тебя где-то глючит или коротит.
А что в твоей методичке что-то по другому написано? Ну давай сверим
Пиши что у тебя там?
Цитата:
drakon:
Теплотрасса, же под землёй. Конечно - глючит...
Теплотрасса, же под землёй. Конечно - глючит...
Я даже не удивлен что ты и в этом спец и в подробностях все знаешь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11602
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 10:02
Цитата:
Удивительно
Как же вы с Женей получились?
Цитата:
Если погремуха училась в СССР на сантехника означает ли что теперь в Челябинске плохо учат На психолога? А если погремуха училась в СССР на жрУналиста означает ли что Георгий говоров не заставший тех времён- профан в своей специализации? Дискуссионный вопрос который погремуха не поймет конечно
Цитата:
Ну вот раз праздники вам непонятные то учителя справедливо решили вас оставить без ремонта в школе)
Don Julio:
Явно не советское образование, потому, при СССР не могло такое чудо случицца.
Явно не советское образование, потому, при СССР не могло такое чудо случицца.
Удивительно
Как же вы с Женей получились?
Цитата:
Don Julio:
То есть, если Абайка училось в Челябинске, то это, по статусу, получается ниже, чем КГУ?
То есть, если Абайка училось в Челябинске, то это, по статусу, получается ниже, чем КГУ?
Если погремуха училась в СССР на сантехника означает ли что теперь в Челябинске плохо учат На психолога? А если погремуха училась в СССР на жрУналиста означает ли что Георгий говоров не заставший тех времён- профан в своей специализации? Дискуссионный вопрос который погремуха не поймет конечно
Цитата:
KOS77:
премировали в честь непонятных праздников
премировали в честь непонятных праздников
Ну вот раз праздники вам непонятные то учителя справедливо решили вас оставить без ремонта в школе)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2276
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 12:41
Цитата:
Пишу я сам.
Цитата:
Можно подумать, город далеко ушёл в этом плане: - то же самое: все люди из села, коренных мало.
Цитата:
Я не профессор, а социологию изучал в Алма-Атинской ВПШ.
Кто такой Джобс не знаю, зато знаю кто такой Жансултан Демеев - Герой Соц.Труда; лично знал Камшат Доненбаеву и знаком со всеми сегодняшними Героями Труда Казахстана. Что такое и Интернет и тем более книги: - знаком очень и очень хорошо, особенно со вторыми.
И как понять выкрутиться - никогда это не пытался делать, в отличии от вас.
abaika95:
разные люди
разные люди
Пишу я сам.
Цитата:
abaika95:
сельская специфика
сельская специфика
Можно подумать, город далеко ушёл в этом плане: - то же самое: все люди из села, коренных мало.
Цитата:
abaika95:
кто-то другой сидит
кто-то другой сидит
Я не профессор, а социологию изучал в Алма-Атинской ВПШ.
Кто такой Джобс не знаю, зато знаю кто такой Жансултан Демеев - Герой Соц.Труда; лично знал Камшат Доненбаеву и знаком со всеми сегодняшними Героями Труда Казахстана. Что такое и Интернет и тем более книги: - знаком очень и очень хорошо, особенно со вторыми.
И как понять выкрутиться - никогда это не пытался делать, в отличии от вас.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11602
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 22.12.21 - 13:30
Цитата:
Чёт не заметно
Цитата:
А как же Алекс? Он от сотворения мира в Костанае живёт
И да в городе организации уже по сложнее тут сельская модель не подойдёт
Цитата:
Ну вот и плохо что вы знаете дни рождения детей своих механизаторов но вот не знаете что в мире происходит
Пошире пошире надо быть во взглядах вы же всетаки из ВПШ
Цитата:
Как выкрутится и обвинить в этом другого? Научит слушатель высшей партийной школы
ACROS:
Пишу я сам.
Пишу я сам.
Чёт не заметно
Цитата:
ACROS:
Можно подумать, город далеко ушёл в этом плане: - то же самое: все люди из села, коренных мало.
Можно подумать, город далеко ушёл в этом плане: - то же самое: все люди из села, коренных мало.
А как же Алекс? Он от сотворения мира в Костанае живёт
И да в городе организации уже по сложнее тут сельская модель не подойдёт
Цитата:
ACROS:
Кто такой Джобс не знаю, зато знаю кто такой Жансултан Демеев - Герой Соц.Труда; лично знал Камшат Доненбаеву и знаком со всеми сегодняшними Героями Труда Казахстана
Кто такой Джобс не знаю, зато знаю кто такой Жансултан Демеев - Герой Соц.Труда; лично знал Камшат Доненбаеву и знаком со всеми сегодняшними Героями Труда Казахстана
Ну вот и плохо что вы знаете дни рождения детей своих механизаторов но вот не знаете что в мире происходит
Пошире пошире надо быть во взглядах вы же всетаки из ВПШ
Цитата:
ACROS:
И как понять выкрутиться - никогда это не пытался делать, в отличии от вас.
И как понять выкрутиться - никогда это не пытался делать, в отличии от вас.
Как выкрутится и обвинить в этом другого? Научит слушатель высшей партийной школы
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 13:45
Цитата:
учителя не решают такие вопросы)
abaika95:
Ну вот раз праздники вам непонятные то учителя справедливо решили вас оставить без ремонта в школе)
Ну вот раз праздники вам непонятные то учителя справедливо решили вас оставить без ремонта в школе)
учителя не решают такие вопросы)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11602
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 22.12.21 - 14:46
Цитата:
Решают решают ещё как)
lavprof:
учителя не решают такие вопросы
учителя не решают такие вопросы
Решают решают ещё как)
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 22.12.21 - 15:52
Цитата:
Это ж в каких школах интересно?)
abaika95:
Решают решают ещё как)
Решают решают ещё как)
Это ж в каких школах интересно?)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 852
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 15:56
Цитата:
Так вот в чем причина... Да, непонятно мне, почему Республика есть, а день республики отменили в пользу дня столицы, дня первого (потом будет второго, третьего и т.д.) Президента?
abaika95:
Ну вот раз праздники вам непонятные то учителя справедливо решили вас оставить без ремонта в школе)
Ну вот раз праздники вам непонятные то учителя справедливо решили вас оставить без ремонта в школе)
Так вот в чем причина... Да, непонятно мне, почему Республика есть, а день республики отменили в пользу дня столицы, дня первого (потом будет второго, третьего и т.д.) Президента?
-
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