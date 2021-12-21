Отправлено: - 09:56

ACROS:

С каких это пор мы на ты??

ACROS:

И если я знаю про своих людей, то почему это я заискиваю и меня это не красит?? Бред какой то вы несёте.

ACROS:

И откуда вы, сидя в Костанае, знаете что делал какой то Джобс ( кстати кто это? предприниматель из Затоболовки??) в своей фирме, со своими людьми: - он вам это лично сказал??

Don Julio:

Перечитай методичку, ну или комп перезагрузи, чтото у тебя где-то глючит или коротит.

drakon:

Теплотрасса, же под землёй. Конечно - глючит...

Цитата:У тебя там разные люди что-ли постояно за компом сидят?))Цитата:Нет я понимаю сельская спецификаС кем работаешь с тем потом и в гараже отдыхаешь и на рыбалкеНо в больших серьезных компаниях это не принятоДавноЦитата:Нет точно вместо трактора кто-то другой сидитТо он профессор социологии то он не знает кто такой Джобс и не знает что такое интернет и книги и при этом не умело пытается выкрутится ещёЦитата:А что в твоей методичке что-то по другому написано? Ну давай сверимПиши что у тебя там?Цитата:Я даже не удивлен что ты и в этом спец и в подробностях все знаешь)