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≡ Владельцам общественных туалетов государство будет доплачивать с 1 января
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43121
Владельцам общественных туалетов государство будет доплачивать с 1 января
Отправлено: 22.12.21 - 10:54
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Министр культуры и спорта РК приказом от 10 декабря 2021 года утвердил Правила субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14861
Re: Владельцам общественных туалетов государство будет...
Отправлено: 22.12.21 - 10:54
#1
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///После принятия положительного решения владельцу туалета ежемесячно будет выплачиваться 83 300 тенге./

за что,не понял.
человек открыл дело- туалет,
занимается бизнесом,зарабатывает деньги.
ну всем давайте тогда, кто бизнесом занимается
деньги раздавать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
525
Re: Владельцам общественных туалетов государство будет...
Отправлено: 22.12.21 - 15:16
#2
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Цитата:
alex_60:
за что,не понял. человек открыл дело- туалет, занимается бизнесом,зарабатывает деньги.

Все просто. С туалетами же, только у ономастов и нурлыкунов в отчетах все хорошо.
А так-то, для европейских же туристов, степь- туалет, а ковыль степной -туалетная бумага.
Еще Бегунок обозначал сей вопрос, что будет решться в будущем. Ну вот, наконец, оно и наступило, светлое будущее владельцев туалетов.
Марик наверное продаст свои хватеры, и займецца этим переспективным бизнесом...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23642
Re: Владельцам общественных туалетов государство будет...
Отправлено: 22.12.21 - 15:20
#3
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Цитата:

владельцу туалета ежемесячно будет выплачиваться 83 300 тенге.

Ни себе - хрена... :lol: :oops:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7995
Re: Владельцам общественных туалетов государство будет...
Отправлено: 22.12.21 - 15:34
#4
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Цитата:
Решение о доплате будут принимать специально созданные комиссии при акиматах.

На их прокорм уйдет больше, чем выделенных средств туалетным предпринимателям.
Цитата:
должен предоставить:

можно и анализы потребовать, шо бы не платить колосСАННЫЕ деньги из бюджета.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
525
Владельцам общественных туалетов государство будет доплачивать с 1 января
Отправлено: 22.12.21 - 15:45
#5
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Цитата:
drakon:
Ни себе - хрена...

Пикантность ситуации еще и в том, что туалетной темой заитересован не кто-тебе-нибудь, а сам Министр Всея Культуры. Вот с чего культура должна начинаться...оказывается...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14861
Владельцам общественных туалетов государство будет доплачивать с 1 января
Отправлено: 22.12.21 - 15:50
#6
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короче, денег стырить решили...
как обычно.
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