Отправлено: - 15:16

alex_60:

за что,не понял. человек открыл дело- туалет, занимается бизнесом,зарабатывает деньги.

Цитата:Все просто. С туалетами же, только у ономастов и нурлыкунов в отчетах все хорошо.А так-то, для европейских же туристов, степь- туалет, а ковыль степной -туалетная бумага.Еще Бегунок обозначал сей вопрос, что будет решться в будущем. Ну вот, наконец, оно и наступило, светлое будущее владельцев туалетов.Марик наверное продаст свои хватеры, и займецца этим переспективным бизнесом...