Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой

Отправлено: - 15:58

Так и сказали бы, что не успевают.

Вот в чем отличие нынешних кабинетных управленцев от людей работающих на улице. Первые понятия не имеют, что зима и устанавливать такие вещи надо заранее, а не по нурлыкунским методичкам только после дня незалэжности.

Что раньше и делали, потому что это улица, зима, тяп-ляп тут не получится и просто физически невозможно успеть установить несколько ёлок, другие инсталляции, снежные фигуры, горки за несколько дней. Знаю, работал когда-то в рекламном агентстве и до сих пор украшаю. Поэтому и видим подачку от городских властей - конус и ... всё!