Отправлено: - 15:53

drakon:

А почему, за 3о лет, его не заменили?...

drakon:

За 3о лет масло не заменили?...

Цитата:Цитата:А зачем менять?Он и еще лет триста простоит, только теперь его нельзя использовать, и всего-то делов.Мелочь жизни...