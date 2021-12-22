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≡ Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43121
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 15:39
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Церемонию зажжения гирлянды на главной елке возле областного акимата, которая была назначена на сегодня, 22 декабря, отменили в связи с ожидающимся ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14861
Re: Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с...
Отправлено: 22.12.21 - 15:39
#1
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да, в 19.00 будет минус шесть,
как бы уши дети не отморозили.
и вдруг еще снежинки будут с неба..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14861
Re: Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с...
Отправлено: 22.12.21 - 15:42
#2
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раз сегодня такая непогода,
то предприятия тоже часов до 16.00
будут работать наверное максимум..
а то как потом люди домой добираться будут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14861
Re: Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с...
Отправлено: 22.12.21 - 15:43
#3
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а может тендер еще не провели
на развешивание фонариков.
и в этом дело.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
525
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 15:49
#4
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Цитата:
alex_60:
а может тендер еще не провели

Сегодня провели церемонию зажжения трансформатора в Кушмуруне. Два зажжения, решили многовато, в один день
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7995
Зажжение елки в Костанае перенесли на другой день в связи с погодой
Отправлено: 22.12.21 - 15:58
#5
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Так и сказали бы, что не успевают.
Вот в чем отличие нынешних кабинетных управленцев от людей работающих на улице. Первые понятия не имеют, что зима и устанавливать такие вещи надо заранее, а не по нурлыкунским методичкам только после дня незалэжности.
Что раньше и делали, потому что это улица, зима, тяп-ляп тут не получится и просто физически невозможно успеть установить несколько ёлок, другие инсталляции, снежные фигуры, горки за несколько дней. Знаю, работал когда-то в рекламном агентстве и до сих пор украшаю. Поэтому и видим подачку от городских властей - конус и ... всё!
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