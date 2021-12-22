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Причиной пожара могли стать дождь и изношенность оборудования - Как борются с огнем на электроподстанции в Кушмуруне
Причиной пожара могли стать дождь и изношенность оборудования - Как борются с огнем на электроподстанции в Кушмуруне
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