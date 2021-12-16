Прогноз на 5 дней
снег с дождём0°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • Ю, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43117
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.
Читать новость

таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2771
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:53
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А если сравнить сервис и количество людей, очереди?


С чем сравнить, с Турцией того времени?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7028
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:56
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жайляу..
Стоимость обычных суток дома 60 тысяч..
Выходные 70..
Забито все лето..
Жаль там не купил, хотя предлагали..
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2771
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 20:14
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
в СССР такого и не снилось.


Во времена СССР Турция так же не была туристическим раем. Данный бизнес в ней начал быстро развиваться с 80-х годов
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8369
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 20:26
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря.

Я то же жил в СССР ,но моим родителям никто не давал бесплатные путёвки на чёрное море, возможно кому то давали, но не всем.
Я в первый раз в жизни увидел море своими глазами в 2014 в Тайланде.
Вот путёвку в пионерский лагерь "Юный геолог" давали,но не бесплатно ,а за 15 или 25 рублей я не помню точно.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8369
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 20:29
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Во времена СССР Турция так же не была туристическим раем.

тогда любая заграница была раем,даже Болгария или Румыния.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7028
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 20:31
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
но моим родителям никто не давал бесплатные путёвки на чёрное море, возм

Тоже слышу впервые..
Сейчас военным дают, да, это в России, бесплатно на месяц.
А вот кроме Артека тоже ниче не слышал..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
756
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 22:36
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо путевки давали железнодорожникам и строителям.
Медикам не помню, чтобы предлагали.
За других не знаю.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
137
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 22:43
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомните фильм "Любовь и голуби" - Гг поехал на море по путевке. Многие профсоюзы выдавали своим путевки, это обычное дело.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
180
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 20.12.21 - 12:19
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
я лично знаю простых учителей

не поверите, учителей я тоже знаю) работал учителем, и знаю какие там зарплаты, особенно в сельских школах, весьма неплохо получают) речь не об учителях. Вам тоже могу сказать - зайдите в любой автобус и спросите, а могут ли
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14853
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 20.12.21 - 12:41
#54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"колхозники" точно по курортам черноморским,
Болгариям,гдэрам,чехословакиям по путевкам ездили.
за счет профсоюза.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1036
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 22.12.21 - 03:09
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
: Уж

Вот путёвку в пионерский лагерь "Юный геолог" давали,но не бесплатно ,а за 15 или 25 рублей я не помню точно.
---
И эти деньги за твоих родителей платил профком, как правило.
Мне просто интересно, почему люди, выросшие в СССР, и хоть немного"приподнявшиеся", начинают поливать этот самый СССР! Вот у меня тётка работала на КЖБИ в отделе озеленения, но она много шила и продавала это на Наримановке. Я знаю людей, которые были на неплохих должностях, но при этом держали подсобное хозяйство. Так что и в те "проклятые" времена каждый, кто хотел иметь хоть чуть больше, мог делать это совершенно свободно. И уж потом мог приобретать всё то, что ему так не хватало в простых магазинах. Но замечу, в те времена люди не шарились по помойкам, чтобы добыть себе пропитание, чтобы немного одеться. Так что в любых временах есть свои плюсы и свои минусы.Сейчас много злых людей, которые ради достижения своих целей пойдут по головам, сейчас не стало того, что раньше называлось "советским обществом",сейчас блогеры ради лайков могут показательно прикупить старикам продуктов в магазине, а вы могли себе такое представить при Советском Союзе?! И вот только не надо заливать про пустые прилавки! Прилавки пустые, а у каждого дома в холодильнике и колбаса, и молоко, причём, всё натуральное!
Про образование, одно из самых лучших в мире, промолчу. Жду тех, кто начнёт мне доказывать, что сейчас оно стало лучше, чем раньше.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
180
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 22.12.21 - 12:05
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Жду тех, кто начнёт мне доказывать, что сейчас оно стало лучше, чем раньше.

Даже интересно, появятся ли такие, и какие аргументы они будут использовать)
Современная система нацелена по большей части на бумажки/отчеты, учителям нужно сдать "тонны" бумаг, о каком качестве образования может идти речь. Мои учителя рассказывали, что раньше у учителя был поурочный план, календарный план, план воспитательной работы, отчеты раз в месяц, и всё, все рабочее время учитель тратил на обучение/воспитание детей. А сейчас? Разных планов не счесть, отчеты чуть ли не каждый день, при чем некоторые вот возьми и выложи в течение часа, и плевать, что у тебя уроки. О каком качестве образовательного процесса может идти речь? Да, есть учителя, что как и раньше, обеспечивают качество, но таких все меньше. Потому что сейчас на учителей свалили и методическую работу, и для чего работают методисты в отделах образования не совсем понятно, хотя нет, понятно, они сбивают полученные от учителей отчеты в сводные таблицы, и отправляют их в областной отдел образования. Так и живем. Помнится, президент сказал снизить "бумажную" нагрузку на учителей - ага, аж два раза снизили))
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS