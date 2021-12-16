Отправлено: - 03:09

Добринцофф:

: Уж

Цитата:Вот путёвку в пионерский лагерь "Юный геолог" давали,но не бесплатно ,а за 15 или 25 рублей я не помню точно.---И эти деньги за твоих родителей платил профком, как правило.Мне просто интересно, почему люди, выросшие в СССР, и хоть немного"приподнявшиеся", начинают поливать этот самый СССР! Вот у меня тётка работала на КЖБИ в отделе озеленения, но она много шила и продавала это на Наримановке. Я знаю людей, которые были на неплохих должностях, но при этом держали подсобное хозяйство. Так что и в те "проклятые" времена каждый, кто хотел иметь хоть чуть больше, мог делать это совершенно свободно. И уж потом мог приобретать всё то, что ему так не хватало в простых магазинах. Но замечу, в те времена люди не шарились по помойкам, чтобы добыть себе пропитание, чтобы немного одеться. Так что в любых временах есть свои плюсы и свои минусы.Сейчас много злых людей, которые ради достижения своих целей пойдут по головам, сейчас не стало того, что раньше называлось "советским обществом",сейчас блогеры ради лайков могут показательно прикупить старикам продуктов в магазине, а вы могли себе такое представить при Советском Союзе?! И вот только не надо заливать про пустые прилавки! Прилавки пустые, а у каждого дома в холодильнике и колбаса, и молоко, причём, всё натуральное!Про образование, одно из самых лучших в мире, промолчу. Жду тех, кто начнёт мне доказывать, что сейчас оно стало лучше, чем раньше.