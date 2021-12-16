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Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43117
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.
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Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:53
Цитата:
С чем сравнить, с Турцией того времени?
Victor Yang:
А если сравнить сервис и количество людей, очереди?
А если сравнить сервис и количество людей, очереди?
С чем сравнить, с Турцией того времени?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7028
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:56
Жайляу..
Стоимость обычных суток дома 60 тысяч..
Выходные 70..
Забито все лето..
Жаль там не купил, хотя предлагали..
Стоимость обычных суток дома 60 тысяч..
Выходные 70..
Забито все лето..
Жаль там не купил, хотя предлагали..
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 20:14
Цитата:
Во времена СССР Турция так же не была туристическим раем. Данный бизнес в ней начал быстро развиваться с 80-х годов
Добринцофф:
в СССР такого и не снилось.
в СССР такого и не снилось.
Во времена СССР Турция так же не была туристическим раем. Данный бизнес в ней начал быстро развиваться с 80-х годов
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 20:26
Цитата:
Я то же жил в СССР ,но моим родителям никто не давал бесплатные путёвки на чёрное море, возможно кому то давали, но не всем.
Я в первый раз в жизни увидел море своими глазами в 2014 в Тайланде.
Вот путёвку в пионерский лагерь "Юный геолог" давали,но не бесплатно ,а за 15 или 25 рублей я не помню точно.
ladas:
А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря.
А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря.
Я то же жил в СССР ,но моим родителям никто не давал бесплатные путёвки на чёрное море, возможно кому то давали, но не всем.
Я в первый раз в жизни увидел море своими глазами в 2014 в Тайланде.
Вот путёвку в пионерский лагерь "Юный геолог" давали,но не бесплатно ,а за 15 или 25 рублей я не помню точно.
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 20:29
Цитата:
тогда любая заграница была раем,даже Болгария или Румыния.
таноми52:
Во времена СССР Турция так же не была туристическим раем.
Во времена СССР Турция так же не была туристическим раем.
тогда любая заграница была раем,даже Болгария или Румыния.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7028
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 20:31
Цитата:
Тоже слышу впервые..
Сейчас военным дают, да, это в России, бесплатно на месяц.
А вот кроме Артека тоже ниче не слышал..
Добринцофф:
но моим родителям никто не давал бесплатные путёвки на чёрное море, возм
но моим родителям никто не давал бесплатные путёвки на чёрное море, возм
Тоже слышу впервые..
Сейчас военным дают, да, это в России, бесплатно на месяц.
А вот кроме Артека тоже ниче не слышал..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 756
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 22:36
Хорошо путевки давали железнодорожникам и строителям.
Медикам не помню, чтобы предлагали.
За других не знаю.
Медикам не помню, чтобы предлагали.
За других не знаю.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 137
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 22:43
Вспомните фильм "Любовь и голуби" - Гг поехал на море по путевке. Многие профсоюзы выдавали своим путевки, это обычное дело.
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 20.12.21 - 12:19
Цитата:
не поверите, учителей я тоже знаю) работал учителем, и знаю какие там зарплаты, особенно в сельских школах, весьма неплохо получают) речь не об учителях. Вам тоже могу сказать - зайдите в любой автобус и спросите, а могут ли
Добринцофф:
я лично знаю простых учителей
я лично знаю простых учителей
не поверите, учителей я тоже знаю) работал учителем, и знаю какие там зарплаты, особенно в сельских школах, весьма неплохо получают) речь не об учителях. Вам тоже могу сказать - зайдите в любой автобус и спросите, а могут ли
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14853
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 20.12.21 - 12:41
"колхозники" точно по курортам черноморским,
Болгариям,гдэрам,чехословакиям по путевкам ездили.
за счет профсоюза.
Болгариям,гдэрам,чехословакиям по путевкам ездили.
за счет профсоюза.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1036
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 22.12.21 - 03:09
Цитата:
Вот путёвку в пионерский лагерь "Юный геолог" давали,но не бесплатно ,а за 15 или 25 рублей я не помню точно.
---
И эти деньги за твоих родителей платил профком, как правило.
Мне просто интересно, почему люди, выросшие в СССР, и хоть немного"приподнявшиеся", начинают поливать этот самый СССР! Вот у меня тётка работала на КЖБИ в отделе озеленения, но она много шила и продавала это на Наримановке. Я знаю людей, которые были на неплохих должностях, но при этом держали подсобное хозяйство. Так что и в те "проклятые" времена каждый, кто хотел иметь хоть чуть больше, мог делать это совершенно свободно. И уж потом мог приобретать всё то, что ему так не хватало в простых магазинах. Но замечу, в те времена люди не шарились по помойкам, чтобы добыть себе пропитание, чтобы немного одеться. Так что в любых временах есть свои плюсы и свои минусы.Сейчас много злых людей, которые ради достижения своих целей пойдут по головам, сейчас не стало того, что раньше называлось "советским обществом",сейчас блогеры ради лайков могут показательно прикупить старикам продуктов в магазине, а вы могли себе такое представить при Советском Союзе?! И вот только не надо заливать про пустые прилавки! Прилавки пустые, а у каждого дома в холодильнике и колбаса, и молоко, причём, всё натуральное!
Про образование, одно из самых лучших в мире, промолчу. Жду тех, кто начнёт мне доказывать, что сейчас оно стало лучше, чем раньше.
Добринцофф:
: Уж
: Уж
Вот путёвку в пионерский лагерь "Юный геолог" давали,но не бесплатно ,а за 15 или 25 рублей я не помню точно.
---
И эти деньги за твоих родителей платил профком, как правило.
Мне просто интересно, почему люди, выросшие в СССР, и хоть немного"приподнявшиеся", начинают поливать этот самый СССР! Вот у меня тётка работала на КЖБИ в отделе озеленения, но она много шила и продавала это на Наримановке. Я знаю людей, которые были на неплохих должностях, но при этом держали подсобное хозяйство. Так что и в те "проклятые" времена каждый, кто хотел иметь хоть чуть больше, мог делать это совершенно свободно. И уж потом мог приобретать всё то, что ему так не хватало в простых магазинах. Но замечу, в те времена люди не шарились по помойкам, чтобы добыть себе пропитание, чтобы немного одеться. Так что в любых временах есть свои плюсы и свои минусы.Сейчас много злых людей, которые ради достижения своих целей пойдут по головам, сейчас не стало того, что раньше называлось "советским обществом",сейчас блогеры ради лайков могут показательно прикупить старикам продуктов в магазине, а вы могли себе такое представить при Советском Союзе?! И вот только не надо заливать про пустые прилавки! Прилавки пустые, а у каждого дома в холодильнике и колбаса, и молоко, причём, всё натуральное!
Про образование, одно из самых лучших в мире, промолчу. Жду тех, кто начнёт мне доказывать, что сейчас оно стало лучше, чем раньше.
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 22.12.21 - 12:05
Цитата:
Даже интересно, появятся ли такие, и какие аргументы они будут использовать)
Современная система нацелена по большей части на бумажки/отчеты, учителям нужно сдать "тонны" бумаг, о каком качестве образования может идти речь. Мои учителя рассказывали, что раньше у учителя был поурочный план, календарный план, план воспитательной работы, отчеты раз в месяц, и всё, все рабочее время учитель тратил на обучение/воспитание детей. А сейчас? Разных планов не счесть, отчеты чуть ли не каждый день, при чем некоторые вот возьми и выложи в течение часа, и плевать, что у тебя уроки. О каком качестве образовательного процесса может идти речь? Да, есть учителя, что как и раньше, обеспечивают качество, но таких все меньше. Потому что сейчас на учителей свалили и методическую работу, и для чего работают методисты в отделах образования не совсем понятно, хотя нет, понятно, они сбивают полученные от учителей отчеты в сводные таблицы, и отправляют их в областной отдел образования. Так и живем. Помнится, президент сказал снизить "бумажную" нагрузку на учителей - ага, аж два раза снизили))
Уже не ваш земляк:
Жду тех, кто начнёт мне доказывать, что сейчас оно стало лучше, чем раньше.
Жду тех, кто начнёт мне доказывать, что сейчас оно стало лучше, чем раньше.
Даже интересно, появятся ли такие, и какие аргументы они будут использовать)
Современная система нацелена по большей части на бумажки/отчеты, учителям нужно сдать "тонны" бумаг, о каком качестве образования может идти речь. Мои учителя рассказывали, что раньше у учителя был поурочный план, календарный план, план воспитательной работы, отчеты раз в месяц, и всё, все рабочее время учитель тратил на обучение/воспитание детей. А сейчас? Разных планов не счесть, отчеты чуть ли не каждый день, при чем некоторые вот возьми и выложи в течение часа, и плевать, что у тебя уроки. О каком качестве образовательного процесса может идти речь? Да, есть учителя, что как и раньше, обеспечивают качество, но таких все меньше. Потому что сейчас на учителей свалили и методическую работу, и для чего работают методисты в отделах образования не совсем понятно, хотя нет, понятно, они сбивают полученные от учителей отчеты в сводные таблицы, и отправляют их в областной отдел образования. Так и живем. Помнится, президент сказал снизить "бумажную" нагрузку на учителей - ага, аж два раза снизили))
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