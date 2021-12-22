Отправлено: - 11:56

alex_60:

большинство форумчан так считает

maxsaf:

Ну это только если вы признаете, что корабль тонет

maxsaf:

Неа. Будет про мои кулинарные предпочтения. Начнем с колбасы. Тут она вся - отличная)

maxsaf:

Ну я не знаю кто когда уезжал. Каждый сам свою дату отъезда помнит

alex_60:

перерыв в организации, побежал в асыки играть.

Уже не ваш земляк:

--- Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?

serg kost:

А в приговоре только слова подсудимого, что "он поставлял питание для российских военных в ДЛНР"

serg kost:

Что подходит? Путин и Шойгу у тебя уже обвиняемые? В каком суде?

serg kost:

И финны сами запросили мира. А СССР отжал территорию...

[Исправлено: abaika95, 22.12.2021 - 11:57]

Цитата:Большинство россиян ты хотел сказатьНе пофиг ли на россиян?Цитата:Вы же привели пример про спасение)Цитата:Какую больше любите? Московскую или канадскую?/)Цитата:Отъезд или бегство?Цитата:У вас разве есть асыки? У вас же вроде национальная игра на троих называется нет?Цитата:Вопрос редакции а чем тут занимается таракан? Разве он не рекламирует важность лоботомии? Цитата:Мда песков бы даже до такого не додумался)Цитата:В будущем в нюрбернгскомЦитата:Естественно запросили300 тысяч коммуняк наваляли в лесах куда больше то?А СССР да как Гитлер отжал территорию хотя изначально хотели вернуть Финляндию взад а потом ещё за свое отжатие ленинградцы поплатились осадой и голодомУспех!