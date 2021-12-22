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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 350 из 351«1...348349350351»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14853
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:22
#5236
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Цитата:
maxsaf:
Я бы на месте НГ подобные оскорбления стирал.


большинство форумчан так считает,трое вроде
только не совсем здоровы головой.
но редакция почему то считает что это нормально.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:22
#5237
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Цитата:
maxsaf:
так и до Алиева доберёмся, и до сыновнука.

Дык одна шайка-лейка.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:22
#5238
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Цитата:
abaika95:
Второй как тот грызун сбежал с корабля

Ну это только если вы признаете, что корабль тонет :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14853
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:23
#5239
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Цитата:
maxsaf:
alex_60: бесплатно ведь,в цирк ходить не надо.

Куар код не надо)


халява плиз.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:24
#5240
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Цитата:
alex_60:
но редакция почему то считает что это нормально.

Ну тогда зачем нам переживать, что кто-то тут редакцию подставляет. Никто никого не подставляет, все у них нормально значит.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:25
#5241
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Цитата:
alex_60:

ноют,ноют с утра до вечера.
---
Хохлы-с!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:26
#5242
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Цитата:
abaika95:
Так что там про Назарбаева? Будет что?))

Неа. Будет про мои кулинарные предпочтения. Начнем с колбасы. Тут она вся - отличная)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:27
#5243
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Цитата:
abaika95:
Вот щас низко низко было так о драконе Не красиво

Ну я не знаю кто когда уезжал. Каждый сам свою дату отъезда помнит, ниче тут не поделаешь :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14853
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:28
#5244
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перерыв в организации,
побежал в асыки играть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14465
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:30
#5245
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Цитата:
abaika95:
Вроде как всем пофиг))

Конечно пофиг. Плюс минус пару человек на 19 миллионов - не заметно :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:33
#5246
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Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам.
---
Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
756
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:42
#5247
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Цитата:
abaika95: Судья зачитал приговор

А в приговоре только слова подсудимого, что "он поставлял питание для российских военных в ДЛНР". Судья больше нигде ДЛНР не упоминал. Как и не было представлено копий договоров с российской армией о поставках питания в Донбасс.
Цитата:
abaika95: Тут подходит

Что подходит? Путин и Шойгу у тебя уже обвиняемые? В каком суде?
Цитата:
abaika95: Совок по щам получил в 40ом от тихих финов

И финны сами запросили мира. А СССР отжал территорию...
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
842
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:52
#5248
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?

Жалобы на комментарии принимаются в личку с указанием имени пользователя и активной ссылкой на комментарий.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:56
#5249
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Цитата:
alex_60:
большинство форумчан так считает

Большинство россиян ты хотел сказать
Не пофиг ли на россиян?Цитата:
maxsaf:
Ну это только если вы признаете, что корабль тонет

Вы же привели пример про спасение)
Цитата:
maxsaf:
Неа. Будет про мои кулинарные предпочтения. Начнем с колбасы. Тут она вся - отличная)

Какую больше любите? Московскую или канадскую?/)
Цитата:
maxsaf:
Ну я не знаю кто когда уезжал. Каждый сам свою дату отъезда помнит

Отъезд или бегство?Цитата:
alex_60:
перерыв в организации, побежал в асыки играть.

У вас разве есть асыки? У вас же вроде национальная игра на троих называется нет?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
--- Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?

Вопрос редакции а чем тут занимается таракан? Разве он не рекламирует важность лоботомии? Цитата:
serg kost:
А в приговоре только слова подсудимого, что "он поставлял питание для российских военных в ДЛНР"

Мда песков бы даже до такого не додумался)
Цитата:
serg kost:
Что подходит? Путин и Шойгу у тебя уже обвиняемые? В каком суде?

В будущем в нюрбернгском
Цитата:
serg kost:
И финны сами запросили мира. А СССР отжал территорию...

Естественно запросили
300 тысяч коммуняк наваляли в лесах куда больше то?
А СССР да как Гитлер отжал территорию хотя изначально хотели вернуть Финляндию взад а потом ещё за свое отжатие ленинградцы поплатились осадой и голодом
Успех!

[Исправлено: abaika95, 22.12.2021 - 11:57]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 12:12
#5250
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Жалобы на комментарии принимаются в личку с указанием имени пользователя и активной ссылкой на комментарий.

А нельзя ли при нажатии восклицательного знака сделать не просто кнопку "сообщить модератору", но и комментарий к нему, чтобы раскрыть суть жалобы? тоже считаю что имеет место разжигание межнациональной розни при коверкании названия страны и упоминании стереотипов как реальности.
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Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

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