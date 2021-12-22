Прогноз на 5 дней
снег с дождём0°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • Ю, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43117
Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 11:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На открытии нового перинатального центра аким области Ондасын УРАЗАЛИН ответил на вопросы журналистов о том, как он относится к критике в свой адрес. Глава региона, отмечают журналисты, был откровенен.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11580
Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном
Отправлено: 22.12.21 - 11:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На удивление аким не косноязычно и вполне грамотно обозначил свою точку зрения судя по тексту

Видать кто-то сильно на него взьелся из блогеров вот он аккуратно но в тоже время точечно на кого-то указывает
Неужто Ведлер и туда залезла?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS