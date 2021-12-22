Re: Аким Актюбинской области сравнил себя с фараоном

Отправлено: - 11:48

На удивление аким не косноязычно и вполне грамотно обозначил свою точку зрения судя по тексту



Видать кто-то сильно на него взьелся из блогеров вот он аккуратно но в тоже время точечно на кого-то указывает

Неужто Ведлер и туда залезла?