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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:22
Цитата:
большинство форумчан так считает,трое вроде
только не совсем здоровы головой.
но редакция почему то считает что это нормально.
maxsaf:
Я бы на месте НГ подобные оскорбления стирал.
Я бы на месте НГ подобные оскорбления стирал.
большинство форумчан так считает,трое вроде
только не совсем здоровы головой.
но редакция почему то считает что это нормально.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 784
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:22
Цитата:
Дык одна шайка-лейка.
maxsaf:
так и до Алиева доберёмся, и до сыновнука.
так и до Алиева доберёмся, и до сыновнука.
Дык одна шайка-лейка.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:22
Цитата:
Ну это только если вы признаете, что корабль тонет
abaika95:
Второй как тот грызун сбежал с корабля
Второй как тот грызун сбежал с корабля
Ну это только если вы признаете, что корабль тонет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:23
Цитата:
халява плиз.
maxsaf:
alex_60: бесплатно ведь,в цирк ходить не надо.
Куар код не надо)
alex_60: бесплатно ведь,в цирк ходить не надо.
Куар код не надо)
халява плиз.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:24
Цитата:
Ну тогда зачем нам переживать, что кто-то тут редакцию подставляет. Никто никого не подставляет, все у них нормально значит.
alex_60:
но редакция почему то считает что это нормально.
но редакция почему то считает что это нормально.
Ну тогда зачем нам переживать, что кто-то тут редакцию подставляет. Никто никого не подставляет, все у них нормально значит.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:25
Цитата:
ноют,ноют с утра до вечера.
---
Хохлы-с!
alex_60:
ноют,ноют с утра до вечера.
---
Хохлы-с!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:26
Цитата:
Неа. Будет про мои кулинарные предпочтения. Начнем с колбасы. Тут она вся - отличная)
abaika95:
Так что там про Назарбаева? Будет что?))
Так что там про Назарбаева? Будет что?))
Неа. Будет про мои кулинарные предпочтения. Начнем с колбасы. Тут она вся - отличная)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:27
Цитата:
Ну я не знаю кто когда уезжал. Каждый сам свою дату отъезда помнит, ниче тут не поделаешь
abaika95:
Вот щас низко низко было так о драконе Не красиво
Вот щас низко низко было так о драконе Не красиво
Ну я не знаю кто когда уезжал. Каждый сам свою дату отъезда помнит, ниче тут не поделаешь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:28
перерыв в организации,
побежал в асыки играть.
побежал в асыки играть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:30
Цитата:
Конечно пофиг. Плюс минус пару человек на 19 миллионов - не заметно
abaika95:
Вроде как всем пофиг))
Вроде как всем пофиг))
Конечно пофиг. Плюс минус пару человек на 19 миллионов - не заметно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:33
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам.
---
Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?
---
Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 756
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:42
Цитата:
А в приговоре только слова подсудимого, что "он поставлял питание для российских военных в ДЛНР". Судья больше нигде ДЛНР не упоминал. Как и не было представлено копий договоров с российской армией о поставках питания в Донбасс.
Цитата:
Что подходит? Путин и Шойгу у тебя уже обвиняемые? В каком суде?
Цитата:
И финны сами запросили мира. А СССР отжал территорию...
abaika95: Судья зачитал приговор
А в приговоре только слова подсудимого, что "он поставлял питание для российских военных в ДЛНР". Судья больше нигде ДЛНР не упоминал. Как и не было представлено копий договоров с российской армией о поставках питания в Донбасс.
Цитата:
abaika95: Тут подходит
Что подходит? Путин и Шойгу у тебя уже обвиняемые? В каком суде?
Цитата:
abaika95: Совок по щам получил в 40ом от тихих финов
И финны сами запросили мира. А СССР отжал территорию...
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 842
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:52
Цитата:
Жалобы на комментарии принимаются в личку с указанием имени пользователя и активной ссылкой на комментарий.
Уже не ваш земляк:
Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?
Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?
Жалобы на комментарии принимаются в личку с указанием имени пользователя и активной ссылкой на комментарий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 11:56
Цитата:
Большинство россиян ты хотел сказать
Не пофиг ли на россиян?Цитата:
Вы же привели пример про спасение)
Цитата:
Какую больше любите? Московскую или канадскую?/)
Цитата:
Отъезд или бегство?Цитата:
У вас разве есть асыки? У вас же вроде национальная игра на троих называется нет?
Цитата:
Вопрос редакции а чем тут занимается таракан? Разве он не рекламирует важность лоботомии? Цитата:
Мда песков бы даже до такого не додумался)
Цитата:
В будущем в нюрбернгском
Цитата:
Естественно запросили
300 тысяч коммуняк наваляли в лесах куда больше то?
А СССР да как Гитлер отжал территорию хотя изначально хотели вернуть Финляндию взад а потом ещё за свое отжатие ленинградцы поплатились осадой и голодом
Успех!
[Исправлено: abaika95, 22.12.2021 - 11:57]
alex_60:
большинство форумчан так считает
большинство форумчан так считает
Большинство россиян ты хотел сказать
Не пофиг ли на россиян?Цитата:
maxsaf:
Ну это только если вы признаете, что корабль тонет
Ну это только если вы признаете, что корабль тонет
Вы же привели пример про спасение)
Цитата:
maxsaf:
Неа. Будет про мои кулинарные предпочтения. Начнем с колбасы. Тут она вся - отличная)
Неа. Будет про мои кулинарные предпочтения. Начнем с колбасы. Тут она вся - отличная)
Какую больше любите? Московскую или канадскую?/)
Цитата:
maxsaf:
Ну я не знаю кто когда уезжал. Каждый сам свою дату отъезда помнит
Ну я не знаю кто когда уезжал. Каждый сам свою дату отъезда помнит
Отъезд или бегство?Цитата:
alex_60:
перерыв в организации, побежал в асыки играть.
перерыв в организации, побежал в асыки играть.
У вас разве есть асыки? У вас же вроде национальная игра на троих называется нет?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
--- Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?
--- Вопрос к редакции - а чем здесь занимается животное?! Не тем ли, что запрещено правилами?
Вопрос редакции а чем тут занимается таракан? Разве он не рекламирует важность лоботомии? Цитата:
serg kost:
А в приговоре только слова подсудимого, что "он поставлял питание для российских военных в ДЛНР"
А в приговоре только слова подсудимого, что "он поставлял питание для российских военных в ДЛНР"
Мда песков бы даже до такого не додумался)
Цитата:
serg kost:
Что подходит? Путин и Шойгу у тебя уже обвиняемые? В каком суде?
Что подходит? Путин и Шойгу у тебя уже обвиняемые? В каком суде?
В будущем в нюрбернгском
Цитата:
serg kost:
И финны сами запросили мира. А СССР отжал территорию...
И финны сами запросили мира. А СССР отжал территорию...
Естественно запросили
300 тысяч коммуняк наваляли в лесах куда больше то?
А СССР да как Гитлер отжал территорию хотя изначально хотели вернуть Финляндию взад а потом ещё за свое отжатие ленинградцы поплатились осадой и голодом
Успех!
[Исправлено: abaika95, 22.12.2021 - 11:57]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 12:12
Цитата:
А нельзя ли при нажатии восклицательного знака сделать не просто кнопку "сообщить модератору", но и комментарий к нему, чтобы раскрыть суть жалобы? тоже считаю что имеет место разжигание межнациональной розни при коверкании названия страны и упоминании стереотипов как реальности.
Тимур Гафуров:
Жалобы на комментарии принимаются в личку с указанием имени пользователя и активной ссылкой на комментарий.
Жалобы на комментарии принимаются в личку с указанием имени пользователя и активной ссылкой на комментарий.
А нельзя ли при нажатии восклицательного знака сделать не просто кнопку "сообщить модератору", но и комментарий к нему, чтобы раскрыть суть жалобы? тоже считаю что имеет место разжигание межнациональной розни при коверкании названия страны и упоминании стереотипов как реальности.
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