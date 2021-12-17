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Подводим итоги независимости
Подводим итоги независимости
Куратор темы: Don Julio
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14835
Подводим итоги независимости
Отправлено: 17.12.21 - 12:44
кто же это по второму пункту проголосовал.
Дракон наверное.
Дракон наверное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 514
Подводим итоги независимости
Отправлено: 18.12.21 - 21:53
Цитата:
Если бы ты был индусом. Ты кстати, кто по религии?
Твк вот, если бы ты был индусом, то у них это называется реинкарнация. То есть в зависимости, если как ты прожил текущую жизнь, можешь переродиться или в теленка, на аргентинской ферме, для выращивания коров на стейки или в цветочек какой.
Имей ввиду, пока не поздно. Становись индейцем.
Цитата:
Я подумал, Марик. Ну 3 пункт, точно что ждет Облайку.
111:
Конечно, с большим удовольствием, променял бы свою старость на молодость, пусть даже и был бы никем...
Конечно, с большим удовольствием, променял бы свою старость на молодость, пусть даже и был бы никем...
Если бы ты был индусом. Ты кстати, кто по религии?
Твк вот, если бы ты был индусом, то у них это называется реинкарнация. То есть в зависимости, если как ты прожил текущую жизнь, можешь переродиться или в теленка, на аргентинской ферме, для выращивания коров на стейки или в цветочек какой.
Имей ввиду, пока не поздно. Становись индейцем.
Цитата:
alex_60:
кто же это по второму пункту проголосовал. Дракон наверное.
кто же это по второму пункту проголосовал. Дракон наверное.
Я подумал, Марик. Ну 3 пункт, точно что ждет Облайку.
Подводим итоги независимости
Отправлено: 20.12.21 - 12:32
Цитата:
То есть ты в опросе, предлагаешь реинкарнацию?
Don Julio:
то у них это называется реинкарнация. Т
то у них это называется реинкарнация. Т
То есть ты в опросе, предлагаешь реинкарнацию?
Подводим итоги независимости
Отправлено: 21.12.21 - 18:40
Сооруди новый опросник
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14835
Подводим итоги независимости
Отправлено: 21.12.21 - 18:45
халаты проголосовали.
наглые, целых два раза.
[Исправлено: alex_60, 21.12.2021 - 18:45]
наглые, целых два раза.
[Исправлено: alex_60, 21.12.2021 - 18:45]
Подводим итоги независимости
Отправлено: 21.12.21 - 18:54
-Мне параллельно ..
Раз тебе по х.., хрен как говорится, то что ты тут скажи голосуешь, чтобы показать, на сколько ты крут, уехав и сказав что тебе все пох?
По моему это говорит об обратном, о каком то отчаянии, о какой то неразберихе в душе, о каком то неприятии там, куда уехал, тебя самого как личности, как ячейки общества..
И потому эти неудобоваримые люди как то мелко идут на такие же мелкие провокации..
Раз тебе по х.., хрен как говорится, то что ты тут скажи голосуешь, чтобы показать, на сколько ты крут, уехав и сказав что тебе все пох?
По моему это говорит об обратном, о каком то отчаянии, о какой то неразберихе в душе, о каком то неприятии там, куда уехал, тебя самого как личности, как ячейки общества..
И потому эти неудобоваримые люди как то мелко идут на такие же мелкие провокации..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 514
Подводим итоги независимости
Отправлено: 21.12.21 - 23:21
Цитата:
Не, я же пионэр, у меня лицензии нету на это дело. Извини...
Цитата:
Прошу форумчан придерживаться темы дискуссии. Вопросы редакции задаются в отдельной ветке.
111:
То есть ты в опросе, предлагаешь реинкарнацию?
То есть ты в опросе, предлагаешь реинкарнацию?
Не, я же пионэр, у меня лицензии нету на это дело. Извини...
Цитата:
abaika95:
Интересно как владельцы НГ ответили
Интересно как владельцы НГ ответили
Прошу форумчан придерживаться темы дискуссии. Вопросы редакции задаются в отдельной ветке.
Подводим итоги независимости
Отправлено: 22.12.21 - 00:23
Цитата:
БОльшая часть ваших же коррупционеров одной ногой за бугром, им тоже пох.... на независимость, у них на счетах итоги)) и им можно голосовать))
111:
Раз тебе по х.., хрен как говорится, то что ты тут скажи голосуешь, чтобы показать, на сколько ты крут, уехав и сказав что тебе все пох?
Раз тебе по х.., хрен как говорится, то что ты тут скажи голосуешь, чтобы показать, на сколько ты крут, уехав и сказав что тебе все пох?
БОльшая часть ваших же коррупционеров одной ногой за бугром, им тоже пох.... на независимость, у них на счетах итоги)) и им можно голосовать))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 514
Подводим итоги независимости
Отправлено: 22.12.21 - 00:31
Цитата:
Не, давайте, котлеты-отдельно, а мухи-отдельно. Те коррупционеры, они еще ссоветов-коррупционеры.
А те кто при независимости, те кристальной чистоты, коррупционеры. Прошу, не путать! Это разное!
maxsaf:
БОльшая часть ваших же коррупционеров одной ногой за бугром, им тоже пох.... на независимость, у них на счетах итоги)) и им можно голосовать))
БОльшая часть ваших же коррупционеров одной ногой за бугром, им тоже пох.... на независимость, у них на счетах итоги)) и им можно голосовать))
Не, давайте, котлеты-отдельно, а мухи-отдельно. Те коррупционеры, они еще ссоветов-коррупционеры.
А те кто при независимости, те кристальной чистоты, коррупционеры. Прошу, не путать! Это разное!
Подводим итоги независимости
Отправлено: 22.12.21 - 00:44
Цитата:
Разворовывают Родину, любя всей душой? Вывозят отпрысков за границу, чтобы те в будущем Родине не вредили?
Don Julio:
А те кто при независимости, те кристальной чистоты, коррупционеры. Прошу, не путать! Это разное!
А те кто при независимости, те кристальной чистоты, коррупционеры. Прошу, не путать! Это разное!
Разворовывают Родину, любя всей душой? Вывозят отпрысков за границу, чтобы те в будущем Родине не вредили?
Подводим итоги независимости
Отправлено: 22.12.21 - 02:42
Цитата:
Я об опросе..
Или он только коррупционеров опрашивал?
Если так, то нужно было дать пояснения..
maxsaf:
БОльшая часть ваших же коррупционеров одной ногой за бугром,
БОльшая часть ваших же коррупционеров одной ногой за бугром,
Я об опросе..
Или он только коррупционеров опрашивал?
Если так, то нужно было дать пояснения..
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