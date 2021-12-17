Отправлено: - 21:53

111:

Конечно, с большим удовольствием, променял бы свою старость на молодость, пусть даже и был бы никем...

alex_60:

кто же это по второму пункту проголосовал. Дракон наверное.

Цитата:Если бы ты был индусом. Ты кстати, кто по религии?Твк вот, если бы ты был индусом, то у них это называется реинкарнация. То есть в зависимости, если как ты прожил текущую жизнь, можешь переродиться или в теленка, на аргентинской ферме, для выращивания коров на стейки или в цветочек какой.Имей ввиду, пока не поздно. Становись индейцем.Цитата:Я подумал, Марик. Ну 3 пункт, точно что ждет Облайку.