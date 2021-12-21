Отправлено: - 01:12

ACROS:

а, нельзя было эти якобы, сэкономленые средства, а на самом деле в свете всеобщего дорожания на всё и вся - что то несделанного или недоделанного в их системе образования

ACROS:

Все элементарно просто: будь на работе и всё: - премия тебе ОБЕСПЕЧЕНА.

Цитата:Будучи осенью на школьном собрании, спросил у завуча "почему ремонт школы остаётся незаконченным уже два года"? Ответили, что не хватило денег, ждут, когда выделят ещё. Здесь получается более 100 людей премировали в честь непонятных праздников и нескольких попросили вернуть часть премии на сумму почти 800 тыс., значит общая сумма выделенных средств была значительно больше, и наверное хватило бы её закончить ремонт в нашей школе!?Цитата:Так и есть. В госконторах любят госпраздники, т.к. премии раздают и медальки всякие, конечно же, если нет взыскания. А взыскания в основном "прилетают", когда кто-нибудь настойчиво жалуется на плохую работу служащих и они ещё обижаются. Вообще непонятны постоянные премирования на госслужбе!? В частной организации нужно очень-очень постараться, чтобы получить премию, а в госконторах ежемесячно составляют списки кандидатов, главное быть без взыскания.