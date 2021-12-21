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≡ "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43114
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
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- Я считаю, что ущерб не был нанесен управлению образования, - ответила Зауре Байменова. - Антикоррупционная служба заявила, что мы - потерпевшая сторона, но мы с этим не согласны.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23637
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 23:02
#15
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Цитата:
Don Julio:
комп перезагрузи, чтото у тебя где-то глючит или коротит.

Теплотрасса, же под землёй. Конечно - глючит... :lol: :oops:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
585
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 23:22
#16
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Цитата:
Don Julio:
А вам зачем эти знания? Все таки это же новость, а не пособие как украсть, чтоб не посадили, да!?

Мое образование — мой капитал! Это одно из самых ценных приобретений, которое человек может сделать в своей жизни. А вот ваше рассуждение больше напоминает рассуждение журналиста "второсортной" версией Москвы.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 21.12.2021 - 23:30]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
514
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 23:34
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Мое образование — мой капитал!

И позвольте полюбопытствовать, стесняюсь, узнать, и какое? Что бы это могло быть?
Явно не советское образование, потому, при СССР не могло такое чудо случицца. Значит, тогда 2 варианта или сантехник или ономаст, угадал!?
:oops:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7989
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 23:41
#18
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Цитата:
Don Julio:
Что бы это могло быть?

КГУ им А.Байтурсынова написано ... я то думал Оксфорд, Гарвард, МГИМО на худой конец.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
514
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 22.12.21 - 00:26
#19
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Цитата:
yudjin:
КГУ им А.Байтурсынова написано ...

То есть, если Абайка училось в Челябинске, то это, по статусу, получается ниже, чем КГУ?
Ведь, вот и начальник образования всея Костанайской области, открыто говорит, профессионалы!
И вообще, есть ли кто-то лучше профессионалов Костанайской области!?
:oops:
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
851
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 22.12.21 - 01:12
#20
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Цитата:
ACROS:
а, нельзя было эти якобы, сэкономленые средства, а на самом деле в свете всеобщего дорожания на всё и вся - что то несделанного или недоделанного в их системе образования

Будучи осенью на школьном собрании, спросил у завуча "почему ремонт школы остаётся незаконченным уже два года"? Ответили, что не хватило денег, ждут, когда выделят ещё. Здесь получается более 100 людей премировали в честь непонятных праздников и нескольких попросили вернуть часть премии на сумму почти 800 тыс., значит общая сумма выделенных средств была значительно больше, и наверное хватило бы её закончить ремонт в нашей школе!?
Цитата:
ACROS:
Все элементарно просто: будь на работе и всё: - премия тебе ОБЕСПЕЧЕНА.

Так и есть. В госконторах любят госпраздники, т.к. премии раздают и медальки всякие, конечно же, если нет взыскания. А взыскания в основном "прилетают", когда кто-нибудь настойчиво жалуется на плохую работу служащих и они ещё обижаются. Вообще непонятны постоянные премирования на госслужбе!? В частной организации нужно очень-очень постараться, чтобы получить премию, а в госконторах ежемесячно составляют списки кандидатов, главное быть без взыскания.
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