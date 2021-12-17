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≡ Нурсултан Назарбаев, обращаясь к молодежи Казахстана в ходе...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43114
Нурсултан Назарбаев, обращаясь к молодежи Казахстана в ходе...
Отправлено: 17.12.21 - 23:41
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Нурсултан Назарбаев, обращаясь к молодежи Казахстана в ходе республиканского форума, заявил: «За 30 лет своей независимости мы построили процветающее государство». Согласны ли вы с этим мнением?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1195
Re: Нурсултан Назарбаев, обращаясь к молодежи Казахстана в ходе...
Отправлено: 17.12.21 - 23:41
#1
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Ну придатком как бы не очень. Но периферией очень можно назвать. Как бы монголией я бы назвал.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1248
Re: Нурсултан Назарбаев, обращаясь к молодежи Казахстана в ходе...
Отправлено: 22.12.21 - 00:04
#2
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Цитата:
olegggon:
Как бы монголией я бы назвал.


Про Монголию новости почитайте последние. Из России туда люди едут на заработки (строители, инженеры, учителя). Так что выбирайте из других ;-)
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