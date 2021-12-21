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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:59
#5191
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халаты на помоечных сайтах
хватанут кусок изливаний какого нибудь параноика и тащат сюда,
хоть бы ковычки ставили.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14450
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:11
#5192
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Цитата:
abaika95:
Боди сохрани РК от поуехвоших

А вот это наврятли. Терпи :lol:

Цитата:
abaika95:
Завтра кого врагом объявят номер 1

Абаек :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:13
#5193
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под Новый год после 3о все на багамах главные по стране что ли.
тишина. а где как обычно
тусовка колоды?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14450
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:14
#5194
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Цитата:
abaika95:
Рашка,путлер,борщи..люблю)) И че где?)

А я любитель колбасы)
Че за статья у вас против любителей вкусно покушать?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14450
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:15
#5195
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Цитата:
drakon:
В теплотрассу, с пледом...

И горящим шоколадом :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:17
#5196
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Цитата:
abaika95:
Суд в Ростове вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в воинские части вооруженных сил РФ.... Готовы? Готовы? Щас внимание Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР

Это (о российских войсках в ДЛНР) заявлял подсудимый.
Но не суд. Судья зачитал слова подсудимого.
Вот когда будут слова подсудимых являться доказательством, тогда всех поголовно будут оправдывать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14450
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:32
#5197
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Цитата:
serg kost:
Это (о российских войсках в ДЛНР) заявлял подсудимый. Но не суд. Судья зачитал слова подсудимого.

Тю... Абайка, а че так жиденько?))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:54
#5198
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Цитата:
abaika95:
Говорят возможны провокации чвк США на Донбассе

Цитата:
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 21:10
#5199
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Иногда скушно без писа.., ой, плачущего мальчика, который в образе статуи, плачет со своей мамой...
Надо же, как архитекторы скульпоры над этим поработали...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23637
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 21:12
#5200
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Цитата:
maxsaf:
Тю... Абайка, а че так жиденько?))

Просрочку - кушает, в теплотрассе... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 21:43
#5201
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На улице ливень..
Началось с района КСК..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
512
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 00:02
#5202
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Цитата:
111:
Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезж

И чо теперь, читатели остались без твоей откровений? Ой, не любишь ты своих фанатов! Смотри, лишишсья их, звезданешься с пьедестала пупулярности, а таи два путя. Или в психушку или в геи.
Выбирай!
Цитата:
abaika95:
Готовы? Готовы? Щас внимание Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР (зал взрывается хохотом) Нууу туууупыыые!!! Ну это ведь надо а додуматься??? И подождите подождите!! Это ещё не всё

Да шожь, не так-то!? Уже и суд признал, а российских войск, там как не было, так и нет!
Уже и Облайки осипли, кричать, ага!, а вот еще одно доказательство! Уже их (доказательства) можно стопками в штабеля укладывать, а оно как бы и еще одно (доказательство), а всеж чего-то не хватает.
Еще одного!
Очередного.
Или Задороного, с его фразой, ну-тупые!
;-)
Цитата:
abaika95:
Тихая пасторальная республика Завтра кого врагом объявят номер 1? Финляндию? Данию? Эстонию? Нет надо кого-нибудь прям чтобы на равных Грецию! Точно! Оливковые фашисты!

А что, Окраинци, уже как противник, боле-мене, серьюзный, тобой уже не рассматривацца?
То есть, твое сообщения, что 100500 тыщ военных под Окрайной, следует понимать как свершившийся факт?
Всмысле, Губернатор Киевской области, Окраинского федерального округа, Росссийской Федерации, на пресс-конференции, отчитался об итогах посевной кампании гречи и подсолнухов...
:oops:
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