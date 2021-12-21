Отправлено: - 00:02

111:

Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезж

abaika95:

Готовы? Готовы? Щас внимание Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР (зал взрывается хохотом) Нууу туууупыыые!!! Ну это ведь надо а додуматься??? И подождите подождите!! Это ещё не всё

abaika95:

Тихая пасторальная республика Завтра кого врагом объявят номер 1? Финляндию? Данию? Эстонию? Нет надо кого-нибудь прям чтобы на равных Грецию! Точно! Оливковые фашисты!

Цитата:И чо теперь, читатели остались без твоей откровений? Ой, не любишь ты своих фанатов! Смотри, лишишсья их, звезданешься с пьедестала пупулярности, а таи два путя. Или в психушку или в геи.Выбирай!Цитата:Да шожь, не так-то!? Уже и суд признал, а российских войск, там как не было, так и нет!Уже и Облайки осипли, кричать, ага!, а вот еще одно доказательство! Уже их (доказательства) можно стопками в штабеля укладывать, а оно как бы и еще одно (доказательство), а всеж чего-то не хватает.Еще одного!Очередного.Или Задороного, с его фразой, ну-тупые!Цитата:А что, Окраинци, уже как противник, боле-мене, серьюзный, тобой уже не рассматривацца?То есть, твое сообщения, что 100500 тыщ военных под Окрайной, следует понимать как свершившийся факт?Всмысле, Губернатор Киевской области, Окраинского федерального округа, Росссийской Федерации, на пресс-конференции, отчитался об итогах посевной кампании гречи и подсолнухов...