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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14835
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:59
халаты на помоечных сайтах
хватанут кусок изливаний какого нибудь параноика и тащат сюда,
хоть бы ковычки ставили.
хватанут кусок изливаний какого нибудь параноика и тащат сюда,
хоть бы ковычки ставили.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:11
Цитата:
А вот это наврятли. Терпи
Цитата:
Абаек
abaika95:
Боди сохрани РК от поуехвоших
Боди сохрани РК от поуехвоших
А вот это наврятли. Терпи
Цитата:
abaika95:
Завтра кого врагом объявят номер 1
Завтра кого врагом объявят номер 1
Абаек
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14835
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:13
под Новый год после 3о все на багамах главные по стране что ли.
тишина. а где как обычно
тусовка колоды?
тишина. а где как обычно
тусовка колоды?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:14
Цитата:
А я любитель колбасы)
Че за статья у вас против любителей вкусно покушать?))
abaika95:
Рашка,путлер,борщи..люблю)) И че где?)
Рашка,путлер,борщи..люблю)) И че где?)
А я любитель колбасы)
Че за статья у вас против любителей вкусно покушать?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:15
Цитата:
И горящим шоколадом
drakon:
В теплотрассу, с пледом...
В теплотрассу, с пледом...
И горящим шоколадом
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:17
Цитата:
Это (о российских войсках в ДЛНР) заявлял подсудимый.
Но не суд. Судья зачитал слова подсудимого.
Вот когда будут слова подсудимых являться доказательством, тогда всех поголовно будут оправдывать.
abaika95:
Суд в Ростове вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в воинские части вооруженных сил РФ.... Готовы? Готовы? Щас внимание Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР
Суд в Ростове вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в воинские части вооруженных сил РФ.... Готовы? Готовы? Щас внимание Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР
Это (о российских войсках в ДЛНР) заявлял подсудимый.
Но не суд. Судья зачитал слова подсудимого.
Вот когда будут слова подсудимых являться доказательством, тогда всех поголовно будут оправдывать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:32
Цитата:
Тю... Абайка, а че так жиденько?))
serg kost:
Это (о российских войсках в ДЛНР) заявлял подсудимый. Но не суд. Судья зачитал слова подсудимого.
Это (о российских войсках в ДЛНР) заявлял подсудимый. Но не суд. Судья зачитал слова подсудимого.
Тю... Абайка, а че так жиденько?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 20:54
Цитата:
Цитата:
abaika95:
Говорят возможны провокации чвк США на Донбассе
Говорят возможны провокации чвк США на Донбассе
Цитата:
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 21:10
Иногда скушно без писа.., ой, плачущего мальчика, который в образе статуи, плачет со своей мамой...
Надо же, как архитекторы скульпоры над этим поработали...
Надо же, как архитекторы скульпоры над этим поработали...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23637
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 21:12
Цитата:
Просрочку - кушает, в теплотрассе...
maxsaf:
Тю... Абайка, а че так жиденько?))
Тю... Абайка, а че так жиденько?))
Просрочку - кушает, в теплотрассе...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 21:43
На улице ливень..
Началось с района КСК..
Началось с района КСК..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 512
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.12.21 - 00:02
Цитата:
И чо теперь, читатели остались без твоей откровений? Ой, не любишь ты своих фанатов! Смотри, лишишсья их, звезданешься с пьедестала пупулярности, а таи два путя. Или в психушку или в геи.
Выбирай!
Цитата:
Да шожь, не так-то!? Уже и суд признал, а российских войск, там как не было, так и нет!
Уже и Облайки осипли, кричать, ага!, а вот еще одно доказательство! Уже их (доказательства) можно стопками в штабеля укладывать, а оно как бы и еще одно (доказательство), а всеж чего-то не хватает.
Еще одного!
Очередного.
Или Задороного, с его фразой, ну-тупые!
Цитата:
А что, Окраинци, уже как противник, боле-мене, серьюзный, тобой уже не рассматривацца?
То есть, твое сообщения, что 100500 тыщ военных под Окрайной, следует понимать как свершившийся факт?
Всмысле, Губернатор Киевской области, Окраинского федерального округа, Росссийской Федерации, на пресс-конференции, отчитался об итогах посевной кампании гречи и подсолнухов...
111:
Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезж
Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезж
И чо теперь, читатели остались без твоей откровений? Ой, не любишь ты своих фанатов! Смотри, лишишсья их, звезданешься с пьедестала пупулярности, а таи два путя. Или в психушку или в геи.
Выбирай!
Цитата:
abaika95:
Готовы? Готовы? Щас внимание Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР (зал взрывается хохотом) Нууу туууупыыые!!! Ну это ведь надо а додуматься??? И подождите подождите!! Это ещё не всё
Готовы? Готовы? Щас внимание Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР (зал взрывается хохотом) Нууу туууупыыые!!! Ну это ведь надо а додуматься??? И подождите подождите!! Это ещё не всё
Да шожь, не так-то!? Уже и суд признал, а российских войск, там как не было, так и нет!
Уже и Облайки осипли, кричать, ага!, а вот еще одно доказательство! Уже их (доказательства) можно стопками в штабеля укладывать, а оно как бы и еще одно (доказательство), а всеж чего-то не хватает.
Еще одного!
Очередного.
Или Задороного, с его фразой, ну-тупые!
Цитата:
abaika95:
Тихая пасторальная республика Завтра кого врагом объявят номер 1? Финляндию? Данию? Эстонию? Нет надо кого-нибудь прям чтобы на равных Грецию! Точно! Оливковые фашисты!
Тихая пасторальная республика Завтра кого врагом объявят номер 1? Финляндию? Данию? Эстонию? Нет надо кого-нибудь прям чтобы на равных Грецию! Точно! Оливковые фашисты!
А что, Окраинци, уже как противник, боле-мене, серьюзный, тобой уже не рассматривацца?
То есть, твое сообщения, что 100500 тыщ военных под Окрайной, следует понимать как свершившийся факт?
Всмысле, Губернатор Киевской области, Окраинского федерального округа, Росссийской Федерации, на пресс-конференции, отчитался об итогах посевной кампании гречи и подсолнухов...
-
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