Отправлено: - 23:22

Don Julio:

А вам зачем эти знания? Все таки это же новость, а не пособие как украсть, чтоб не посадили, да!?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 21.12.2021 - 23:30]

Цитата:Мое образование — мой капитал! Это одно из самых ценных приобретений, которое человек может сделать в своей жизни. А вот ваше рассуждение больше напоминает рассуждение журналиста "второсортной" версией Москвы.