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"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
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