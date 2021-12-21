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≡ Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43114
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 11:21
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Церемония зажжения пройдет уже завтра, 22 декабря, в 18.00 на площади возле областного акимата. Об этом сообщили в пресс-службе акимата областного центра. Продлится мероприятие ориентировочно 20-25 мин.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23637
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 23:15
#15
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Цитата:
yudjin:
Странно, вчкушка, а чё твой dachnik в интаграме так радовался конусу на площади?

Он уже получает, по "мордасам", за это. На аватарке - видно... ;-) :lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
512
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 23:17
#16
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Раньше было просто и душевно, всравнению с сейчас. Детки кричали, ёлочка-зажгись! И огоньки на елке зажигались.
Ну а ныне, согласно Рухнаме:
Цитата:
Церемония зажжения пройдет уже завтра 

Слышь, церемоооония!
:-o
Цитата:
Я:
Новогоднюю елку зажгут"

То есть, сожгут!?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!

Я чото пропустил!? И когда у нурлыкунов и ономастов год меняется? Или приняв в ночь с 31 декабря боярышника, они до наурыза не просыхают?

:-o
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