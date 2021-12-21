Отправлено: - 23:17

ПолиграфЪ Боярышников:

А что со шмурдяком Спутник V ?

Цитата:Ну а тебя это колышит что ли? Ты всё на пфайзер надеялась...Завезли...Укололась уже или таки грошей не хватат?