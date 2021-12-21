Отправлено: - 23:17

Церемония зажжения пройдет уже завтра

Я:

Новогоднюю елку зажгут"

ПолиграфЪ Боярышников:

Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!

Раньше было просто и душевно, всравнению с сейчас. Детки кричали, ёлочка-зажгись! И огоньки на елке зажигались.Ну а ныне, согласно Рухнаме:Цитата:Слышь, церемоооония!Цитата:То есть, сожгут!?Цитата:Я чото пропустил!? И когда у нурлыкунов и ономастов год меняется? Или приняв в ночь с 31 декабря боярышника, они до наурыза не просыхают?