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Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43113
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 11:21
Церемония зажжения пройдет уже завтра, 22 декабря, в 18.00 на площади возле областного акимата. Об этом сообщили в пресс-службе акимата областного центра. Продлится мероприятие ориентировочно 20-25 мин.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14835
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 11:21
ответ на вопрос кто предложил поставить елку
и зажечь фонарики на ней думаю очевиден для всех.
и зажечь фонарики на ней думаю очевиден для всех.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 792
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 11:40
А что, праздник уже отменили? Почему бы и не поставить. Хотя по моим наблюдениям ено пытаются извести на нет. В Рудном уже редко украшают магазины и учреждения, новогодней иллюминации с каждым годом все меньше. Так потихоньку, как у нас принято, и изведут.
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 12:16
Цитата:
Не только по вашим. Новый год не вписывается в политику декоммунизации, деколонизации и модернизированное рухнамой сознание. Поэтому и такое отношение стало у руководства города и области, которое прикрываясь коронавирусом, маскирует свой локдаун мозгов.
Позорники, кинули этот пустой как головы некоторых, конус в виде ёлки... на оте...тесь... Вот и вся подготовка к самому любимому и массовому празднику. Город в грязи и темноте!
Школы туда же... ни утренника, ни оформления. Вся внеклассная работа свелась к роликам учеников и родителей в инстаграм. Имея школьные дворы, площадки для линеек, как в 7 и 16 школах, можно же на улице установить ёлку, поздравить детей по классам.Ни кто пошевелиться лишний раз не хочет. Срамота...
Дантист:
Хотя по моим наблюдениям ено пытаются извести на нет.
Хотя по моим наблюдениям ено пытаются извести на нет.
Не только по вашим. Новый год не вписывается в политику декоммунизации, деколонизации и модернизированное рухнамой сознание. Поэтому и такое отношение стало у руководства города и области, которое прикрываясь коронавирусом, маскирует свой локдаун мозгов.
Позорники, кинули этот пустой как головы некоторых, конус в виде ёлки... на оте...тесь... Вот и вся подготовка к самому любимому и массовому празднику. Город в грязи и темноте!
Школы туда же... ни утренника, ни оформления. Вся внеклассная работа свелась к роликам учеников и родителей в инстаграм. Имея школьные дворы, площадки для линеек, как в 7 и 16 школах, можно же на улице установить ёлку, поздравить детей по классам.Ни кто пошевелиться лишний раз не хочет. Срамота...
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 12:39
Цитата:
Некоторые дети, так и не узнают.
Как должна выглядеть, настоящая
Ёлка Города...
yudjin:
, конус в виде ёлки...
, конус в виде ёлки...
Некоторые дети, так и не узнают.
Как должна выглядеть, настоящая
Ёлка Города...
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 13:00
Ледяного городка нет и уже не будет.
– Причина отмены та же, что и в прошлом году – КВИ. Нужно избегать массового скопления людей, безопасность горожан в приоритете, – сообщил пресс-секретарь акима Костаная Самат Жандильдин.
Причина: локдаун мозгов!
– Причина отмены та же, что и в прошлом году – КВИ. Нужно избегать массового скопления людей, безопасность горожан в приоритете, – сообщил пресс-секретарь акима Костаная Самат Жандильдин.
Причина: локдаун мозгов!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2633
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 13:14
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14835
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 13:25
злые бабайки даже маленькую горочку
не смогли для деток сооружить.
старый конус,все на что они способны.
не смогли для деток сооружить.
старый конус,все на что они способны.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 538
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 15:43
Цитата:
"Новогоднюю елку зажгут"
[Исправлено: Я, 21.12.2021 - 15:44]
yudjin:
локдаун мозгов.
локдаун мозгов.
"Новогоднюю елку зажгут"
[Исправлено: Я, 21.12.2021 - 15:44]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 584
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 20:22
Цитата:
За поребрик! Там всё актуально ещё! Тут не Роисся, тут Наурыз! Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!
Дантист:
Так потихоньку, как у нас принято, и изведут.
Так потихоньку, как у нас принято, и изведут.
За поребрик! Там всё актуально ещё! Тут не Роисся, тут Наурыз! Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 20:53
Цитата:
Наурыз-наурыз. кушай - баурсаки.
Пей - кумыз...
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут не Роисся, тут Наурыз!
Тут не Роисся, тут Наурыз!
Наурыз-наурыз. кушай - баурсаки.
Пей - кумыз...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 753
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 21:42
Цитата:
На Наурыз горку поставят?
И ледяной городок?
Или у нас тоже глобальное потепление, и зимние забавы нужно отменить?
ПолиграфЪ Боярышников:
тут Наурыз! Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!
тут Наурыз! Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!
На Наурыз горку поставят?
И ледяной городок?
Или у нас тоже глобальное потепление, и зимние забавы нужно отменить?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 7027
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 22:06
Ну покатушки на ледяных горках, может и правильно, это прошлый век и никому это не нужно..
Тем более молодежи..
Сейчас есть смартфоны, секции всякие, кто хочет..
Интересно, в Рождество в Ойропах тоже так катаются, только неделю от силы на горках?
Тем более молодежи..
Сейчас есть смартфоны, секции всякие, кто хочет..
Интересно, в Рождество в Ойропах тоже так катаются, только неделю от силы на горках?
-
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