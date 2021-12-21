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≡ Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43113
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 11:21
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Церемония зажжения пройдет уже завтра, 22 декабря, в 18.00 на площади возле областного акимата. Об этом сообщили в пресс-службе акимата областного центра. Продлится мероприятие ориентировочно 20-25 мин.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 11:21
#1
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ответ на вопрос кто предложил поставить елку
и зажечь фонарики на ней думаю очевиден для всех.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
792
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 11:40
#2
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А что, праздник уже отменили? Почему бы и не поставить. Хотя по моим наблюдениям ено пытаются извести на нет. В Рудном уже редко украшают магазины и учреждения, новогодней иллюминации с каждым годом все меньше. Так потихоньку, как у нас принято, и изведут.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7986
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 12:16
#3
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Цитата:
Дантист:
Хотя по моим наблюдениям ено пытаются извести на нет.

Не только по вашим. Новый год не вписывается в политику декоммунизации, деколонизации и модернизированное рухнамой сознание. Поэтому и такое отношение стало у руководства города и области, которое прикрываясь коронавирусом, маскирует свой локдаун мозгов.
Позорники, кинули этот пустой как головы некоторых, конус в виде ёлки... на оте...тесь... Вот и вся подготовка к самому любимому и массовому празднику. Город в грязи и темноте!
Школы туда же... ни утренника, ни оформления. Вся внеклассная работа свелась к роликам учеников и родителей в инстаграм. Имея школьные дворы, площадки для линеек, как в 7 и 16 школах, можно же на улице установить ёлку, поздравить детей по классам.Ни кто пошевелиться лишний раз не хочет. Срамота...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23634
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 12:39
#4
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Цитата:
yudjin:
, конус в виде ёлки...

Некоторые дети, так и не узнают.
Как должна выглядеть, настоящая
Ёлка Города... :lol: :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7986
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 13:00
#5
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Ледяного городка нет и уже не будет.
– Причина отмены та же, что и в прошлом году – КВИ. Нужно избегать массового скопления людей, безопасность горожан в приоритете, – сообщил пресс-секретарь акима Костаная Самат Жандильдин.

Причина: локдаун мозгов!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2633
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 13:14
#6
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Цитата:
Дантист:
А что, праздник уже отменили?


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 13:25
#7
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злые бабайки даже маленькую горочку
не смогли для деток сооружить.
старый конус,все на что они способны.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
538
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 15:43
#8
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Цитата:
yudjin:
локдаун мозгов.

"Новогоднюю елку зажгут"

[Исправлено: Я, 21.12.2021 - 15:44]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
584
Re: Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 20:22
#9
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Цитата:
Дантист:
Так потихоньку, как у нас принято, и изведут.

За поребрик! Там всё актуально ещё! Тут не Роисся, тут Наурыз! Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23634
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 20:53
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Тут не Роисся, тут Наурыз!

Наурыз-наурыз. кушай - баурсаки.
Пей - кумыз... :lol: ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
753
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 21:42
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
тут Наурыз! Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!

На Наурыз горку поставят?
И ледяной городок?
Или у нас тоже глобальное потепление, и зимние забавы нужно отменить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7027
Новогоднюю елку зажгут на центральной площади Костаная
Отправлено: 21.12.21 - 22:06
#12
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Ну покатушки на ледяных горках, может и правильно, это прошлый век и никому это не нужно..
Тем более молодежи..
Сейчас есть смартфоны, секции всякие, кто хочет..
Интересно, в Рождество в Ойропах тоже так катаются, только неделю от силы на горках?
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