Отправлено: - 21:42

ПолиграфЪ Боярышников:

тут Наурыз! Двух встреч НГ быть не может в одном государстве!

Цитата:На Наурыз горку поставят?И ледяной городок?Или у нас тоже глобальное потепление, и зимние забавы нужно отменить?