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≡ "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43113
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
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- Я считаю, что ущерб не был нанесен управлению образования, - ответила Зауре Байменова. - Антикоррупционная служба заявила, что мы - потерпевшая сторона, но мы с этим не согласны.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
#1
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//Альжанова обвиняется в том, что в конце 2020 года похитила путем мошенничества премии, выданные сотрудникам ко Дню первого президента и Дню независимости РК.//

//Альжановой вменяют хищение путем мошенничества 769 780 тенге.//

день независимости и хищения с мошенничеством.
вещи неразделимые

///служебные записки от руководителей структурных подразделений и методических отделов о премировании особо отличившихся сотрудников//

чем же они так особо отличились, просто даже интересно.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
178
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 14:15
#2
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Цитата:
"В чем здесь мошенничество?"

Да ни в чем) просто 700к+ в карман себе положила) а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1247
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 15:02
#3
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Браво! Так врать это ещё уметь надо - коррупционеры выходят на новый уровень. Почему МинОбразования не потерпевшая сторона? Разве деньги были возвращены в бюджет?

Цитата:
lavprof:
а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)


Что значит "поделилась"? С ней в сговоре и под её руководством всё и делалось.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
178
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 15:09
#4
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Цитата:
Тот самый:
С ней в сговоре и под её руководством

я был о Зауре Ануарбековне лучшего мнения, эх...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7986
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 15:19
#5
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По статистики сфера образования самая коорумпированная в Казахстане...
И эти люди сеют разумное, доброе, вечное?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2274
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 16:10
#6
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Цитата:
alex_60:
просто даже интересно.


Она же ( Байменова) поясняет: - просто НАХОДИТЬСЯ на работе и не иметь КОСЯКОВ: - не работать, не повышать уровень образования учеников, не пытаться войти в 30-ку, ну или хотя бы в 50-ку развитых стран мира по уровню образования и прочих задач которые им, работникам системы образования, ставил Елбасы, а теперь ставит второй Президент.
Все элементарно просто: будь на работе и всё: - премия тебе ОБЕСПЕЧЕНА.

[Исправлено: ACROS, 21.12.2021 - 16:27]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2274
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 16:23
#7
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Цитата:
yudjin:
самая коорумпированная в Казахстане...


Очевидно, в свете последних арестов в системе Минсельхоза по линии субсидирования: пальма первенства перешла в Минсельхоз и теперь МЫ самые коррумпированные в Казахстане. Хотя, я думаю, это относительное первенство: Антикору ещё не на всех поступила команда "ФАС"; и эта отмашка поступает выборочно и сообразно по неведомым нам политическим причинам и Антикор работает только исключительно по этой команде сверху.
Я, уверен. что ушедшему в отставку как бы и якобы добровольно, Цою, в обязательном порядке пошлют вслед "чёрную" метку и мы вскоре увидим вторую часть "марлизонского" балета.
Так что: запасайтесь поп-корном и кока=колой.

[Исправлено: ACROS, 21.12.2021 - 16:29]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2274
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 16:36
#8
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Цитата://Я не знала, какой у нее оклад.//

Если начальник не знает КАК и ЧЕМ живёт его подчинённый, а эта дама не знает ДАЖЕ сколько получает её подчинённый во вверенном ей отделе: ей не то что премия: - её надо ГНАТЬ метлой в три шеи из системы управления образованием; её место - уборщик туалетов на ж/д вокзале.
Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
178
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 16:47
#9
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Цитата:
ACROS:
а эта дама не знает ДАЖЕ сколько получает её подчинённый

дак если зам не имеет отношения к тарификации (что скорее всего), и она не бухгалтер, что занимается начислением, то откуда ж ей знать?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2274
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 16:49
#10
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Цитата://в управлении сложилась экономия средств,//

Как всё, просто: СЭКОНОМИЛИ и значит надо поделиться между собой, между "СВОИМИ": а, нельзя было эти якобы, сэкономленые средства, а на самом деле в свете всеобщего дорожания на всё и вся - что то несделанного или недоделанного в их системе образования, перечислить, например: - в подведомственные детские дома ( всё равно потом будут просить предпринимателей помощь финансово этим детским домам) ; многодетным и малоимущим семьям; отдать эти деньги на лечение тяжелобольных детей и их же учеников; закупить компьютеры в отдалённые сельские и поэтому неразвитые школы; элементарно - закупить мячи в школы ( в этом году отдал физруку 500 000 тенге, на закуп мячей и спортивной формы для учеников местной школы).
Или: - своя рубашка БЛИЖЕ к телу. Вот что значит: халявные( бюджетные) деньги.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11560
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 17:04
#11
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Цитата:
Согласно материалам дела, она сначала раздала работникам премии в размере двух должностных окладов, а потом некоторых из них попросила вернуть по половине оклада, объяснив, что деньги выдали по ошибке. В итоге общий ущерб составил 769 780 тенге.

Так деньги то вернула в бюджет? Если нет то это ущерб в первую очередь для работников которых лишили части их выданной премии,они и считаются потерпевшими,из бюджета управления то их так и так уже изъяли на выдачу
Цитата:
ACROS:
Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.

И что это тебя как-то красит как специалиста?
Ты просто хочешь показаться добрым боссом и заискиваешь перед людьми значит, раз знаешь дни рождения жен и детей своих механизаторов
Джобс вон вообще не знал кто у него в подчинении работает,лишал акций Компании своих соратников кто с ним начинал работу над компьютерами и ничего)) как-то всервоно выдающимся организатором стал
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
584
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 20:44
#12
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Цитата:
Еще одним условием для премирование было отсутствие кредиторской задолженности у самого управления. Как отметила Байменова, в материалах дела есть сведения о том, что приказ о премировании вышел 18 ноября 2020 года, когда еще имелась кредиторская задолженность.
- Сразу хочу пояснить, что к моменту выдачи премий, 3 декабря, эта задолженность была погашена, поэтому мы ничего не нарушили, - сказала руководитель управления образования.

Источник:


Интересно из каких средств погасили кредиторскую задолженность? И вообще откуда она образовалась? Цитата:
- В конце 2020 года в управлении сложилась экономия средств, - пояснила Байменова.

Источник:


Сложилась экономия средств? С фонда заработной платы? Тогда вопрос, с какого штатного расписания сложилась экономия? Если сложилась экономия с других статей,то средства сэкономленные должный были вернуться в бюджет!
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