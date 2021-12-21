Отправлено: - 17:04

Согласно материалам дела, она сначала раздала работникам премии в размере двух должностных окладов, а потом некоторых из них попросила вернуть по половине оклада, объяснив, что деньги выдали по ошибке. В итоге общий ущерб составил 769 780 тенге.

ACROS:

Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.

Цитата:Так деньги то вернула в бюджет? Если нет то это ущерб в первую очередь для работников которых лишили части их выданной премии,они и считаются потерпевшими,из бюджета управления то их так и так уже изъяли на выдачуЦитата:И что это тебя как-то красит как специалиста?Ты просто хочешь показаться добрым боссом и заискиваешь перед людьми значит, раз знаешь дни рождения жен и детей своих механизаторовДжобс вон вообще не знал кто у него в подчинении работает,лишал акций Компании своих соратников кто с ним начинал работу над компьютерами и ничего)) как-то всервоно выдающимся организатором стал