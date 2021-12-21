Она же ( Байменова) поясняет: - просто НАХОДИТЬСЯ на работе и не иметь КОСЯКОВ: - не работать, не повышать уровень образования учеников, не пытаться войти в 30-ку, ну или хотя бы в 50-ку развитых стран мира по уровню образования и прочих задач которые им, работникам системы образования, ставил Елбасы, а теперь ставит второй Президент. Все элементарно просто: будь на работе и всё: - премия тебе ОБЕСПЕЧЕНА.
Очевидно, в свете последних арестов в системе Минсельхоза по линии субсидирования: пальма первенства перешла в Минсельхоз и теперь МЫ самые коррумпированные в Казахстане. Хотя, я думаю, это относительное первенство: Антикору ещё не на всех поступила команда "ФАС"; и эта отмашка поступает выборочно и сообразно по неведомым нам политическим причинам и Антикор работает только исключительно по этой команде сверху. Я, уверен. что ушедшему в отставку как бы и якобы добровольно, Цою, в обязательном порядке пошлют вслед "чёрную" метку и мы вскоре увидим вторую часть "марлизонского" балета. Так что: запасайтесь поп-корном и кока=колой.
Если начальник не знает КАК и ЧЕМ живёт его подчинённый, а эта дама не знает ДАЖЕ сколько получает её подчинённый во вверенном ей отделе: ей не то что премия: - её надо ГНАТЬ метлой в три шеи из системы управления образованием; её место - уборщик туалетов на ж/д вокзале. Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.
Как всё, просто: СЭКОНОМИЛИ и значит надо поделиться между собой, между "СВОИМИ": а, нельзя было эти якобы, сэкономленые средства, а на самом деле в свете всеобщего дорожания на всё и вся - что то несделанного или недоделанного в их системе образования, перечислить, например: - в подведомственные детские дома ( всё равно потом будут просить предпринимателей помощь финансово этим детским домам) ; многодетным и малоимущим семьям; отдать эти деньги на лечение тяжелобольных детей и их же учеников; закупить компьютеры в отдалённые сельские и поэтому неразвитые школы; элементарно - закупить мячи в школы ( в этом году отдал физруку 500 000 тенге, на закуп мячей и спортивной формы для учеников местной школы). Или: - своя рубашка БЛИЖЕ к телу. Вот что значит: халявные( бюджетные) деньги.
Согласно материалам дела, она сначала раздала работникам премии в размере двух должностных окладов, а потом некоторых из них попросила вернуть по половине оклада, объяснив, что деньги выдали по ошибке. В итоге общий ущерб составил 769 780 тенге.
Так деньги то вернула в бюджет? Если нет то это ущерб в первую очередь для работников которых лишили части их выданной премии,они и считаются потерпевшими,из бюджета управления то их так и так уже изъяли на выдачу Цитата:
ACROS: Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.
И что это тебя как-то красит как специалиста? Ты просто хочешь показаться добрым боссом и заискиваешь перед людьми значит, раз знаешь дни рождения жен и детей своих механизаторов Джобс вон вообще не знал кто у него в подчинении работает,лишал акций Компании своих соратников кто с ним начинал работу над компьютерами и ничего)) как-то всервоно выдающимся организатором стал
Еще одним условием для премирование было отсутствие кредиторской задолженности у самого управления. Как отметила Байменова, в материалах дела есть сведения о том, что приказ о премировании вышел 18 ноября 2020 года, когда еще имелась кредиторская задолженность. - Сразу хочу пояснить, что к моменту выдачи премий, 3 декабря, эта задолженность была погашена, поэтому мы ничего не нарушили, - сказала руководитель управления образования.
Сложилась экономия средств? С фонда заработной платы? Тогда вопрос, с какого штатного расписания сложилась экономия? Если сложилась экономия с других статей,то средства сэкономленные должный были вернуться в бюджет!
Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать