Отправлено: - 16:57

таноми52:

Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!

Уже не ваш земляк:

Эх, как животное резвиться стало, когда поняло, что ему намордник не оденут!

Уже не ваш земляк:

Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.., ой, Колбидостан!

maxsaf:

Ну не знаю, про меня так не говорят

maxsaf:

Боже упаси

maxsaf:

А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен

Уже не ваш земляк:

А вот это мне особенно понравилось - " не в Казахстан же позорно возвращаться". Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.

alex_60:

название для халатов само то.

Цитата:Рашка,путлер,борщи..люблю))И че где?)Цитата:Таракан расчесал усиики иии..Цитата:Вот то самое выдал что долго думал)))Обиженка маленькая так долго терпела незнала что придумать в ответ на рашку))Тело это и есть автограф от росиянцев?/Дыржавно)Цитата:Так понтоваться нечемУехал в колхозЦитата:Боди сохрани РК от поуехвошихЦитата:Ну да Канада в топеА Россия кхм...впрочем пропустимЦитата:Ты даже читать внимательно не умеешь но ответить побежал))Цитата:Ты колбит получается и русский М.?)))