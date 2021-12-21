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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 15:48
#5176
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Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезжаю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 15:49
#5177
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А ведь меня требует народ..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
134
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:14
#5178
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Цитата:
111:
А ведь меня требует народ.

Цитата:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:57
#5179
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Цитата:
таноми52:
Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!

Рашка,путлер,борщи..люблю))
И че где?)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Эх, как животное резвиться стало, когда поняло, что ему намордник не оденут!

Таракан расчесал усиики иии..

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.., ой, Колбидостан!

Вот то самое выдал что долго думал)))
Обиженка маленькая так долго терпела незнала что придумать в ответ на рашку))
Тело это и есть автограф от росиянцев?/
Дыржавно)
Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, про меня так не говорят

Так понтоваться нечем
Уехал в колхоз
Цитата:
maxsaf:
Боже упаси

Боди сохрани РК от поуехвоших
Цитата:
maxsaf:
А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен

Ну да Канада в топе
А Россия кхм...впрочем пропустим
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А вот это мне особенно понравилось - " не в Казахстан же позорно возвращаться". Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.

Ты даже читать внимательно не умеешь но ответить побежал))Цитата:
alex_60:
название для халатов само то.

Ты колбит получается и русский М.?)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:58
#5180
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Цитата:
111:
Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезжаю..

Так ключи бы оставил под ковриком
По сссрски
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 17:22
#5181
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Российская дыржавность и прлпагандисткое враньё пробили очередное дно

Представим Задорнов на сцене
Начало:
Суд в Ростове....(тут уже пол зала начинает посмеиватся)
Суд в Ростове вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия...(улыбка пробежала по рядам)
Продовольствия в воинские части вооруженных сил РФ....

Готовы? Готовы? Щас внимание

Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР (зал взрывается хохотом)

Нууу туууупыыые!!! Ну это ведь надо а додуматься??? И подождите подождите!! Это ещё не всё
Песков (зал не перестает ржать) песков прессек прокомментировал данный приговор
И ответил что....наберите воздуха поглубже!! (Тетка с первого ряда не выдержала и покатилась по полу)
И ответил что в приговоре ошибка,войск РФ на територии Донбасса нет...(зал бьётся в истерике Задорнов молча разводит руки)
Эту страну нельзя победить...она сама себя победит и ещё сдаст с потрохами
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 18:04
#5182
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Цитата:
abaika95:
Так ключи бы оставил под ковриком По сссрски

Так нужен же я был лично..
В 17.00 приперся, наверно кто то другой за меня говорил..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 18:30
#5183
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женские халаты прибежали, навалили, воздух испортили,
и опять на свою помойку.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23632
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 18:50
#5184
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Цитата:
alex_60:
и опять на свою помойку.

В теплотрассу, с пледом... 8-) :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23632
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:26
#5185
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Цитата:
alex_60:
на свою помойку.

абайка, на помойку не ходит.
Он просрочку не кушает.
Кму приносят в теплотрассу,
и думает это высший сорт... :lol: :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:33
#5186
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Цитата:
111:
Так нужен же я был лично.. В 17.00 приперся, наверно кто то другой за меня говорил..

Так сходи сам в нг
Важную интервью дай
Цитата:
alex_60:
женские халаты прибежали, навалили, воздух испортили, и опять на свою помойку.

Цитата:
drakon:
абайка, на помойку не ходит. Он просрочку не кушает. Кму приносят в теплотрассу, и думает это высший сорт.

Два старых прокисших супа хихикают
Дожили
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23632
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:41
#5187
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Цитата:
abaika95:
Два старых прокисших супа хихикают Дожили

Что? Забрали у тебя - Просрочку?... 8-) :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:47
#5188
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Россия опять истерику подняла
Говорят возможны провокации чвк США на Донбассе

Уровень маразма:сны пути

Тоесть украина проводит антитеррористическую операцию против сепаратистов на своей территории
Россия возмущена этим фактом и стянула к границе Украины 200 тысяч срочников
Ведь мало ли вдруг пока украина будет мочить в сортире всяких моторол нечайно ещё и на Россию нападет вместе с чвк американскими) это же так страшно))
Вообще деградация на лицо точнее на лице кремлевской власти
210 лет назад Россия еле еле но все же побеждает самую сильную нацию на то время французов
170 лет назад огребает но не смертельно от англичан,французов,турок и итальяшек
150 лет назад доходит до Константинополя
117 лет назад получает по щам но не смертельно от японскоц империи
107 лет назад на равных бьётся с германской империей,австро Венгрией и Турцией
80 лет назад союз народов воюет с всей Европой почти и Японией в придачу
Потом пытаясь на равных пыхтя но даёт отпор по всему миру сверхдержаве США
И тут чето не туда пошло
40 лет назад огребает от бородачей в шлепанцах
Потом сепаратистки отделенная от Казахстана российская федерация огребает от бородачей в кроссовках
И сейчас на протяжении 7 лет главный враг у России не США не Германия не Турция а Украина )
Тихая пасторальная республика
Завтра кого врагом объявят номер 1? Финляндию? Данию? Эстонию? Нет надо кого-нибудь прям чтобы на равных
Грецию! Точно! Оливковые фашисты!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:49
#5189
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Цитата:
drakon:
Что? Забрали у тебя - Просрочку?..

Да и тебе отослали как гуманитарную помощь голодающим немцам поРейну
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:55
#5190
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у халатов крыша поехала конкретно.
такой бред несут.
после ремонта мозга еще хуже стало.
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