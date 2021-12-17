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≡ Подводим итоги независимости
 
 
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Куратор темы: Don Julio
Голосование:  Вот и минуло 30 лет независимости, и подводя черту, каковы ваши личные итоги?
Да, вроде и раньше, нормально жили
Я раньше был никем, а сейчас владелец заводов, газет, пароходов.
Я не жил при СССР, но знаю, как все было плохо, не то что сейчас
Мне параллельно, я в Казахстане не живу.
 
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Подводим итоги независимости
Отправлено: 17.12.21 - 12:44
#16
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кто же это по второму пункту проголосовал.
Дракон наверное.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
505
Подводим итоги независимости
Отправлено: 18.12.21 - 21:53
#17
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Цитата:
111:
Конечно, с большим удовольствием, променял бы свою старость на молодость, пусть даже и был бы никем...

Если бы ты был индусом. Ты кстати, кто по религии?
Твк вот, если бы ты был индусом, то у них это называется реинкарнация. То есть в зависимости, если как ты прожил текущую жизнь, можешь переродиться или в теленка, на аргентинской ферме, для выращивания коров на стейки или в цветочек какой.
Имей ввиду, пока не поздно. Становись индейцем.
Цитата:
alex_60:
кто же это по второму пункту проголосовал. Дракон наверное.

Я подумал, Марик. Ну 3 пункт, точно что ждет Облайку.
:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7024
Подводим итоги независимости
Отправлено: 20.12.21 - 12:32
#18
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Цитата:
Don Julio:
то у них это называется реинкарнация. Т

То есть ты в опросе, предлагаешь реинкарнацию?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11560
Подводим итоги независимости
Отправлено: 20.12.21 - 17:47
#19
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Интересно как владельцы НГ ответили
И раньше неплохо жили а сейчас владельцы газет,пароходов и заводов?))
Кто-то там ответил видать точно бугор
Погремух не зря старался
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7024
Подводим итоги независимости
Отправлено: 21.12.21 - 18:40
#20
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Сооруди новый опросник
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14835
Подводим итоги независимости
Отправлено: 21.12.21 - 18:45
#21
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халаты проголосовали.
наглые, целых два раза.

[Исправлено: alex_60, 21.12.2021 - 18:45]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7024
Подводим итоги независимости
Отправлено: 21.12.21 - 18:54
#22
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-Мне параллельно ..
Раз тебе по х.., хрен как говорится, то что ты тут скажи голосуешь, чтобы показать, на сколько ты крут, уехав и сказав что тебе все пох?
По моему это говорит об обратном, о каком то отчаянии, о какой то неразберихе в душе, о каком то неприятии там, куда уехал, тебя самого как личности, как ячейки общества..
И потому эти неудобоваримые люди как то мелко идут на такие же мелкие провокации..
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