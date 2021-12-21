Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 15:48
Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезжаю..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 15:49
А ведь меня требует народ..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 134
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:14
Цитата:
Цитата:
111:
А ведь меня требует народ.
А ведь меня требует народ.
Цитата:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
К нему не зарастет народная тропа,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:57
Цитата:
Рашка,путлер,борщи..люблю))
И че где?)
Цитата:
Таракан расчесал усиики иии..
Цитата:
Вот то самое выдал что долго думал)))
Обиженка маленькая так долго терпела незнала что придумать в ответ на рашку))
Тело это и есть автограф от росиянцев?/
Дыржавно)
Цитата:
Так понтоваться нечем
Уехал в колхоз
Цитата:
Боди сохрани РК от поуехвоших
Цитата:
Ну да Канада в топе
А Россия кхм...впрочем пропустим
Цитата:
Ты даже читать внимательно не умеешь но ответить побежал))Цитата:
Ты колбит получается и русский М.?)))
таноми52:
Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!
Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!
Рашка,путлер,борщи..люблю))
И че где?)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Эх, как животное резвиться стало, когда поняло, что ему намордник не оденут!
Эх, как животное резвиться стало, когда поняло, что ему намордник не оденут!
Таракан расчесал усиики иии..
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.., ой, Колбидостан!
Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.., ой, Колбидостан!
Вот то самое выдал что долго думал)))
Обиженка маленькая так долго терпела незнала что придумать в ответ на рашку))
Тело это и есть автограф от росиянцев?/
Дыржавно)
Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, про меня так не говорят
Ну не знаю, про меня так не говорят
Так понтоваться нечем
Уехал в колхоз
Цитата:
maxsaf:
Боже упаси
Боже упаси
Боди сохрани РК от поуехвоших
Цитата:
maxsaf:
А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен
А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен
Ну да Канада в топе
А Россия кхм...впрочем пропустим
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А вот это мне особенно понравилось - " не в Казахстан же позорно возвращаться". Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.
А вот это мне особенно понравилось - " не в Казахстан же позорно возвращаться". Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.
Ты даже читать внимательно не умеешь но ответить побежал))Цитата:
alex_60:
название для халатов само то.
название для халатов само то.
Ты колбит получается и русский М.?)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:58
Цитата:
Так ключи бы оставил под ковриком
По сссрски
111:
Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезжаю..
Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезжаю..
Так ключи бы оставил под ковриком
По сссрски
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 17:22
Российская дыржавность и прлпагандисткое враньё пробили очередное дно
Представим Задорнов на сцене
Начало:
Суд в Ростове....(тут уже пол зала начинает посмеиватся)
Суд в Ростове вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия...(улыбка пробежала по рядам)
Продовольствия в воинские части вооруженных сил РФ....
Готовы? Готовы? Щас внимание
Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР (зал взрывается хохотом)
Нууу туууупыыые!!! Ну это ведь надо а додуматься??? И подождите подождите!! Это ещё не всё
Песков (зал не перестает ржать) песков прессек прокомментировал данный приговор
И ответил что....наберите воздуха поглубже!! (Тетка с первого ряда не выдержала и покатилась по полу)
И ответил что в приговоре ошибка,войск РФ на територии Донбасса нет...(зал бьётся в истерике Задорнов молча разводит руки)
Эту страну нельзя победить...она сама себя победит и ещё сдаст с потрохами
Представим Задорнов на сцене
Начало:
Суд в Ростове....(тут уже пол зала начинает посмеиватся)
Суд в Ростове вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия...(улыбка пробежала по рядам)
Продовольствия в воинские части вооруженных сил РФ....
Готовы? Готовы? Щас внимание
Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР (зал взрывается хохотом)
Нууу туууупыыые!!! Ну это ведь надо а додуматься??? И подождите подождите!! Это ещё не всё
Песков (зал не перестает ржать) песков прессек прокомментировал данный приговор
И ответил что....наберите воздуха поглубже!! (Тетка с первого ряда не выдержала и покатилась по полу)
И ответил что в приговоре ошибка,войск РФ на територии Донбасса нет...(зал бьётся в истерике Задорнов молча разводит руки)
Эту страну нельзя победить...она сама себя победит и ещё сдаст с потрохами
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 18:04
Цитата:
Так нужен же я был лично..
В 17.00 приперся, наверно кто то другой за меня говорил..
abaika95:
Так ключи бы оставил под ковриком По сссрски
Так ключи бы оставил под ковриком По сссрски
Так нужен же я был лично..
В 17.00 приперся, наверно кто то другой за меня говорил..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14835
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 18:30
женские халаты прибежали, навалили, воздух испортили,
и опять на свою помойку.
и опять на свою помойку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 18:50
Цитата:
В теплотрассу, с пледом...
alex_60:
и опять на свою помойку.
и опять на свою помойку.
В теплотрассу, с пледом...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:26
Цитата:
абайка, на помойку не ходит.
Он просрочку не кушает.
Кму приносят в теплотрассу,
и думает это высший сорт...
alex_60:
на свою помойку.
на свою помойку.
абайка, на помойку не ходит.
Он просрочку не кушает.
Кму приносят в теплотрассу,
и думает это высший сорт...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:33
Цитата:
Так сходи сам в нг
Важную интервью дай
Цитата:
Цитата:
Два старых прокисших супа хихикают
Дожили
111:
Так нужен же я был лично.. В 17.00 приперся, наверно кто то другой за меня говорил..
Так нужен же я был лично.. В 17.00 приперся, наверно кто то другой за меня говорил..
Так сходи сам в нг
Важную интервью дай
Цитата:
alex_60:
женские халаты прибежали, навалили, воздух испортили, и опять на свою помойку.
женские халаты прибежали, навалили, воздух испортили, и опять на свою помойку.
Цитата:
drakon:
абайка, на помойку не ходит. Он просрочку не кушает. Кму приносят в теплотрассу, и думает это высший сорт.
абайка, на помойку не ходит. Он просрочку не кушает. Кму приносят в теплотрассу, и думает это высший сорт.
Два старых прокисших супа хихикают
Дожили
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:41
Цитата:
Что? Забрали у тебя - Просрочку?...
abaika95:
Два старых прокисших супа хихикают Дожили
Два старых прокисших супа хихикают Дожили
Что? Забрали у тебя - Просрочку?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:47
Россия опять истерику подняла
Говорят возможны провокации чвк США на Донбассе
Уровень маразма:сны пути
Тоесть украина проводит антитеррористическую операцию против сепаратистов на своей территории
Россия возмущена этим фактом и стянула к границе Украины 200 тысяч срочников
Ведь мало ли вдруг пока украина будет мочить в сортире всяких моторол нечайно ещё и на Россию нападет вместе с чвк американскими) это же так страшно))
Вообще деградация на лицо точнее на лице кремлевской власти
210 лет назад Россия еле еле но все же побеждает самую сильную нацию на то время французов
170 лет назад огребает но не смертельно от англичан,французов,турок и итальяшек
150 лет назад доходит до Константинополя
117 лет назад получает по щам но не смертельно от японскоц империи
107 лет назад на равных бьётся с германской империей,австро Венгрией и Турцией
80 лет назад союз народов воюет с всей Европой почти и Японией в придачу
Потом пытаясь на равных пыхтя но даёт отпор по всему миру сверхдержаве США
И тут чето не туда пошло
40 лет назад огребает от бородачей в шлепанцах
Потом сепаратистки отделенная от Казахстана российская федерация огребает от бородачей в кроссовках
И сейчас на протяжении 7 лет главный враг у России не США не Германия не Турция а Украина )
Тихая пасторальная республика
Завтра кого врагом объявят номер 1? Финляндию? Данию? Эстонию? Нет надо кого-нибудь прям чтобы на равных
Грецию! Точно! Оливковые фашисты!
Говорят возможны провокации чвк США на Донбассе
Уровень маразма:сны пути
Тоесть украина проводит антитеррористическую операцию против сепаратистов на своей территории
Россия возмущена этим фактом и стянула к границе Украины 200 тысяч срочников
Ведь мало ли вдруг пока украина будет мочить в сортире всяких моторол нечайно ещё и на Россию нападет вместе с чвк американскими) это же так страшно))
Вообще деградация на лицо точнее на лице кремлевской власти
210 лет назад Россия еле еле но все же побеждает самую сильную нацию на то время французов
170 лет назад огребает но не смертельно от англичан,французов,турок и итальяшек
150 лет назад доходит до Константинополя
117 лет назад получает по щам но не смертельно от японскоц империи
107 лет назад на равных бьётся с германской империей,австро Венгрией и Турцией
80 лет назад союз народов воюет с всей Европой почти и Японией в придачу
Потом пытаясь на равных пыхтя но даёт отпор по всему миру сверхдержаве США
И тут чето не туда пошло
40 лет назад огребает от бородачей в шлепанцах
Потом сепаратистки отделенная от Казахстана российская федерация огребает от бородачей в кроссовках
И сейчас на протяжении 7 лет главный враг у России не США не Германия не Турция а Украина )
Тихая пасторальная республика
Завтра кого врагом объявят номер 1? Финляндию? Данию? Эстонию? Нет надо кого-нибудь прям чтобы на равных
Грецию! Точно! Оливковые фашисты!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11560
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:49
Цитата:
Да и тебе отослали как гуманитарную помощь голодающим немцам поРейну
drakon:
Что? Забрали у тебя - Просрочку?..
Что? Забрали у тебя - Просрочку?..
Да и тебе отослали как гуманитарную помощь голодающим немцам поРейну
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14835
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 19:55
у халатов крыша поехала конкретно.
такой бред несут.
после ремонта мозга еще хуже стало.
такой бред несут.
после ремонта мозга еще хуже стало.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: serg kost, maxsaf, alex_60
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать