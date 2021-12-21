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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 15:48
#5176
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Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезжаю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
7019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 15:49
#5177
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А ведь меня требует народ..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
134
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:14
#5178
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Цитата:
111:
А ведь меня требует народ.

Цитата:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:57
#5179
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Цитата:
таноми52:
Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!

Рашка,путлер,борщи..люблю))
И че где?)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Эх, как животное резвиться стало, когда поняло, что ему намордник не оденут!

Таракан расчесал усиики иии..

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.., ой, Колбидостан!

Вот то самое выдал что долго думал)))
Обиженка маленькая так долго терпела незнала что придумать в ответ на рашку))
Тело это и есть автограф от росиянцев?/
Дыржавно)
Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, про меня так не говорят

Так понтоваться нечем
Уехал в колхоз
Цитата:
maxsaf:
Боже упаси

Боди сохрани РК от поуехвоших
Цитата:
maxsaf:
А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен

Ну да Канада в топе
А Россия кхм...впрочем пропустим
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А вот это мне особенно понравилось - " не в Казахстан же позорно возвращаться". Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.

Ты даже читать внимательно не умеешь но ответить побежал))Цитата:
alex_60:
название для халатов само то.

Ты колбит получается и русский М.?)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 16:58
#5180
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Цитата:
111:
Блин, Наша Газета приедет в 16.00, жаль не смогу интервью дать, с поминок только выезжаю..

Так ключи бы оставил под ковриком
По сссрски
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11557
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.12.21 - 17:22
#5181
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Российская дыржавность и прлпагандисткое враньё пробили очередное дно

Представим Задорнов на сцене
Начало:
Суд в Ростове....(тут уже пол зала начинает посмеиватся)
Суд в Ростове вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия...(улыбка пробежала по рядам)
Продовольствия в воинские части вооруженных сил РФ....

Готовы? Готовы? Щас внимание

Вооруженных сил РФ дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР (зал взрывается хохотом)

Нууу туууупыыые!!! Ну это ведь надо а додуматься??? И подождите подождите!! Это ещё не всё
Песков (зал не перестает ржать) песков прессек прокомментировал данный приговор
И ответил что....наберите воздуха поглубже!! (Тетка с первого ряда не выдержала и покатилась по полу)
И ответил что в приговоре ошибка,войск РФ на територии Донбасса нет...(зал бьётся в истерике Задорнов молча разводит руки)
Эту страну нельзя победить...она сама себя победит и ещё сдаст с потрохами
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