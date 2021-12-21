Отправлено: - 17:14

Охотник:

. Какая польза от этого государству,если они не в обороте

alex_60:

с разными картинками. как ширпотреб. национальный банк называется. раньше такие значками называли. и киосках союзпечати продавали.

Цитата:Себестоимость монеты и продажа ее банками будет рознитсяЦитата:Да помню у меня был такой ширпотреб юбилейный с лениными,статуями советскими и ещё всякими серпамиДелать нечего было как говорится вот и впускали кругляшки к каждому юбилею45 лет созданию колхоза60 лет созданию пионерии100 лет Ленину100500 лет Марксу и.т.д.