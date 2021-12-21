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≡ Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43111
Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в Казахстане
Отправлено: 21.12.21 - 13:30
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В пресс-службе Нацбанка отметили, что монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из нейзильбера номиналом 100 тенге продолжают серию "Обряды, национальные игры Казахстана".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14827
Re: Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в...
Отправлено: 21.12.21 - 13:30
#1
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каждую неделю уже штампуют кругляшки
с разными картинками. как ширпотреб.
национальный банк называется.
раньше такие значками называли.
и киосках союзпечати продавали.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
204
Re: Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в...
Отправлено: 21.12.21 - 14:44
#2
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Нафиг они вообще нужны, осядут в карманах коллекционеров. Какая польза от этого государству,если они не в обороте
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11557
Re: Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в...
Отправлено: 21.12.21 - 17:14
#3
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Цитата:
Охотник:
. Какая польза от этого государству,если они не в обороте

Себестоимость монеты и продажа ее банками будет рознится
Цитата:
alex_60:
с разными картинками. как ширпотреб. национальный банк называется. раньше такие значками называли. и киосках союзпечати продавали.

Да помню у меня был такой ширпотреб юбилейный с лениными,статуями советскими и ещё всякими серпами
Делать нечего было как говорится вот и впускали кругляшки к каждому юбилею
45 лет созданию колхоза
60 лет созданию пионерии
100 лет Ленину
100500 лет Марксу и.т.д.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23629
Коллекционные монеты с детскими рисунками выпустят в Казахстане
Отправлено: 21.12.21 - 17:22
#4
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Цитата:
abaika95:
100 лет Ленину

50 лет - Назарбаеву... :lol:
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