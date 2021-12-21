Цитата:
таноми52:
Россияне могут называть себя как угодно, но попробуй иностранец публично повторить сказанную ими брань в адрес Отечества, получит "автограф" в морду лица!
Рашка,путлер,борщи..люблю))
И че где?)
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Эх, как животное резвиться стало, когда поняло, что ему намордник не оденут!
Таракан расчесал усиики иии..
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.., ой, Колбидостан!
Вот то самое выдал что долго думал)))
Обиженка маленькая так долго терпела незнала что придумать в ответ на рашку))
Тело это и есть автограф от росиянцев?/
Дыржавно)
Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, про меня так не говорят
Так понтоваться нечем
Уехал в колхоз
Цитата:
maxsaf:
Боже упаси
Боди сохрани РК от поуехвоших
Цитата:
maxsaf:
А чему тут обижаться? Уровень жизни всех стран более менее известен
Ну да Канада в топе
А Россия кхм...впрочем пропустим
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А вот это мне особенно понравилось - " не в Казахстан же позорно возвращаться". Что самое интересное, это написал тот, кто вернулся, по его же словам, в Казах.
Ты даже читать внимательно не умеешь но ответить побежал))Цитата:
alex_60:
название для халатов само то.
Ты колбит получается и русский М.?)))