Отправлено: - 15:02

lavprof:

а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)

Браво! Так врать это ещё уметь надо - коррупционеры выходят на новый уровень. Почему МинОбразования не потерпевшая сторона? Разве деньги были возвращены в бюджет?Цитата:Что значит "поделилась"? С ней в сговоре и под её руководством всё и делалось.