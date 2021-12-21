Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43111
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
- Я считаю, что ущерб не был нанесен управлению образования, - ответила Зауре Байменова. - Антикоррупционная служба заявила, что мы - потерпевшая сторона, но мы с этим не согласны.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14827
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 13:42
//Альжанова обвиняется в том, что в конце 2020 года похитила путем мошенничества премии, выданные сотрудникам ко Дню первого президента и Дню независимости РК.//
//Альжановой вменяют хищение путем мошенничества 769 780 тенге.//
день независимости и хищения с мошенничеством.
вещи неразделимые
///служебные записки от руководителей структурных подразделений и методических отделов о премировании особо отличившихся сотрудников//
чем же они так особо отличились, просто даже интересно.
//Альжановой вменяют хищение путем мошенничества 769 780 тенге.//
день независимости и хищения с мошенничеством.
вещи неразделимые
///служебные записки от руководителей структурных подразделений и методических отделов о премировании особо отличившихся сотрудников//
чем же они так особо отличились, просто даже интересно.
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 14:15
Цитата:
Да ни в чем) просто 700к+ в карман себе положила) а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)
"В чем здесь мошенничество?"
Да ни в чем) просто 700к+ в карман себе положила) а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1247
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 15:02
Браво! Так врать это ещё уметь надо - коррупционеры выходят на новый уровень. Почему МинОбразования не потерпевшая сторона? Разве деньги были возвращены в бюджет?
Цитата:
Что значит "поделилась"? С ней в сговоре и под её руководством всё и делалось.
Цитата:
lavprof:
а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)
а может не только себе, но и с руководителем поделилась?)
Что значит "поделилась"? С ней в сговоре и под её руководством всё и делалось.
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 15:09
Цитата:
я был о Зауре Ануарбековне лучшего мнения, эх...
Тот самый:
С ней в сговоре и под её руководством
С ней в сговоре и под её руководством
я был о Зауре Ануарбековне лучшего мнения, эх...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7986
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 15:19
По статистики сфера образования самая коорумпированная в Казахстане...
И эти люди сеют разумное, доброе, вечное?
И эти люди сеют разумное, доброе, вечное?
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 16:10
Цитата:
Она же ( Байменова) поясняет: - просто НАХОДИТЬСЯ на работе и не иметь КОСЯКОВ: - не работать, не повышать уровень образования учеников, не пытаться войти в 30-ку, ну или хотя бы в 50-ку развитых стран мира по уровню образования и прочих задач которые им, работникам системы образования, ставил Елбасы, а теперь ставит второй Президент.
Все элементарно просто: будь на работе и всё: - премия тебе ОБЕСПЕЧЕНА.
[Исправлено: ACROS, 21.12.2021 - 16:27]
alex_60:
просто даже интересно.
просто даже интересно.
Она же ( Байменова) поясняет: - просто НАХОДИТЬСЯ на работе и не иметь КОСЯКОВ: - не работать, не повышать уровень образования учеников, не пытаться войти в 30-ку, ну или хотя бы в 50-ку развитых стран мира по уровню образования и прочих задач которые им, работникам системы образования, ставил Елбасы, а теперь ставит второй Президент.
Все элементарно просто: будь на работе и всё: - премия тебе ОБЕСПЕЧЕНА.
[Исправлено: ACROS, 21.12.2021 - 16:27]
"В чем здесь мошенничество?" - Руководителя управления образования Костанайской области допросили в качестве свидетеля на процессе по делу ее зама
Отправлено: 21.12.21 - 16:23
Цитата:
Очевидно, в свете последних арестов в системе Минсельхоза по линии субсидирования: пальма первенства перешла в Минсельхоз и теперь МЫ самые коррумпированные в Казахстане. Хотя, я думаю, это относительное первенство: Антикору ещё не на всех поступила команда "ФАС"; и эта отмашка поступает выборочно и сообразно по неведомым нам политическим причинам и Антикор работает только исключительно по этой команде сверху.
Я, уверен. что ушедшему в отставку как бы и якобы добровольно, Цою, в обязательном порядке пошлют вслед "чёрную" метку и мы вскоре увидим вторую часть "марлизонского" балета.
Так что: запасайтесь поп-корном и кока=колой.
[Исправлено: ACROS, 21.12.2021 - 16:29]
yudjin:
самая коорумпированная в Казахстане...
самая коорумпированная в Казахстане...
Очевидно, в свете последних арестов в системе Минсельхоза по линии субсидирования: пальма первенства перешла в Минсельхоз и теперь МЫ самые коррумпированные в Казахстане. Хотя, я думаю, это относительное первенство: Антикору ещё не на всех поступила команда "ФАС"; и эта отмашка поступает выборочно и сообразно по неведомым нам политическим причинам и Антикор работает только исключительно по этой команде сверху.
Я, уверен. что ушедшему в отставку как бы и якобы добровольно, Цою, в обязательном порядке пошлют вслед "чёрную" метку и мы вскоре увидим вторую часть "марлизонского" балета.
Так что: запасайтесь поп-корном и кока=колой.
[Исправлено: ACROS, 21.12.2021 - 16:29]
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 16:36
Цитата://Я не знала, какой у нее оклад.//
Если начальник не знает КАК и ЧЕМ живёт его подчинённый, а эта дама не знает ДАЖЕ сколько получает её подчинённый во вверенном ей отделе: ей не то что премия: - её надо ГНАТЬ метлой в три шеи из системы управления образованием; её место - уборщик туалетов на ж/д вокзале.
Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.
Если начальник не знает КАК и ЧЕМ живёт его подчинённый, а эта дама не знает ДАЖЕ сколько получает её подчинённый во вверенном ей отделе: ей не то что премия: - её надо ГНАТЬ метлой в три шеи из системы управления образованием; её место - уборщик туалетов на ж/д вокзале.
Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 16:47
Цитата:
дак если зам не имеет отношения к тарификации (что скорее всего), и она не бухгалтер, что занимается начислением, то откуда ж ей знать?)
ACROS:
а эта дама не знает ДАЖЕ сколько получает её подчинённый
а эта дама не знает ДАЖЕ сколько получает её подчинённый
дак если зам не имеет отношения к тарификации (что скорее всего), и она не бухгалтер, что занимается начислением, то откуда ж ей знать?)
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 16:49
Цитата://в управлении сложилась экономия средств,//
Как всё, просто: СЭКОНОМИЛИ и значит надо поделиться между собой, между "СВОИМИ": а, нельзя было эти якобы, сэкономленые средства, а на самом деле в свете всеобщего дорожания на всё и вся - что то несделанного или недоделанного в их системе образования, перечислить, например: - в подведомственные детские дома ( всё равно потом будут просить предпринимателей помощь финансово этим детским домам) ; многодетным и малоимущим семьям; отдать эти деньги на лечение тяжелобольных детей и их же учеников; закупить компьютеры в отдалённые сельские и поэтому неразвитые школы; элементарно - закупить мячи в школы ( в этом году отдал физруку 500 000 тенге, на закуп мячей и спортивной формы для учеников местной школы).
Или: - своя рубашка БЛИЖЕ к телу. Вот что значит: халявные( бюджетные) деньги.
Как всё, просто: СЭКОНОМИЛИ и значит надо поделиться между собой, между "СВОИМИ": а, нельзя было эти якобы, сэкономленые средства, а на самом деле в свете всеобщего дорожания на всё и вся - что то несделанного или недоделанного в их системе образования, перечислить, например: - в подведомственные детские дома ( всё равно потом будут просить предпринимателей помощь финансово этим детским домам) ; многодетным и малоимущим семьям; отдать эти деньги на лечение тяжелобольных детей и их же учеников; закупить компьютеры в отдалённые сельские и поэтому неразвитые школы; элементарно - закупить мячи в школы ( в этом году отдал физруку 500 000 тенге, на закуп мячей и спортивной формы для учеников местной школы).
Или: - своя рубашка БЛИЖЕ к телу. Вот что значит: халявные( бюджетные) деньги.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11557
Re: "В чем здесь мошенничество?" - Руководителя...
Отправлено: 21.12.21 - 17:04
Цитата:
Так деньги то вернула в бюджет? Если нет то это ущерб в первую очередь для работников которых лишили части их выданной премии,они и считаются потерпевшими,из бюджета управления то их так и так уже изъяли на выдачу
Цитата:
И что это тебя как-то красит как специалиста?
Ты просто хочешь показаться добрым боссом и заискиваешь перед людьми значит, раз знаешь дни рождения жен и детей своих механизаторов
Джобс вон вообще не знал кто у него в подчинении работает,лишал акций Компании своих соратников кто с ним начинал работу над компьютерами и ничего)) как-то всервоно выдающимся организатором стал
Согласно материалам дела, она сначала раздала работникам премии в размере двух должностных окладов, а потом некоторых из них попросила вернуть по половине оклада, объяснив, что деньги выдали по ошибке. В итоге общий ущерб составил 769 780 тенге.
Так деньги то вернула в бюджет? Если нет то это ущерб в первую очередь для работников которых лишили части их выданной премии,они и считаются потерпевшими,из бюджета управления то их так и так уже изъяли на выдачу
Цитата:
ACROS:
Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.
Я, знаю подноготную всех своих механизаторов, их проблемы, дни рождения их жён, детей, как учаться их дети и на кого и прочее.
И что это тебя как-то красит как специалиста?
Ты просто хочешь показаться добрым боссом и заискиваешь перед людьми значит, раз знаешь дни рождения жен и детей своих механизаторов
Джобс вон вообще не знал кто у него в подчинении работает,лишал акций Компании своих соратников кто с ним начинал работу над компьютерами и ничего)) как-то всервоно выдающимся организатором стал
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать